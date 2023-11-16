Словаки блокували кордон України, США зупиняють Ізраїль, WizzAir знову у Молдові: новини дня

Новий очільник британської дипломатії обіцяє підтримку України до перемоги, а у Німеччині сьогодні не вдалося узгодити бюджет на наступний рік з подвоєним фінансуванням для України.

У Сполучених Штатах, нагадаємо, прогнозують проведення голосування щодо підтримки українців у грудні.

Румунію роздратував підручник, який друкується в Україні. Ввечері наше МОН повідомило про призупинення друку.

РФ дестабілізує біженцями і погрожує Чехії через рішення про заморожування російських держактивів на своїй територій.

Ну і, традиційно, сьогодні не обійшлося через запровадження нових санкцій. Знов від Сполучених Штатів.

Важливі і цікаві новини четверга, 15 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Кемерон: будемо допомагати до перемоги

Новий глава МЗС Британії Девід Кемерон приїхав з першим закордонним візитом до Києва.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із новим очільником британської дипломатії зброю для фронту, посилення ППО, "захист наших людей і критичної інфраструктури".

"Своїм візитом я хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку і насамперед – військову підтримку, якої ви потребуєте. Не лише цього року, а й наступного року і стільки, скільки буде потрібно", – заявив Девід Кемерон.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба також провів зустріч з новим главою МЗС Великої Британії.

"Наші переговори в Міністерстві закордонних справ України засвідчили, що Україна та Велика Британія налаштовані працювати разом на перемогу", – прокоментував зустріч Кулеба.

А віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина обговорила з Кемероном у Києві рух України в НАТО.

Пресслужба британського МЗС повідомила, що сіністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час свого візиту до Києва підкреслив, що підтримка України у розв’язаній Росією війни зберігатиметься.

"Росія вважає, що вона може перечекати цю війну, і що Захід врешті-решт зосередить свою увагу на чомусь іншому. Це є дуже далеким від істини. У моїх перших переговорах з президентом Зеленським у моїй новій ролі я чітко дав зрозуміти, що Велика Британія та наші партнери підтримуватимуть Україну та її народ стільки часу, скільки буде потрібно для досягнення перемоги", – підкреслив він.

Також новий глава британської дипломатії відвідав Одесу.

"Те, чого досягли Військово-морські сили України, є дуже важливим: вони відтіснили росіян та відкрили нові морські шляхи. Я пишаюся тим, що Велика Британія відіграє важливу роль, і ми будемо й надалі її відігравати. Попереду багато всього", – заявив Кемерон.

Блокада кордону

З 6 листопада триває протест польських перевізників, які блокують рух вантажного транспорту на кордоні.

На сайті "Європейської правди" ми вже неодноразово публікували статті українських експертів на цю тему. А що про це пишуть у Польщі?

Отже, про проблеми і вимоги польських протестувальників, а також про шляхи вирішення проблеми читайте у статті польського економіста, редактора порталу mycompanypolska.pl Цезарія Щепанського Погляд з Польщі на антиукраїнські протести на кордоні: за яких умов блокада може завершитися.

До речі, в Єврокомісії сьогодні повідомили, що одна з ключових вимог польських блокувальників кордону юридично неможлива.

Сьогодні і словацькі перевізники влаштували "попереджувальну блокаду" на кордоні з Україною.

Представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) в четвер на годину заблокували пункт перетину кордону з Україною Вишнє Нємецьке зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями.

Словацькі перевізники раніше пригрозили повністю заблокувати кордон з Україною, якщо в ситуацію не втрутиться Європейська комісія.

Щодо підтримки з США і Німеччини

Сенат США ухвалив тимчасовий проєкт про додаткове фінансування для уникнення зупинки роботи уряду.

Перед цим документ був схвалений Палатою представників. Тепер його направлять президенту Джо Байдену для підписання.

Проєкт продовжить фінансування роботи уряду до середини січня-початку лютого.

Законопроєкт продовжує фінансування до 19 січня для пріоритетних галузей, таких як військове будівництво, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво та Міністерство енергетики. Решта функцій уряду буде фінансуватися до 2 лютого.

Ухвалена пропозиція не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.

Раніше конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.

Адміністрація Байдена закликає Конгрес якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її обороноздатності.

У Німеччині відклали голосування за бюджет, у якому мали затвердити подвоєне фінансування для України на 2024-й

Рішення Конституційного суду про вилучення з бюджету 60 млрд євро змусило федеральний уряд відкласти офіційне голосування в бюджетному комітеті до наступного тижня.

У Берліні хотіли перевести невикористані 60 млрд євро, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, але Конституційний суд це заборонив.

Це рішення завдало серйозного удару по і без того розколотій коаліції на чолі з канцлером Олафом Шольцом, у той час, коли найбільша економіка Європи балансує на межі рецесії.

Тим часом, Шольц виступив за допомогу внутрішньо переміщеним особам в Україні.

Також він наголосив на необхідності підтримки українських міст, які не страждають від прямих російських атак.

До речі, Швеція передасть 6,5 млн євро на відбудову шкіл і дитсадків в Україні.

Ірландія дозволить українським біженцям поїхати додому на зимові свята.

Підручник, який роздратував Румунію

Прем'єр Румунії роздратований друком в Україні підручників з "молдовської мови" попри домовленості.

Марчел Чолаку відреагував на матеріал Libertatea, у якому стверджувалось, що українське державне видавництво "Світ" готує підручники "Молдовська мова" та "Молдовська та світова література" – обидва для учнів 5-х класів на Одещині.

"Минулої ночі я був роздратований, заснув близько 1:30, я також дзвонив в Україну, як завжди. Я також попросив радника з питань зовнішньої політики зателефонувати в Україну, щоб дізнатися, що відбувається, тому що вийшла стаття в Libertatea.... Правильна стаття по суті. Ми з'ясували правду: ці посібники були надруковані", – заявив Чолаку в ефірі телеканалу Antena3.

Згодом стало відомо, що уряд України зупинив друк підручників.

Коментуючи інформацію про друк підручників із "молдовської мови" у ЗМІ, українське МОН вказало, що їх затвердили до друку ще у травні, а основний тираж надрукували ще влітку, до переходу на "румунську мову".

"Сьогодні Міністерство освіти і науки України зупинило будь-який додатковий друк цих підручників. А також розробляє механізм заміни раніше надрукованих примірників підручниками румунською мовою", – додало міністерство.

"Молдовська мова" – штучний термін, який придумали у Радянському Союзі, хоча прибічників "молдовської мови" у Молдові й досі лишається чимало.

Про ситуацію довкола "молдовської мови" читайте у статті Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України.

РФ дестабілізує біженцями

Президенти Німеччини і Фінляндії звинуватили РФ у дестабілізації за допомогою біженців.

Фінляндія закриває частину пунктів пропуску на кордоні з РФ, а Естонія може слідом за Фінляндією закрити прикордонні переходи з Росією.

Норвегія також підтвердила, що готова "оперативно" закрити кордон із Росією.

Тим часом, Литва розгляне економічний вплив від закриття прикордонних переходів із РФ і Білоруссю.

Нові санкції США

США наклали санкції на перевізників російської нафти, які обходили "стелю цін". Вони стосуються трьох зареєстрованих в Об’єднаних Арабських Еміратах компаній – Kazan Shipping, Progress Shipping і Gallion Navigation, які володіють танкерами "Казань", "Ліговський проспект" і NS Century відповідно.

Крім того, США наклали санкції на посадовців Західних Балкан через допомогу Росії та корупцію.

До речі, вчора стало відомо, що чехія заморозить усі державні активи Росії на своїй території

Уряд Чехії в середу підтримав пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського про заморожування усіх державних активів Росії на чеській території.

Більш того, Чехія домагатиметься замороження державних активів Росії на рівні ЄС.

У Кремлі назвали протизаконним рішення Чехії заморозити усі державні активи РФ. Вони "абсолютно здивовані" таким рішенням пригрозили відповіддю.

Рух Швеції до НАТО

У парламенті Туреччини відклали схвалення вступу Швеції в НАТО.

Хоча, за даними Reuters, у США вважають, що Туреччина схвалить вступ Швеції в НАТО за два тижні.

Угорщина також далі зволікає з заявкою Швеції на вступ до НАТО.

Попри обіцянку Будапешта, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції, нині це здається неминучим.

Зустріч Байдена і Сі, Ізраїль

Президент США і лідер Китаю провели чотиригодинні переговори.

Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва – це їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до Штатів за чотири роки.

"Ми з президентом Сі також обмінялися думками щодо низки регіональних і глобальних питань, включаючи відмову Росії зупинити жорстоку та агресивну війну проти України та конфлікт в Газі", – розповів Джо Байден.

За словами американського президента, на зустрічі також обговорювалась низка інших глобальних питань, включно з питаннями прав людини, питання затримання американських громадян в Китаї та проблеми Тайваню.

Всього через кілька годин після їхньої особистої зустрічі Байден вдруге назвав лідера Китаю "диктатором".

Міністерство закордонних справ Китаю засудило слова президента США Джо Байдена.

Крім того, під час розмови з журналістами американський президент повідомив, що дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу: окупація Гази була б "великою помилкою".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав Ізраїль не дозволити люті поглинути його у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.

На тлі нового конфлікту на Близькому Сході, у Європі збільшилися антисемитські настрої.

З початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у Франції було зафіксовано понад 1 500 антисемітських актів і коментарів, заявив у вівторок міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

А сьогодні стало відомо, що десять єврейських надгробків були пошкоджені на німецькому військовому кладовищі часів Першої світової війни в муніципалтеті Мулен-су-Тувен, що у французькому регіоні Уаза.

Крім того, у Німеччині поліція почала рейди по ісламістських організаціях в кількох землях.

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