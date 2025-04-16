Угоду про надра "розділять", США обурені через підтримку ЗСУ, новий уряд Сербії: новини дня

У Києві заявляють про прогрес у переговорах з США щодо угоди про надра і анонсують подвійний етап підписання.

Рубіо і Віткофф збираються до Парижа говорити про Україну, а французький міністр оборони – до глави Пентагону в США.

The Economist пише, що Вашингтон фактично залишає Україну і навіть дивується, що європейці продовжують допомагати ЗСУ.

Тим часом майже кожен п’ятий словак виступає за перемогу РФ у війні, а їхній прем’єр може відвідати російську столицю на 9 травня. Ще один друг Путіна і Трампа – президент Сербії Александар Вучич – також може здійснити візит до Москви.

Ну а в часи, коли Німеччині необхідно демонструвати лідерство, все більше німецьких політиків натякають на страх передавати Україні ракети Taurus.

Все важливе і цікаве за середу, 16 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Угоду про надра "розділять"

США пом’якшили позицію щодо компенсації допомоги Україні в угоді про надра, пише Bloomberg.

Зазначається, що після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація американського президента Дональда Трампа знизила свою оцінку розміру допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, зі 300 млрд доларів до приблизно 100 млрд доларів.

Це наблизилося до української оцінки – понад 90 млрд доларів.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

За словами одного зі співрозмовників Bloomberg, Сполучені Штати досі розглядають угоду про надра як можливість повернути витрати на Україну через прибутки від фонду, розмір якого у найновішому проєкті досі не вказано.

Одним із завдань для Києва на наступну онлайн-зустріч цього тижня є надання деталей щодо конкретних проєктів, які можна буде реалізувати в межах угоди, додав він.

Віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила про суттєвий прогрес у перемовинах з американською стороною щодо угоди про корисні копалини.

"Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою – є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", – написала вона.

Нагадаємо, Мінюст України найняв американську юридичну компанію Hogan Lovells US для участі в переговорах.

За словами Свириденко, команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, хоча багато вже пропрацьовано.

Вона також анонсувала підписання зі США меморандуму про наміри, який передуватиме угоді про корисні копалини.

Віткофф їде в Париж

Politico повідомляє, що держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня вирушать на перемовини до Парижа, де буде йтися у тому числі про Україну.

Згодом цю інформацію підтвердили у Держдепартаменті Сполучених Штатів.

А міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню їде до США говорити з главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Очікується, що у французькій столиці, крім України, Віткофф і Рубіо будуть говорити про Іран і торговельні питання у контексті "тарифної війни", розпочатої Дональдом Трампом.

Нагадаємо, минулого тижня спеціальний посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф зустрічався з правителем РФ Владіміром Путіним. Вихідними він мав перший прямий контакт з Іраном за адміністрації Трампа.

Франція, як відомо, разом з Британією очолює групу країн, які напрацьовують можливі варіанти гарантій безпеки для України.

Зокрема, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

У ЄС підтвердили, що обговорюють надсилання "військових радників" в Україну.

До речі, Данія відправить солдатів для проходження навчання в Україні.

США залишають Україну

Видання The Economist перелічило низку кроків адміністрації президента США Дональда Трампа, які підтверджують відхід від підтримки України з боку Сполучених Штатів – від виведення військових з ключової бази у Жешуві і зменшення присутності у Контактній групі з питань оборони України до обкладення України базовим 10-відсотковим тарифом (в той час, коли проти Росії нічого подібного запроваджено не було).

Зазначається, що представники Пентагону нещодавно навіть поставили запитання одному із союзників про те, чому він продовжує постачати зброю в Україну.

The Economist пише, що деякі помічники президента США Дональда Трампа нібито "ситі по горло" зусиллями Європи зі зміцнення України.

А ще Держдеп США остаточно закриває центр протидії іноземній дезінформації (GEC).

Минулого року саме на базі GEC було оголошено про запуск багатонаціональної Української комунікаційної групи, що базується у Варшаві, для протидії російській дезінформації про війну в Україні.

У цьому контексті цікаво згадати і реакцію європейців на сварку президента України Володимира Зеленського з президентом та віцепрезидентом США у лютому.

Видання Politico пише, що ця сварка шокувала європейських посадовців усіх рівнів.

"Мене аж знудило. На дуже людському рівні... Це показує, що немає нічого святого", – зізнався посол однієї з держав у Парижі.

Друзі Трампа і Путіна

Майже п’ята частина словаків хочуть, щоб Росія перемогла Україну у війні.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного компанією Ipsos для незалежної організації Central European Digital Media Observatory (CEDMO).

Зокрема, понад 18% словаків хочуть перемоги Росії у її війні проти України і третина словаків за перемогу України.

Крім того, 33% опитаних хочуть, щоб конфлікт завершився тимчасовим миром, без перемоги однієї зі сторін.

Тим часом уряд під керівництвом прем’єра Словаччини Роберта Фіцо опиняється під вогнем критики за послаблення верховенства права після того, як прийшов до влади наприкінці 2023 року.

З початку січня десятки тисяч людей неодноразово протестували проти уряду в Братиславі та інших містах Словаччини.

На цьому тлі словацький премʼєр звинуватив деякі неурядові організації у підготовці "перевороту" проти нього.

Сьогодні Парламент Словаччини посилив контроль над неурядовими організаціями, а поліція Словаччини почала перевірку через дипфейк з "увʼязненим" прем’єра Роберта Фіцо.

Та в Угорщині, здається, іще гірша ситуація із верховенством права. Делегація депутатів Європейського парламенту, які відвідали Угорщину, заявила, що ситуація в країні "стрімко рухається в неправильному напрямку".

Щодо візиту до Москви на 9 травня

У грудні минулого року премʼєр Словаччини підтвердив, що 9 травня його можна буде знайти у Москві.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві.

Відвідати російську столицю 9 травня може і президент Сербії Александар Вучич. Сербія, нагадаємо, є державою-кандидатом на членство в ЄС.

У Єврокомісії попередили Вучича про те, що виступають проти його візиту до Москви на парад.

Тим часом, у Сербії затвердили новий уряд без одіозного проросійського Александра Вуліна, а також висилають хорватську лікарку, яка брала участь в антиурядових протестах.

Парламент Сербії відправив попередній уряд на чолі з Мілошем Вучевичем у відставку 19 березня на тлі багатотисячних антиурядових протестів.

Сербські студенти проїхали 1300 км на велосипедах, щоб привернути увагу до протестів проти корупції в Сербії.

Нагадаємо, студенти, які беруть участь в антиурядових протестах, раніше звинуватили владу у використанні звукової гармати під час акції мовчання в пам'ять про 15 загиблих внаслідок обвалу навісу залізничного вокзалу у місті Новий Сад 15 березня.

Сьогодні президент Сербії заявив, що слідчі російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) не підтвердили використання сербською владою звукової зброї для розгону антиурядового протесту в березні.

За його словами, у звіті ФСБ Росії зазначено, що інцидент інсценували "невідомі люди в чорному одязі з натовпу".

"Як вам не соромно, жалюгідні брехуни", – звернувся Вучич.

Протидія російському впливу

Більшість європейських країн, на відміну від адміністрації президента Сполучених Штатів і інших друзів Путіна, більш реалістично оцінюють загрози зі сторони Росії і, відповідно, намагаються протистояти їм.

Фінляндія і далі триматиме кордон з Росією закритим, а литовцям з подвійним громадянством ворожих держав заборонили вступ до військової академії Литви.

У Литві розпочався судовий процес над українцем за підозрою у підпалі IKEA. Влада країни стверджує, що напад здійснила терористична група, яка координувала свої дії за допомогою зашифрованих повідомлень у соціальних мережах. Група підозрюється у зв'язках з російськими спецслужбами.

Сейм Латвії підтримав вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Міністерство закордонних справ Латвії пояснює, що країні важливо зберегти свободу вибору і гнучкість у використанні різних систем озброєння для посилення оборони.

"Пшонка-стайл" Трампа і Китай

The Wall Street Journal пише, що президент США Дональд Трамп у вільний від роботи став "артдиректором" Білого дому, додаючи золотих відтінків у кожен його куточок.

Зазначається, що в останні тижні Трамп "озолотив" частини Білого дому, зробивши найвідомішу у світі резиденцію більше схожою на свій особистий маєток Мар-а-Лаго.

Портал Axios пише, що минулого місяця американського президента розізлив запланований брифінг Ілона Маска про Китай, після чого його скасували.

"Президент все ще обожнює Ілона, але є деякі червоні лінії. У Ілона багато бізнесу в Китаї, і він має там хороші відносини, і цей брифінг просто не був правильним", – сказав посадовець адміністрації Трампа на умовах анонімності.

Крім того, США оголосили санкції проти нафтопереробного заводу в Китаї.

Решта новин

У партії Шольца закликали майбутніх коаліційних партнерів до спільного рішення щодо Taurus.

У Франції – новий напад на в’язницю: спалили кілька авто.

Польські прикордонники знайшли два тіла у річці на кордоні з Білоруссю.