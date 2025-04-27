Зустріч Трампа з Зеленським, похорон Папи, паспорти ЄС для росіян: новини вихідних

У суботу в італійській столиці поховали Папу Римського Франциска. На церемонію прощання прибули десятки тисяч людей, у тому числі монархи і президенти країн.

Окрему зустріч у Римі на полях офіційних заходів у рамках похорону провели Зеленський і Трамп. У Білому домі розмову двох президентів назвали "дуже продуктивною", а український лідер вважає, що вона навіть має потенціал стати історичною.

Агентство Reuters опублікувало текст українських та європейських пропозицій миру на противагу "плану Трампа". За даними видання The Telegraph, Сполучені Штати стали більш зговірливі до підтримки "коаліції рішучих".

Все важливе і цікаве за вихідні, 26 та 27 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Зустріч Зеленського і Трампа

У центрі уваги вихідних – похорон Папи Римського Франциска. Понтифіка поховали у суботу вдень.

На церемонію прощання з Папою Римським у Рим прибули понад 140 тисяч людей, у тому числі монархи та президенти.

Перед початком похорону Франциска зустріч провели президенти України і США.

Reuters пише, що зустріч, яка стала першою після лютої сварки в Овальному кабінеті у Вашингтоні в лютому, відбулася в критичний момент у переговорах, спрямованих на припинення бойових дій між Україною та Росією.

У Білому домі її назвали "дуже продуктивною".

Згодом президент США Дональд Трамп у дописі у мережі Truth Social розкритикував останні удари РФ по цивільних містах України і висловив сумнів, що господар Кремля Владімір Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.

"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто морочить мені голову, і з ним треба боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій"? Занадто багато людей гине!!!" – написав Трамп.

На тлі цієї заяви Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав про свій законопроєкт, який передбачає введення вторинних мит на імпорт нафти, газу, урану та інших продуктів із Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у базиліці Святого Петра у Римі має потенціал стати історичною.

Зеленський зазначив, що віч-на-віч президенти встигли обговорити багато.

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", – заявив президент України.

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко вважає, що зустріч Трампа і Зеленського – це "шанс просунутись вперед, побудувати справжній мир завдяки силі".

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи переговори лідерів України і США, сказала про "історичний день".

"Бачити Дональда Трампа і Володимира Зеленського, які говорять про мир на похороні Папи Миру, має таке величезне значення", – сказала вона.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що "особливий дух" надихне на "нові ідеї" для завершення розв’язаної РФ війни.

Після зустрічі тет-а-тет Зеленський і Трамп вирушили на церемонію похорону Папи Римського Франциска.

Їм відвели місця в першому ряду. Зазвичай Святий Престол воліє надавати місця в першому ряду монаршим особам, які сповідують католицизм, зокрема Іспанії та Бельгії. За ними йтимуть монарші особи, які не є католиками.

Повідомлялося, що на похороні світові лідери будуть розсаджені в алфавітному порядку відповідно до назви своєї країни французькою мовою – оскільки це була традиційна мова дипломатії, коли складалися протоколи.

Зустрічі у Римі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп потиснули один одному руки та провели коротку розмову під час церемонії похорону Папи Римського Франциска у Римі 26 квітня.

Це – перша особиста взаємодія Трампа з президенткою Єврокомісії з часу його перемоги на виборах восени 2024, коли вони мали телефонну розмову.

У Єврокомісії згодом повідомили, що Фон дер Ляєн та Трамп під час розмови домовилися про зустріч.

Того ж дня, у суботу, Трамп залишив Італію.

Після розмови з президентом США Володимир Зеленський провів в італійській столиці низку зустрічей – з європейськими лідерами.

Зокрема, з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єром Британії Кіром Стармером, прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Макрон і Мелоні відзначили готовність України до безумовного припинення вогню і підкреслили, що тепер справа за главою Кремля Владіміром Путіним довести, що він дійсно хоче миру.

А президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр радить не покладати багато надій на "похоронну дипломатію".

"Я б не радив очікувати, що тут, в кулуарах цих похоронних церемоній, буде проводитися велика зовнішня політика", – зазначив президент Німеччини.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про "ключовий" тиждень для рішення, чи продовжувати переговори довкола України.

Мирні пропозиції України і Європи

Видання The Telegraph пише, що США в приватному порядку нібито запропонували надати гарантії безпеки для "коаліції рішучих" на підтримку України.

Зазначається, що офіційні особи США нібито відкрили двері для надання розвідувальної та матеріально-технічної підтримки британським і європейським солдатам для підтримки потенційної мирної угоди з суші, повітря і моря.

У прем'єра Британії вважають такий розвиток подій значним проривом. Прем'єр-міністр Кір Стармер домагався від ДональдаТрампа таких гарантій протягом двох місяців.

Тим часом агентство Reuters опублікувало текст українських та європейських пропозицій миру на противагу "плану Трампа".

Документ має таку ж структуру, як і американська пропозиція, однак містить більш розширені умови в частині припинення вогню і контролю за його дотриманням, зокрема, за участі США.

На відміну від американських пропозицій, український і європейський документ не містить згадок про визнання "де-юре" чи "де-факто" російського суверенітету над окупованими територіями України.

Текст у новині за посиланням.

The Times пише, що план американського президента Дональда Трампа дозволити Росії зберегти окуповану територію в Україні "викарбуваний у камені", тобто не підлягає змінам.

Спікер литовського Сейму Саулюс Скверняліс заявив, що бачить загрозу міжнародному порядку у можливості визнання окупованого Криму частиною Росії.

Щодо Росії і росіян

За даними Financial Times, Мальта продавала свої паспорти підсанкційним росіянам.

Фінляндія відмовила у притулку більшості росіян, які втекли від мобілізації, а російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі.

Держсекретар США Марко Рубіо призначив недосвідченого консультанта відповідальним за Росію та Європу у Держдепі.

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