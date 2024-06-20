Patriot від Румунії, продовження "транспортного безвізу", новий пакет санкцій ЄС: новини дня

Через обстріли російських загарбників ситуація в енергосистемі України продовжує погіршуватися. Це бачать і наші західні партнери, від яких сьогодні надійшло кілька хороших новини щодо посилення української ППО.

З іншого боку, країни Заходу продовжують посилювати власну обороноздатність через загрози від Росії і інших країн "вісі зла".

Тим часом, в Євросоюзі продовжили "транспортний безвіз" з Україною і подолали останню перешкоду для старту переговорів про вступ України й Молдови.

Партіям прем’єра Британії і президента Франції пророкують поразку на парламентських виборах.

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У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, а у Чорногорії двоє людей загинули від вибуху.

Більше важливого і цікавого за четвер, 20 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Patriot від Румунії, рішення США щодо ракет

Російські окупанти вночі 20 червня знову обстріляли об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. За повідомленням Укренерго, пошкоджень зазнали об’єкти у чотирьох областях України – у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

Отже, стан нашої енергетичної інфраструктури продовжує погіршуватися.

Литва передає Україні трансформатори та інше обладнання на понад 4 млн євро, а Німеччина передала партію спецтехніки для відновлення енергоінфраструктури.

Значне погіршення ситуації в Україні через російські обстріли підштовхує західні країни до більшої рішучості в питанні посилення української протиповітряної оборони.

Сьогодні Румунія нарешті вирішила передати Україні свою систему Patriot, а Сполучені Штати нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що уряд США ухвалив "важке, але необхідне рішення" про зміну пріоритетів найближчих запланованих поставок іноземної військової продукції іншим країнам на користь України.

Серед них Кірбі згадав "ракети до Patriot і NASAMS".

Це точно прогрес в посиленні української протиповітряної оборони, але це не закриє проблему України повністю.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, як і президент Володимир Зеленський, подякував Румунії і закликав інших союзників наслідувати її приклад.

"Разом ми повинні перемогти російський повітряний терор", – підсумував він.

Путін збирає коаліцію

В адміністрації президента США заявили, що зустріч лідера РФ Владіміра Путіна з очільником КНДР Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг констатує, що договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який підписали Росія та Північна Корея, демонструє зростаючу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

"Ми повинні усвідомлювати, що авторитарні держави дедалі більше об'єднуються. Вони підтримують один одного так, як ми ніколи раніше не бачили", – сказав Столтенберг.

До речі, очільник уряду Нідерландів Марк Рютте майже напевно стане новим генсеком НАТО. Президент Румунії Клаус Йоганніс сьогодні офіційного оголосив, що виходить з перегонів за посаду.

На Заході, здається, бачать загрози і намагаються посилювати оборону.

Литва підвищує податки, щоб збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП, а Міноборони Німеччини, за даними Spiegel, планує замовити понад 100 танків Leopard.

Німецька компанія Rheinmetall отримала рекордне замовлення на постачання боєприпасів, зокрема й Україні.

Тим часом, Росія постріляла з ядерних субмарин біля морського кордону Норвегії, а також порушує роботу супутникових мереж Швеції після її вступу в НАТО.

А польські військові слідкують за повітряною кулею, що залетіла з РФ.

Продовження "транспортного безвізу"

ЄС на рік продовжив угоду про "транспортний безвіз" з Україною.

А ще в Євросоюзі подолали останню перешкоду для старту переговорів про вступ України й Молдови.

Санкції проти РФ

В Європейському Союзі погодили новий пакет санкцій проти Росії.

Головування Бельгії в Раді ЄС повідомило, що санкції, серед іншого, направлені проти російського сектора скрапленого природного газу (СПГ).

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що 14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії – це "потужний набір індивідуальних та секторальних заходів, спрямованих на підрив воєнних зусиль Росії проти України".

"Він націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей", – додав він.

А, за даними Reuters, президент Джо Байден заборонить продаж програм російської "Лабораторії Касперського" в США.

Парламентські вибори

Британії і Франція – на порозі парламентських виборів.

Три опитування одностайно пророкують серйозну поразку партії прем’єра Ріші Сунака у Британії, а у Франції партія Ле Пен та ліві випереджають блок Макрона перед виборами.

Французький прем’єр застеріг, що в разі перемоги ультраправі зменшать підтримку України.

Інциденти в Європі

У Чорногорії двоє людей загинули від вибуху у Цетинє. Вибух міг статися через з’ясування стосунків між мафією.

У Фінляндії підліток скоїв напад з ножем у тому ж ТРЦ, де правоекстреміст поранив дитину.

У Німеччині заарештували підозрюваного у підготовці терактів для "Ісламської держави", а у Чехії арештували чоловіка, який поранив ножем мотоцикліста та ще 2 осіб у Празі.

Нападника на прем’єрку Данії залишили під вартою до 4 липня, а у Цюриху арештували двох неповнолітніх, які погрожували учасникам прайду.

Різне щодо України

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, 14 людей постраждали. За попередньою інформацією поліції, водій не впорався із керуванням, через що автобус зіткнувся із бар’єром.

До рішення Саміту миру приєдналася Замбія.

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