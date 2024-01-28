Угорська партія хоче Закарпаття, F-16 для Туреччини, ДТП з українцями в Польщі: все за вихідні

Серед головних тем вихідних – ситуація із допомогою Україні, проблеми з фермерами і правими у Європі.

Глава МЗС Литви у Києві повідомив про оптимізм щодо фонду підтримки України зброєю, а також обговорив з українським колегою виробництво дронів.

Нідерланди долучились до ІТ-коаліції в межах "Рамштайну", а Греція, за даними ЗМІ, готується передати Україні пакет озброєнь після прохання США.

У Мюнхені у 66-річного українця знайшли 455 тисяч євро готівкою, а в Брюсселі росЗМІ знайшли агента ГРУ, який допомагає постачати Росії обладнання для оборонки.

Сполучені Штати та Ірак почали переговори щодо виведення військ.

Всі важливі і цікаві новини вихідних, 27 та 28 січня, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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"Занадто мало" для України

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії констатувало, що захоплення села Крохмальне на Харківщині та села Веселе поблизу Бахмута "є стратегічно несуттєвими".

"Довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45. Це – продовження незначного просування Росії, в той час як Україна зосереджується на активній обороні", – йдеться в огляді.

Британці нагадують, головною метою російських військ залишається захоплення міста Авдіївка на Донеччині.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Києві сказав про оптимізм стосовно фонду ЄС для підтримки України зброєю.

Він зазначив, що більш оптимістично дивиться на майбутні кроки стосовно Європейського фонду миру.

"Деякі країни-члени вже дивляться на це, вже розуміють, що це має відбутись", – наголосив голова МЗС Литви.

Міністр фінансів Німеччини, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер закликає європейських партнерів до більшої підтримки України.

Німеччина робить свій внесок і, якщо буде потрібно, "мобілізується ще більше", заявив Лінднер на Європейській партійній конференції лібералів у Берліні.

Однак, додав він, для Німеччини неприйнятно робити ще більше, "щоб інші могли продовжувати робити занадто мало".

Європа – це спільнота цінностей, "і це також повинно проявити себе в цей час", зажадав Лінднер, підкресливши, що Німеччина вже надає половину європейської допомоги Україні.

Тим часом, українська переговорна група провела черговий раунд переговорів із Францією про безпекові зобов’язання в межах декларації "Групи семи", а міністри закордонних справ України та Литви обговорили спільне оборонне виробництво.

Нідерланди долучились до ІТ-коаліції в межах "Рамштайну", а Греція, за даними ЗМІ, готується передати Україні пакет озброєнь після прохання США.

Протести фермерів

В Україні кажуть, що почали технічні переговори з Польщею щодо експортних ліцензій.

Ліцензування передбачає, що виробники сільгосппродукції повинні отримати погодження (ліцензію) для експорту своїх товарів в іноземну країну від цієї країни. Механізм має на меті дозволити простежити обсяги експорту й те, хто саме бере в ньому участь.

Україна намагається домовитись про ліцензування експорту з Польщею замість її одностороннього ембарго на сільгосппродукцію, яке пояснювали захистом польських фермерів і нібито збагаченням "українських олігархів".

Україна вже запровадила механізм ліцензування з Румунією і Болгарією замість ембарго на українську сільгосппродукцією.

Нагадаємо, останній тиждень тривали фермерські протести і у Франції.

Голова французької профспілки фермерів Jeunes agriculteurs Максим Бюзар заявив, що в ніч проти понеділка, 29 січня, планує блокаду Парижа та його передмість через невиконання урядом вимог протестувальників.

За його словами, прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь "не почув наших вимог", тому фермери вирішили "змінити метод" протесту й "організувати блокаду Парижа та внутрішніх передмість Парижа".

Пізніше прем’єр Франції пообіцяв фермерам додаткові заходи для їх захисту від нечесної конкуренції.

Небезпечні сили всередині Європи

Німецька "подруга Путіна" на з’їзді своєї партії "Альянс Сари Вагенкнехт – за розум і справедливість" (BSW) захотіла "переговорів з Росією". У її партії ростуть рейтинги.

"Альянс Сари Вагенкнехт" на три відсоткові пункти випереджає Вільну демократичну партію, яка входить владної коаліції на чолі з канцлером Олафом Шольцем.

Партія уже планує взяти участь у виборах до Європейського парламенту в червні та у земельних виборах у Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі у жовтні цього року.

За нову політсилу готові проголосувати ті виборці, для яких голосування за ультраправих є морально неприйнятним.

Німці продовжують висловлювати невдоволення ультраправими.

В суботу, 27 січня, в Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, Німеччиною знов прокотилась хвиля протестів проти правого екстремізму.

Лише в землі Північний Рейн-Вестфалія відбулись приблизно 30 окремих мітингів проти правого екстремізму, найчисельніший із яких у Дюьссельдорфі, за даними поліції, зібрав близько 100 тисяч людей.

Учасники маршу йшли містом з гаслом "Проти AfD – не будемо мовчати. Не відвернемося. Ми діємо!".

Понад 10 тисяч людей зібрала акція проти правого екстремізму в Кілі (Шлезвіг-Гольштейн). У десятках інших німецьких міст мітинги були або такої ж чисельності, або менші.

Занепокоєння щодо правого екстремізму й популярності партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) зросло після оприлюднення інформації про зустріч крайніх правих, де обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

Та, попри протести, у Німеччині росте число членів ультраправої "АдН".

Угорська партія хоче Закарпаття

Тим часом, лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкоі заявив про претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни.

Варто зазначити, що це не перша подібна заява з боку угорського політика. У 2022 році Тороцкоі з нагоди Дня незалежності Польщі у Twitter побажав їй знову мати спільний кордон із Угорщиною.

Твіт він проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко тоді закликав угорський уряд засудити заяви Тороцкоі.

29 січня в Ужгороді зустрінуться очільники МЗС України та Угорщини, які мають на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Перед візитом Сійярто в Ужгород газета Орбана опублікувала жорстку статтю, в якій критикує ситуацію з українськими медіа.

"У той час як для іноземної преси організовують потьомкінське село, в українській національній пресі не можна знайти ані крихти класичної журналістики", – йдеться у статті, в якій немає навіть зазначеного прізвища автора.

Серед них газета згадує і "Європейську правду", критикуючи її за "антиугорські статті" і навіть написання в коментарях соцмереж назв ворожих країн і політиків з малої літери.

В той же час, в якості прикладу, видання згадує особу "телеведучої, яка виступає за мир" Діани Панченко, яка закликала своїх колег, які працюють в Україні, тимчасово покинути країну, якщо вони хочуть вільно працювати. Варто зауважити, що Діана Панченко є відомою проросійською пропагандисткою, що працювала на телеканалах кума Путіна Віктора Медведчука NewsOne, "112 Україна" та ZIK.

Інциденти у Європі

У Польщі повідомили про аварію автобуса з 59 українцями. Аварія за участі автобуса української компанії сталась поблизу міста Грубешів, що в Люблінському воєводстві Польщі.

У Мюнхені у 66-річного українця знайшли 455 тисяч євро готівкою.

РосЗМІ знайшла в Брюсселі агента ГРУ, який допомагає постачати Росії обладнання для оборонки.

Кліматичні активісти облили супом "Мону Лізу" у Луврі.

У Стамбулі одна людина загинула внаслідок нападу озброєних чоловіків на церкву.

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