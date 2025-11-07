ЄС обмежує візи для росіян, зустріч Орбана і Трампа, сварка Росії і Сербії: новини дня

Трамп заявив про суттєве зниження експорту Росією нафти і прийняв у себе Орбана, якому повідомив про можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо російської нафти.

Тим часом в угорській компанії Mol Nyrt. заявили, що готові замістити російську нафту. Президент Зеленський наголосив, що Україна не дасть РФ продавати нафту в Угорщину.

Невідомі дрони продовжують тероризувати Бельгію. В країні попередньо погодили пакет заходів для протидії дронам. У Німеччині припускають, що інциденти з дронами пов’язані з планами використати активи РФ.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 7 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Щодо експорту російської нафти

Швейцарський торговий дім Gunvor в четвер заявив, що відкликає свою пропозицію про покупку міжнародних активів "Лукойлу" після того, як США заявили, що "ніколи" не схвалять цю угоду.

У Сполучених Штатах компанію назвали маріонеткою Кремля.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна повинна закінчитися негайно. Поки Путін продовжує безглузді вбивства, маріонетка Кремля, Gunvor, ніколи не отримає ліцензію на роботу і прибуток", – йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Американський президент заявив, що експорт російської нафти суттєво знизився після запровадження американських санкцій проти російських компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Я можу сказати, що експорт (нафти) з Росії суттєво знизився. Ми просто хочемо побачити завершення війни. Так багато людей загинули. Багато російських солдатів убиті. Тому, в певний момент вони порозумнішають і вони це зроблять", – заявив Трамп, маючи на увазі росіян.

Також він вважає, що в питанні припинення війні РФ проти України досягнуто "великого прогресу".

Орбан в Трампа

Сьогодні ввечері угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан прибув до Білого дому для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Трамп показав на Орбана і назвав його "величним лідером".

Напередодні переговорів 10 сенаторів Конгресу Сполучених Штатів розкритикували Угорщину через російську нафту.

"Владімір Путін – воєнний злочинець, який використовує експорт російських енергоносіїв для фінансування своєї кампанії вбивств та агресії", – сказав сенатор Том Тілліс з Північної Кароліни.

Очікується, що угорський лідер, яким давно захоплюються американські консерватори, спробує використати свої дружні стосунки з Трампом, щоб продовжити купувати російську нафту навіть тоді, коли інші європейські країни намагаються скоротити її споживання після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Під час спілкування з журналістами, перед переговорами, Трамп сказав, що розглядає можливість звільнення Угорщини від санкцій.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не може дати можливості РФ заробляти на російській енергетиці.

"Ми не дамо росіянами продавати туди (в Угорщину. – Ред.) нафту. Питання часу. Питання наших позицій", – наголосив український лідер.

Напередодні переговорів Орбана з Трампом угорський нафтопереробник заявив, що готовий замістити російську нафту.

Зокрема, компанія Mol Nyrt. заявила, що може забезпечити до 80% нафти через "хорватський" нафтопровід від Адріатичного моря, якщо постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" припиниться.

Досі угорська влада і керівництво компанії стверджували, що "хорватський" шлях не є альтернативою з багатьох причин і тому Угорщина не може відмовитися від російської нафти.

Обговорення зустрічі з Путіним

Крім того, за даними The Guardian, пріоритетом Орбана в ході візиту до Вашингтона є запрошення Трампа до Угорщини.

"Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів. Це ключовий пріоритет. Вони будуть обговорювати питання про російський газ, але найбільше Орбана хвилюють вибори", – сказало джерело, яке працює в угорській урядовій установі з питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині заплановані на квітень 2026 року.

До речі, президент США під час зустрічі з Віктором Орбаном у Білому домі висловив захоплення угорським премʼєром та сказав, що він досягне успіху на наступних виборах.

Прем’єр-міністр Угорщини переконаний, що організації зустрічі між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним заважають кілька невирішених питань між Росією і США.

"У переговорах між США і Росією є кілька невирішених питань. Якщо вони будуть вирішені, мирний саміт у Будапешті може відбутися протягом декількох днів, і з цього моменту, залежно від угоди між сторонами, може настати припинення вогню і мир", – сказав Орбан.

Тим часом прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе жаліється на ігнорування з боку США.

Невідомі дрони у Бельгії

Невідомі дрони продовжують тероризувати Бельгію.

Вчора ввечері аеропорт Брюсселя втретє за тиждень зупиняв роботу через дрон.

А сьогодні зранку аеропорт бельгійського міста Льєж призупиняв роботу через невідомий безпілотник – це також вже третій інцидент для цього аеропорту за тиждень.

Рада міністрів Бельгії у пʼятницю досягла принципової згоди щодо плану протидії дронам.

Деталі плану наразі не розголошують, але міністр оборони країни Тео Франкен говорив, що йдеться про пакет термінових заходів вартістю 50 мільйонів євро.

У Німеччині припускають, що невідомі дрони у Бельгії пов’язані з планами використати активи РФ.

"Так, ми всі бачимо цей (зв'язок). Бельгійці теж. Це захід, спрямований на поширення непевності, на поширення страху в Бельгії: не смійте чіпати заморожені активи. Це не можна інтерпретувати інакше", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус .

Загроза з Росії

Німецький генерал-лейтенант Александр Зольфранк вважає, що РФ може здійснити обмежений напад на НАТО в будь-який час, а широкомасштабний напад на 32 країни-члени Альянсу – вже в 2029 році.

Зольфранк очолює Об'єднане оперативне командування Німеччини і здійснює нагляд за оборонним плануванням.

"Якщо ви подивитеся на нинішні можливості і бойову міць Росії, то Росія може розпочати невелику атаку на територію НАТО вже завтра", – сказав Зольфранк.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Росія атакуватиме одну з країн-членів Альянсу, то відповідь буде "руйнівною".

"Якщо Росія або хтось інший атакує Румунію, вони знають, що Румунія буде підтримана всіма іншими країнами НАТО, 31 країна захищатиме Румунію силою колективних можливостей НАТО, всім флотом, авіацією, повітряними та сухопутними силами", – підкреслив він.

Зазначимо, що минулого тижня США оголосили про виведення частини військових зі Східної Європи. А саме – з Румунії.

Про румунський прецедент і його можливі наслідки читайте в статті журналістки "Європейської правди" Іванни Костіної Трамп виводить війська з Європи? Як та чому США скорочують присутність біля кордонів України.

До речі, президент України і Румунії поговорили про встановлення стратегічного партнерства.

Крім того, ВМС Румунії отримали ще один есмінець з Британії.

Прем'єр Швеції пропонує готуватись до довгострокової ізоляції Росії.

"Ми ніколи не мали більшого контролю над Балтійським морем. І це, звичайно, дратує Росію. Це наше море. Я твердо переконаний, що Швеція, Естонія та інші країни Європейського Союзу повинні готуватися до довгострокової ізоляції Росії. Все не завершиться цією війною", – заявив Ульф Крістерссон.

2,8 млрд доларів на зброю з США

Партнери зробили внесків на понад 2,8 млрд доларів на ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), яка передбачає закупівлю американської зброї для України.

ЄІБ надає Україні 100 млн євро для економічної стійкості та опалення.

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що завод виробника шведських винищувачів Gripen в Україні з’явиться орієнтовно у 2033 році, але отримання 150 винищувачів розпочнеться набагато раніше.

ЄС обмежує візи для росіян

ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ.

Рішення ухвалили зважаючи на підвищені ризики для безпеки, пов'язані з війною Росії проти України, використанням міграції як зброї, актами саботажу та потенційним зловживанням візовим режимом.

Крім того, за даними The Guardian, ЄС планує створити орган для боротьби з російською дезінформацією – Європейський центр демократичної стійкості.

Сварка Росії і Сербії

Міністерства закордонних справ Росії та Сербії обмінялись коментарями щодо заяви сербського президента Александара Вучича про те, що він нібито не проти постачання сербських снарядів в Україну.

Речниця російського МЗС Марія Захарова на брифінгу у пʼятницю сказала, що Москва вимагає роз'яснення заяви Вучича.

"Сербія неодноразово запевняла Росію, що її боєприпаси не потраплять до рук України. Тому коментарі Вучича вимагають офіційного пояснення з Белграда", – сказала Захарова.

У відповідь державна секретарка сербського Міністерства закордонних справ Невена Йованович сказала, що Сербія не підтримує озброєння та військове спорядження країн, що перебувають у конфлікті в будь-якій точці світу.

Вона сказала, що Белград суворо дотримується міжнародних норм і правил ООН, а МЗС Сербії здивоване коментарем Захарової з цього питання.

"Ми наголошуємо, що Сербія є суверенною і незалежною державою, яка ухвалює рішення виключно відповідно до своїх національних інтересів. Від представників дружніх країн ми очікуємо поваги до цього факту", – додала Йованович.

До речі, у Сербії зятю Трампа дозволили звести готель замість розбомбленої НАТО будівлі генштабу.

Решта новин

У Верховній Раді підняли прапор Чехії на знак солідарності з чеськими депутатами.

У Кишиневі відкрили бюро Європарламенту.

Британія зняла санкції з президента Сирії.

У Данії погодили заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Білорусь блокує вантажівки Литви, попри переговори про евакуаційний коридор.

У німецькому місті скандал: рішення ухвалили за допомогою депутата від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".