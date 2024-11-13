Представник Трампа по Україні, $1,3 млрд гранту від США, Дуда без частини пальця: новини дня

Поки триває транзит влади, з’являється все більше подробиць щодо майбутньої команди Трампа. Президент США Джо Байден і переможець виборів зустрілися у Білому домі.

Держсекретар Ентоні Блінкен запевняє, що адміністрація Байдена посилить підтримку України протягом фінішних кількох місяців його каденції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставку Україні ще однієї системи IRIS-T до кінця року, а Фінляндія виділяє Україні 20 млн євро на шкільну освіту.

Про все важливе і цікаве за середу, 13 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Нові деталі щодо команди Трампа

На посаду спецпредставника з питань переговорів для "завершення війни" в Україні обраний президент США Дональд Трамп може призначити кадрового дипломата Браяна Гука.

Про це дізналось видання ZN.UA з власних джерел.

В першій адміністрації Трампа Гук займався політикою стосовно Ірану – спершу як керівник міжвідомчої групи з координації санкцій, потім – як спецпредставник і старший радник держсекретаря Майка Помпео.

Гук підтримував жорстку політику стосовно Ірану – зокрема вихід із іранської ядерної угоди та операцію з ліквідації високопоставленого генерала Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані.

Публічно не повідомлялось про досвід цього американського дипломата стосовно України.

Дональд Трамп заявив, що обрав своїм міністром оборони Піта Гегсета, ведучого Fox News і ветерана, який висловлював презирство до політики керівників Пентагону.

Гегсет, якщо його кандидатуру затвердить Сенат США, може виконати передвиборчі обіцянки Трампа звільнити американських військових від генералів, яких він звинувачує у проведенні прогресивної політики щодо різноманітності в армії.

44-річний ведучий Fox News є ветераном Національної гвардії США. Він служив в Афганістані, Іраку і у кубинській в'язниці Гуантанамо.

"Піт – жорсткий, розумний і справжній прихильник ідеї "Америка понад усе". З Пітом на чолі вороги Америки попереджені – наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить", – сказав Трамп.

Під час одного з нещодавніх виступів Гегсет сказав, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році було "війною Путіна за те, щоб повернути йому його лайно".

"Якщо Україна зможе захистити себе... чудово, але я не хочу, щоб американське втручання проникало вглиб Європи і змушувало (Путіна) відчувати, що йому наступають на п'яти", – сказав Гегсет.

Крім того, Трамп оголосив, що він обрав ексдиректора Національної розвідки Джона Реткліффа на посаду глави ЦРУ.

Нині він є співголовою Центру американської безпеки в Інституті політики "Америка понад усе", аналітичного центру, пов'язаного з Трампом.

До того ж переможець президентських виборів заявив, що мільярдер Ілон Маск і проросійський підприємець Вівек Рамасвамі очолять новий "Департамент урядової ефективності" (DOGE), який не є державним агентством.

Абревіатура DOGE – це натяк на улюблену криптовалюту Маска, доджкойн.

У заяві Трампа йдеться, що Маск і Рамасвамі працюватимуть за межами уряду, щоб пропонувати Білому дому "поради та рекомендації", а також співпрацюватимуть з Адміністративно-бюджетним управлінням, щоб "просунути масштабну структурну реформу і створити підприємницький підхід до уряду, небачений раніше". Він додав, що цей крок шокує державні системи.

А новим очільником республіканської фракції у Сенаті США стане сенатор від Південної Дакоти Джон Тун, який неодноразово висловлювався за підтримку України.

Республіканці здобувають більшість ще й у Палаті представників.

Таким чином, наступний президент США Дональд Трамп матиме повністю контрольований Конгрес, що дозволить йому принаймні наступні два роки просувати свою політику та швидко домогтись ключових призначень.

Транзит влади в США

Сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден прийняв у Білому домі обраного президента Дональда Трампа – це частина процедури передання повноважень після останніх виборів.

На публічній частині зустрічі Байден привітав Трампа з поверненням у Білий дім і пообіцяв сприяти впорядкованому переходу влади.

До речі, на зустрічі з республіканцями Палати представників Трамп пожартував, що може стати президентом США втретє.

Що з допомогою США Україні?

Після обрання Дональда Трампа у Європі існують побоювання, що Сполучені Штати або скоротять допомогу Україні, або взагалі припинять її.

У президента США Джо Байдена є близько двох місяців для того, або посилити Україну у військовому плані.

Державний секретар Ентоні Блінкен, який перебуває у Європі з візитом, запевнив НАТО, що адміністрація чинного президента посилить підтримку України протягом наступних кількох місяців і намагатиметься зміцнити Альянс за цей час.

До речі, з Блінкеном зустрічався і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Поінформував про ситуацію на полі бою, наші основні оборонні потреби і потребу мати повноцінні далекобійні спроможності. Також ми обговорили євроатлантичні прагнення України. Цінуємо плани виділити усі раніше затверджені кошти на військову допомогу для України у наступні тижні", – зазначив Андрій Сибіга.

Речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що США з моменту затвердження Конгресом додаткового фінансування для України у квітні цього року передали Україні 83% обіцяних боєприпасів, 67% обіцяних засобів ППО та 60% вогневих потужностей.

Україна отримала від США понад $1,3 млрд гранту. Ці кошти спрямують на гуманітарні та соціальні програми.

Очільник військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер зазначив, що сценарій зупинки російсько-української війни, за якого Кремль відчуватиме себе переможцем, точно не буде в інтересах Сполучених Штатів.

Західні країни озброюються

Посилення співпраці Росії з Північною Кореєю збільшує загрози для Індо-Тихоокеанського регіону. 13 листопада США, Південна Корея та Японія почали масштабні військові навчання "Лезо свободи".

Навчання триватимуть до 15 листопада.

Зазначається, що ці країни "рішуче засуджують провокаційні дії Північної Кореї, включаючи випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети 31 жовтня".

"Ці навчання відображають волю союзників стримувати такі загрози та реагувати на них", – заявили в JCS.

У Польщі офіційно відкрили базу протиракетної оборони США і отримали нову партію південнокорейських САУ K9.

А ще у Польщі затримали білоруса за підозрою в диверсіях.

У Литві тестували сирени оповіщення та систему інформування населення і схвалили придбання снарядів у Rheinmetall без тендеру.

Крім того, Литва виділила 2,4 млн євро на розвиток потенціалу безпілотників.

У Греції планують масштабне реформування військової структури країни.

Шанс для Сікорського

Перемога Дональда Трампа мала величезний вплив не лише на Сполучені Штати, але й на інші країни. В тому числі на Польщу, яка поступово занурюється у виборчу кампанію.

У середині наступного року в Польщі мають відбутися президентські перегони.

Зміна ситуації у світі дає шанс на перемогу голові МЗС Польщі Радославу Сікорському. У нього зростає підтримка.

Але є і недоліки. Наприклад, те, що його дружина – американська журналістка єврейського походження Енн Епплбаум – є гострим критиком Дональда Трампа.

До речі, міністра закордонних справ Польщі під час телеефіру обурило запитання про походження дружини.

Докладніше про шанси Сікорського – в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Рівняння на Трампа: чому Радек Сікорський отримав шанс стати президентом Польщі.

IRIS-T з Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському поставку ще однієї системи IRIS-T до кінця року.

Фінляндія виділяє Україні 20 млн євро на шкільну освіту.

Політична криза у Німеччині

До речі, в Німеччині триває політична криза, яку, як очікується, подолають завдяки достроковим парламентським виборам. Їх планують провести 23 лютого.

Наразі попри розвал уряду Шольца його Соціал-демократична партія планує залишити чинного канцлера своїм головним кандидатом на майбутніх виборах.

Хоча частина членів Соціал-демократичної партії Німеччини виступає на підтримку кандидатури чинного міністра оборони Бориса Пісторіуса на посаду канцлера.

Тим часом, опитування фіксують зростання рейтингу в ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Зокрема, одне з останніх опитувань засвідчило, що за "АдН" готові голосувати понад 19% виборців. Порівняно з жовтнем вони наростили півтора процентних пункти.

Суд у Німеччині визнав законним нагляд за гілкою ультраправої "АдН" як екстремістською, а понад 100 депутатів Бундестагу підписались за заборону "Альтернативи для Німеччини".

До речі, у Чехії зростає підтримка правопопулістської партії "Автомобілісти за себе". Партія є партнером орбанівської депутатської групи у Європарламенті.

Підтримка українцями вступу в ЄС і НАТО

Опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало зниження підтримки українцями вступу в ЄС і НАТО з лютого 2023 року.

Крім того, дослідження громадської думки від соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що найбільша частка українців вважає, що для вступу у Євросоюз Україні знадобиться від трьох до п’яти років.

А разом з "оптимістами" (вважають, що України стане членом ЄС менш як за три роки) – це понад 50% респондентів.

До речі, за словами глави МЗС, Україна хоче паралельно відкрити два переговорні кластери з ЄС у 2025 році.

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