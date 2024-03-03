Реакція на удар по Одесі, прослушка німецьких офіцерів, повна блокада кордону: все за вихідні

Як в Німеччині реагували на скандал із прослуховуванням їхніх офіцерів? Чому напруженість, яку помічають у німецько-французьких відносинах, є небезпечною?

Що відомо про контакти міністрів закордонних справ Угорщини та Словаччини з Лавровим? І як російський очільник МЗС читав лекції Молдові про демократію і свободу.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 2 та 3 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на удар по Одесі

У ніч на суботу росіяни вдарили по Одесі "Шахедами".

Рятувальники знайшли тіла 10 людей. Серед них – двоє матерів з немовлятами, трирічний хлопчик, чоловіки віком 35, 40 та 54 років та 73-річна жінка.

Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергового російського обстрілу Харкова, Одеси та Сумської області закликав Захід замінити формулу "стільки, скільки потрібно" на "так швидко і стільки, скільки потрібно".

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос у зв’язку з останньою атакою РФ на Одесу заявив, що Москва буде притягнута до відповідальності.

"Я рішуче засуджую атаку безпілотників на Одесу минулої ночі, яка призвела до жертв і руйнувань. Росія буде притягнута до відповідальності за всі злочини, які вона скоїла в Україні", – заявив президент ПАРЄ у своєму Twitter (X).

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що це абсолютно обурливе вбивство.

"Свідомо вбиваючи немовлят, які сплять, Росія демонструє явну зневагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх", – підкреслив Ландсбергіс.

Він додав, що для Росії мають бути "серйозні і негайні наслідки, а не тривала безкарність".

До речі, Туреччина наполягає на необхідності "переговорів" між Україною та РФ.

Президентка Молдови Мая Санду закликала надати Україні підтримку після російської атаки по Одесі.

"Кожен день має значення, і затримка з наданням допомоги ставить під загрозу ще більше невинних життів", – зазначила Санду.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен також закликає Захід посилити військову підтримку України.

Він зауважив, що гроші на снаряди для України мають бути знайдені негайно.

Чехія раніше повідомила, що виявила 800 000 одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. Країна звернулася до інших країн ЄС і НАТО з проханням допомогти у фінансуванні закупівель.

Оціночна вартість боєприпасів становить близько 1,3 млрд євро. Рішення про фінансування поки що не ухвалено.

Тим часом Росія, як повідомляє британська розвідка, намагається скористатися тим фактом, що після втрати Авдіївки в українських сил немає добре захищених позицій для здійснення оборони.

Британська розвідка стверджує, що від початку війни середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни.

Німецько-французька напруженість

Тим часом, у німецько-французьких відносинах виникла напруженість. Це викликає занепокоєння серед членів партії Шольца.

"Ми не можемо дозволити собі франко-німецьку суперечку. Це небезпечно для України", – заявив Міхаель Рот, голова комітету у закордонних справах.

Він очікує, що канцлер Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон об'єднають свої зусилля.

"Україна зараз потребує прагматичної, швидкої допомоги, особливо боєприпасів і засобів протиповітряної оборони", – сказав Рот.

За його словами, в Європі зараз всі ховаються один за одного, "а Кремль посміхається".

Як зазначається, німецько-французькі відносини, очевидно, досягли найнижчої точки. Наприкінці зустрічі в Парижі на початку тижня Макрон заявив, що не можна виключати введення західних військ в Україну. Шольц чітко виступив проти цього і підтвердив це в середу: "Як канцлер Німеччини, я не відправлю жодного солдата з нашого Бундесверу в Україну".

Окрім резонансної заяви щодо можливості відправки військ в Україну, глава французької держави, як видається, неявно дорікнув таким країнам, як Німеччина, яка довгий час вагалася з наданням Києву певного важкого озброєння.

Глава французької дипломатії Стефан Сежурне повідомив, що наступного вівторка планує побачитися з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Тут немає ніякої драми, оскільки у нас однакова мета – підтримати Україну", – також підкреслив він.

Міністр закордонних справ нагадав, що Франція та Німеччина мають "різний ступінь зобов'язань" з початку війни в Україні, зокрема "щодо ракет".

Прослушка німецьких офіцерів

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що була перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил.

"За нашою оцінкою, була перехоплена розмова в Повітряних силах. Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або письмову версію, яка поширюється в соціальних мережах", – заявила речниця міністерства оборони Німецькому агентству преси в Берліні.

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

За твердженням роспропаганди, офіцери обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

У зв'язку зі скандалом низка німецьких політиків і в німецькій опозиції закликали прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликає посилити контррозвідку, політик з питань безпеки Зелених Агнешка Брюггер звинуватили Путіна у намаганні дестабілізувати ситуацію в країні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв роз'яснення у скандалі.

Міністр оборони країни Борис Пісторіус заявив, що витік розмови офіцерів ВПС – частина інформаційної війни Путіна.

"Це гібридна атака з метою дезінформації – йдеться про розкол, про підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися на виверти Путіна", – підкреслив він.

Пісторіус очікує інформацію про розслідування Служби військової контррозвідки (MAD) щодо точних передумов інциденту у найближчі кілька днів. Лише після цього можна буде приймати рішення про наслідки, в тому числі кадрові.

Контакти міністрів країн ЄС з Лавровим

Петер Сійярто, глава МЗС Угорщини, похвалився в соціальних мережах спільною вечерею зі своїм російським колегою Сергєєм Лавровим.

Як звернула увагу польська радіостанція RMF FM, зустріч відбулася в Анталії, Туреччина, у п'ятницю, в день похорону російського опозиціонера Алексєя Навального в Москві.

Крім того, глава МЗС Словаччини потиснув руку Лаврову

Ще у 2022 році Лавров і президент Росії Владімір Путін були внесені до санкційного списку Європейського Союзу. І досі з глав МЗС країн ЄС лише угорський міністр Петер Сійярто не гребував зустрічами з Лавровим.

За словами прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, ця зустріч є прикладом "нашої збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики щодо всіх сторін світу".Повідомляється, що міністри закордонних справ нібито говорили про можливості, які може принести мирний саміт у Швейцарії.

"Я знав про цю зустріч, я повністю рекомендував йому зустрітися з російським міністром", – сказав Фіцо.

За словами президентки Словаччини Зузани Чапутової, словацько-російська зустріч міністрів закордонних справ не наблизила нас до справедливого миру в Україні, в яку Росія незаконно і невиправдано вторглася.

Вона додала, що найшвидший шлях до миру лежить через наказ російського президента Владіміра Путіна вивести свої війська з України, "не даючи йому надії на перемогу і визнання".

Нещодавно Лавров заявив, що Молдова блокує переговорний процес формату "5+2" щодо придністровського врегулювання.

Також російський міністр звинувачує Молдову у "блокуванні всього російського, дискримінації російської мови", а також в "серйозному економічному тиску на Придністров'я".

У МЗС Молдови підкреслили, що "Лавров і кремлівський режим не має морального права читати лекції про демократію і свободу".

"Країна, яка саджає до в'язниць опозиційних політиків і вбиває їх, необґрунтовано нападає на своїх сусідів, не може запропонувати світові нічого, окрім крові та болю", – наголосили у міністерстві.

Тим часом, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Італія відкличе з країни систему протиповітряної оборони (ППО) SAMP/T.

За його словами, без захисту залишаються стратегічні об'єкти, зокрема АЕС. Він додав, що попередній уряд "подарував" Україні працюючу російську систему ППО С-300.

"Потім у нас деякий час були американські системи Patriot, згодом і вони пішли, а тепер теж йдуть італійці", – поскаржився прем'єр.

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