Зеленський домовляється в НАТО, остаточна перемога Трампа, 4 млрд від ЄС: новини дня

Зеленський у Брюсселі. Разом із основними європейськими партнерами візьме участь у зустрічі, організованій генсеком НАТО. Будуть говорити про посилення України.

А завтра – засідання Європейської ради. На ній, серед іншого, зачеплять тему російського впливу. Планує виступити і президент Румунії, де через іноземний вплив довелося навіть анулювати перший тур президентських виборів.

Данія попередила про зростання ризику військової конфронтації в Арктиці через агресію Росії, а у Польщі сталося декілька інцидентів.

Більше важливого і цікавого за середу, 18 грудня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Зеленський домовляється в НАТО

Сьогодні ввечері президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в неформальній зустрічі європейських лідерів і саміті Європейської ради.

"На цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, генеральним секретарем НАТО, президентом Євроради й президенткою Єврокомісії, будуть представники Британії та інших країн", – анонсував Зеленський.

Він також підтвердив участь у засіданні Європейської ради в четвер, 19 грудня.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що організована ним зустріч із європейськими лідерами, серед яких також є Володимир Зеленський, стосуватиметься посилення України.

Рютте розповів, що ідея зустрічі із Зеленським виникла з огляду на те, що український лідер мав приїхати до Брюсселя на саміт Європейської ради, який стартує 19 грудня.

Генсек Альянсу зазначив, що з огляду на присутність інших лідерів у Брюсселі "було б правильно запросити кількох з них на цю зустріч, щоб обговорити, зокрема, дві речі".

Перша річ, за словами Рютте, – це надання Україні більшої кількості засобів протиповітряної оборони та інших озброєнь, зокрема систем Patriot.

"А по-друге, обговорити економіку. Саме тому президентка Європейської комісії та президент Європейської ради також візьмуть участь у зустрічі, тому що є багато чого обговорити з погляду того, як підтримати українську економіку", – додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що темою цієї зустрічі може бути ймовірне "припинення вогню" в Україні та розміщення там європейських військ.

"Дуже високо на порядку денному буде гарантування того, щоби президент, його команда, Україна перебували у найкращому становищі у день, коли вони вирішать почати мирні переговори", – повідомив Марк Рютте.

А однією з тем завтрашнього дня буде російський вплив на вибори у Румунії.

Румунський президент Клаус Йоганніс планує розповісти колегам те, що відомо з цього приводу.

А Франція звинуватила РФ у поширенні пропаганди через інфлюенсерів.

Інциденти у ЄС, загрози від РФ і її партнерів

Данія попередила про зростання ризику військової конфронтації в Арктиці через агресію Росії.

"Росія надає пріоритет цьому регіону і демонструватиме силу через агресивну і загрозливу поведінку, що спричинить більший ризик ескалації, ніж раніше спостерігався в Арктиці", – йдеться у звіті Данської розвідувальної служби.

Відразу декілька інцидентів у Польщі, прем’єр якої нещодавно відвідав Україну і готується до польського головування в ЄС з початку січня.

Зокрема, у Національному центрі ядерних досліджень під Варшавою сталася пожежа. Крім того, у Варшаві через підозрілий предмет частково закривали аеропорт, а пасажирів варшавського метро евакуювали через пожежу.

У Литві в школу надійшов лист із білим порошком, через що евакуювали 300 людей.

Заступник глави Радбезу РФ Дмитрій Медведєв фактично погрожує убивством усім посадовцям країн НАТО та, як він висловився, "паршивим шакалам" із The Times.

Так Медведєв відреагував на редакційну статтю The Times щодо вбивства у Москві російського генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова.

The Times на цьому тлі також закликала Захід збільшити допомогу Україні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підтримав The Times і опублікував фото, де читає свіжий номер The Times, зазначивши, що від "бандитської погрози" Медведєва журналістам "тхне відчаєм".

В обраного президента США Дональда Трампа вважають, що вбивство російського генерала у Москві – "не найкраща ідея".

Британія, Німеччина і Франція стурбовані розвитком ядерної програми Ірану. США наклали санкції ще на дві компанії з Ірану, дотичні до виробництва ракет і "Шахедів".

Серед партнерів Росії не тільки Іран, а ще й Північна Корея, яка допомагає Кремлю навіть військовими.

Оцінки США втрат КНДР на війні

У Пентагоні кажуть про "сотні" вбитих або поранених військових КНДР у війні проти України, пише The New York Times.

За даними оборонного відомства США, Росія зібрала об'єднані сили з 50 тисяч російських і північнокорейських військовослужбовців, щоб витіснити українські війська з прикордонного Курського району Росії.

Як відомо, КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Речник Державного департаменту Метью Міллер сказав, що у США не виключають перекидання нових підрозділів з Північної Кореї в Росію.

На скільки вистачить зброї з США?

Також Міллер повідомив, що, на думку адміністрації Байдена, Україні вистачить військової допомоги США до кінця 2025-го.

"Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми все ще плануємо надати до кінця роботи адміністрації, забезпечать їх обладнанням і матеріалами, необхідними для ведення бойових дій до кінця 2025 року", – акцентував Міллер.

У Пентагоні припускають, що чинна адміністрація американського президента Джо Байдена навряд чи витратить всі залишкові кошти на збройну підтримку України за програмою PDA ($5,6 млрд).

"Ми продовжимо ухвалювати пакети допомоги до кінця каденції цієї адміністрації. Але $5,6 млрд – це значний обсяг повноважень, тому я, безумовно, передбачаю, що можуть залишитися повноваження, які перейдуть до наступної адміністрації і будуть доступні для використання", – повідомила газеті The New York Times високопосадовиця американського Міністерства оборони.

Журналісти додали, що залишається великим питанням те, чи "використає адміністрація новообраного американського президента Дональда Трампа ці гроші на допомогу Україні".

Старт роботи Центру НАТО щодо України

У НАТО підтвердили початок роботи структури з координації допомоги Україні.

Центр допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU), покликаний координувати військову підтримку Києва та тренування військовослужбовців, офіційно почав свою роботу.

"Командування НАТО у Вісбадені з надання допомоги Україні в галузі безпеки і тренувань вже функціонує", – повідомив генсек НАТО Марк Рютте, маючи на увазі NSATU.

Завданням Центру буде координувати військове навчання та постачання зброї Україні, що надає НАТО більшу роль у допомозі Києву на тлі приходу до влади у США Дональда Трампа.

Німеччина вирішила відмовитись від центру з ремонту техніки для ЗСУ у Словаччині і перенести його на німецьку територію до 31 грудня. В Міноборони Німеччини запевнили, що ремонт наданої Україні техніки лишається гарантованим.

А німецький збройовий концерн Rheinmetall повідомив про контракт на постачання зарядів для 155-мм артилерії для ЗСУ.

У Києві перебуває з візитом міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. За його словами, навчання українських військових у Британії триватиме і у 2025 році.

Латвійський альпініст і військовий дійде до Південного полюсу задля збору для України.

Остаточна перемога Трампа

Колегія виборників обрала Дональда Трампа наступним президентом США.

Тим часом, Трамп знову пропонує перетворити Канаду на 51-й штат США.

Нагадаємо, інавгурація Трампа запланована на 20 січня 2025 року. До речі, у Молдові інавгурація Маї Санду відбудеться 24 грудня.

Різне щодо України

Єврокомісія перерахувала Україні 4,1 млрд євро макрофіну.

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Чорногорія вперше за 7 років закрила три розділи переговорів з ЄС. Такий успіх Чорногорії є викликом для України на шляху до членства в ЄС, пише редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко в статті Нове "тріо" для України: як Чорногорія стає нашим головним конкурентом на шляху до членства.

Щодо Грузії

Чехія надає 230 тисяч євро допомоги грузинському суспільству та незалежним ЗМІ країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила у Європарламенті, а генсек Ради Європи перебуває з візитом у Грузії.

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