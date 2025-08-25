Польща забороняє "бандерівський символ", рекордна допомога Європи, істерика у Орбана: новини дня

Трамп каже, що неприязнь Путіна до Зеленського гальмує зустріч, а Келлог назвав "складною" роботу над гарантіями безпеки.

Депутат партії Орбана прирівняв удар України по нафтопроводу "Дружба" до "збройного нападу на Європейський Союз", а польський президент ветував нову редакцію закону про допомогу українцям.

Київ відвідали прем’єр Норвегії і віцеканцлер Німеччини і привезли хороші новини.

Все важливе і цікаве за понеділок, 25 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

"Складна" робота над гарантіями безпеки

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус у понеділок заявив, що після інтенсивних дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні лідер Росії Владімір Путін досі не зацікавлений у мирі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що неприязнь очільника Кремля Владіміра Путіна до президента Володимира Зеленського затримує зустріч між двома лідерами.

Проте Трамп висловив оптимізм, щодо закінчення війни.

Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.

Сьогодні Келлог провів зустріч з українським президентом. Вони обговорили шляхи впливу на росіян, аби "змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни".

У Канаді не відкидають можливості розгортання військ в Україні після війни, а Китай спростував, що готовий відправити миротворців в Україну.

Латвійський євродепутат Мартіньш Стакіс вважає, що РФ доведеться скоротити витрати на війну зовсім скоро.

Істерика у Орбана

Вчора президент України Володимир Зеленський вперше відкрито визнав залежність ударів по нафтопроводу "Дружба" від блокування угорським прем'єром Віктором Орбаном відкриття першого кластера переговорів про вступ між Україною і ЄС. Досі українські посадовці не підтверджували офіційно зв'язок між зупинками "Дружби" та блокадою Будапешта.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто висловив обурення у зв’язку з цими словами українського президента. Мовляв, глава держави використав національне свято України, щоб погрожувати Угорщині.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на цей випад колеги з Будапешта "в угорському стилі".

"Вам не потрібно вказувати президенту України, що робити, що говорити і коли. Він є президентом України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини – у ваших руках. Диверсифікуйте енергоносії та станьте незалежними від Росії, як решта Європи", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Нагадаємо, у червні поточного року речник уряду Угорщини Золтан Ковач, реагуючи на слова Зеленського про зловживання Орбаном темою війни в Україні, заявив, що "Зеленський явно ігнорує той базовий факт, що прем'єр-міністр Орбан, як обраний лідер Угорщини, завжди буде відстоювати ключові інтереси національної безпеки Угорщини, а не України".

Крім того, євродепутат від угорської владної партії "Фідес" Томаш Дейч прирівняв удар України по нафтопроводу "Дружба" до "збройного нападу на Європейський Союз".

"В цій ситуації питання про вступ України до ЄС має бути зняте з порядку денного", – вважає він.

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що атаки української армії на нафтопровід "Дружба", суперечать не лише національним інтересам самої Словаччини, але й шкодять Україні: загрожують дефіцитом палива.

Про те, як удари по "Дружбі" подвійно тиснуть на Орбана і чи стане проблемою "помста" Угорщини, читайте в статті Енергетична "дуель" з Орбаном: наскільки потужні аргументи мають Україна та Угорщина.

Польща заборонить "бандерівський символ"

Вчора президент Польщі Кароль Навроцький вітав Україну з Днем незалежності і підкреслював важливість для Варшави вільної і суверенної України, а сьогодні посипалися новини про "недружні" кроки Навроцького до українського народу.

Зокрема, президент Польщі анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.

Причому, поки незрозуміло, що таке "бандерівський символ".

"Щоб усунути російську пропаганду та вибудувати польсько-українські відносини на справжньому партнерстві та взаємній повазі, чутливості, я вважаю, що ми повинні в законопроєкті закріпити однозначне гасло: "стоп бандеризму", – сказав президент Польщі.

На його думку, Польща має у Кримінальному кодексі прирівняти бандерівський символ до символів, які відповідають німецькому націонал-соціалізму, загальновідомому як нацизм, радянському комунізму.

Навроцький повідомив, що президентський проєкт, який містить зазначені пропозиції, передбачає подовження строку набуття громадянства з трьох до десяти років, а також підвищення покарання за незаконне перетинання кордону до п’яти років позбавлення волі.

У Києві попередили Польщу про наміри "реагувати", якщо Сейм заборонить червоно-чорну символіку.

"Будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони", – повідомило "Європейській правді" дипломатичне джерело.

А ще президент Польщі заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.

Водночас він додав, що запропонував свій проєкт закону з цього питання.

Польський віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський заявив, що вето Навроцького позбавляє Україну Starlink.

Тим часов у Львові завершує роботу українсько-польська експедиція, яка проводила ексгумації.

Рекордна допомога з Європи

Сьогодні до Києва приїхали прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре і віцеканцлер Німеччини та міністр фінансів Ларс Клінгбайль.

"У вирішальний для України момент важливо продемонструвати підтримку її оборонної боротьби", – заявив прем'єр Норвегії.

За його словами, Норвегія планує виділити близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році.

Крім того, Йонас Гар Стьоре повідомив, що Норвегія допоможе Україні з поставками газу перед зимою.

А Зеленський на спільній пресконференції з главою уряду Норвегії зазначив, що розраховує на спільне з Норвегією виробництво ЗРК NASAMS в Україні.

А віцеканцлер Німеччини на зустрічі Володимиром Зеленським повідомив, що Німеччина зобов'язалась надавати Україні 9 млрд євро щорічно.

Серед іншого президент України та Ларс Клінгбайль обговорили посилення української протиповітряної оборони.

Румунія найближчим часом передасть Україні 23-й пакет військової допомоги.

Решта новин

На війні в Україні загинув доброволець з Італії.

У Бундесвері зростає кількість випадків праворадикального екстремізму.

71% французів підтримують федералізацію країни.

Литва звинуватила владу Грузії в інформаційній атаці.

TikTok посилить протидію фейкам перед виборами в Молдові.

Пошта Франції і швейцарська пошта призупинили доставку посилок до США через мита.

Офіс премʼєра Франції каже, що скоротив свої витрати на 30%. Він ініціює вотум довіри на тлі проблем з бюджетом.

У Литві підписали угоду про створення нової керівної коаліції.

Ліворадикали заблокували офіс голови МЗС Німеччини на знак протесту.