Зустріч Трампа з Зеленським, арешт нападників у Вроцлаві, план реформ від ЄС: новини дня

Президент Володимир Зеленський провів у Вашингтоні переговори з американським та фінським колегами. Прямо зараз вони беруть участь в церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

У Польщі затримали підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві, а новий посол Франції прибув до Києва.

Угорщина запускає новий орган для боротьби з корупцією епохи прем’єрства Віктора Орбана, а у Румунії зупинили реактор АЕС через рівень води в Дунаї.

Все важливе і цікаве за вівторок, 28 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Ризики через Путіна

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що ситуація, що склалась нині у російсько-українській війні, чинить тиск на правителя Росії Владіміра Путіна, тому він може вдатися до "чогось ризикованого".

Він попередив, що "розпачливе" становище Путіна може штовхнути його на "щось ризиковане" на тлі побоювань, що Росія може планувати поширення конфлікту з України далі на Захід.

"Хвора людина зі зброєю – це все одно людина зі зброєю. Саме тому ми витрачаємо так багато грошей на оборону – щоб переконати Путіна, що будь-який конфлікт із Польщею коштуватиме йому ще дорожче, ніж його злочинна війна з Україною", – зазначив він.

В Міністерстві закордонних справ Польщі категорично заперечили заяви господаря Кремля Владіміра Путіна про їхню участь у нібито розділі України, який, за словами російського правителя, має відбутись у майбутньому.

Бойова група НАТО в Литві відпрацювала альтернативний сценарій перекидання військ, а Пентагон почав перегляд присутності американських військ у Європі.

Переговори з Трампом

Сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до США.

Він зазначив, що в ході візиту його ключовим пріоритетом є засоби проти балістичних ракет та стратегічна співпраця між Україною і США.

Зустріч українського та американського президентів була закритою для преси.

Вона розпочалася після 16:30 за Києвом. Як повідомляв телеканал CNN, президент США Дональд Трамп на зустрічі зі своїм українським колегою зосередяться на темі поточного мирного процесу щодо війни РФ проти України.

Джерела розповіли виданню The Wall Street Journal, що останніми тижнями Трамп висловив новий оптимізм щодо України та її лідера Володимира Зеленського.

Ця зміна відбулася після кількох зустрічей на полях міжнародних самітів, під час яких український президент намагався завоювати прихильність Трампа, зазначили джерела, що є частиною узгодженої кампанії європейських лідерів, спрямованої на поліпшення відносин.

Трамп почав захоплюватися українською індустрією безпілотників, особливо її здатністю захищатися від тих самих безпілотників, з якими стикаються США у війні з Іраном, додали джерела.

Близько 18:00 за Києвом агентство Reuters повідомило, що президент України Володимир Зеленський залишив Білий дім, де у нього відбулась двостороння зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Агентство зазначило, що Зеленський перебував усередині трохи більше за годину.

"Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України", – заявив після зустрічі президент України.

За його словами, вони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" та деякі інші ідеї, які можуть допомогти.

Також, зазначив Зеленський, говорили про дипломатію: наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації.

Джерело редакторки американського телеканалу Newsmax Нани Саджая назвало зустріч "дуже практичною".

Співрозмовник агентства "РБК-Україна" зазначив, що візит посланців президента США Віткоффа та Кушнера до Києва потенційно може відбутися в найближчі кілька тижнів.

Зустріч з президентом Фінляндії

Після переговорів з президентом США Володимир Зеленський провів зустріч з фінським президентом Александром Стуббом.

Вони обмінялися деталями своїх зустрічей в Америці та обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії.

Зеленський повідомив про підготовку важливих зустрічей у серпні у контексті дипломатичної роботи.

Близько 21:00 за Києвом почалася Національна церемонія прощання з покійним сенатором Ліндсі Гремом.

На ній, серед інших, були присутні президент України Володимир Зеленський, президент Фінляндії Александр Стубб.

Щодо санкцій проти Росії

Очікується, що 01:00 за Києвом відбудеться зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.

Видання The Hill раніше повідомляло, що усіх 100 американських сенаторів запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на тлі розгляду у Конгресі законопроєкту про санкції проти Росії.

Агентство Bloomberg пише, що двопартійна група сенаторів США у вівторок оголосила про досягнення домовленості щодо довгоочікуваного законопроєкту, який дозволить президенту Дональду Трампу запровадити додаткові обмеження проти основних покупців російських енергоресурсів, а також Ірану.

Тим часом Євросоюз, за даними Bloomberg, планує санкції проти понад 1600 компаній, що сприяють війні Росії.

Дружина речника кремлівського правителя Дмитрія Пєскова, олімпійська чемпіонка з фігурного катання Татьяна Навка звернулася до суду, щоб оскаржити санкції, введені проти неї Європейським Союзом.

У Єврокомісії "дуже впевнені", що санкції ЄС на дружину Пєскова накладені заслужено.

Щодо нападу на українців у Вроцлаві

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський повідомив про затримання двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті пари українців у Вроцлаві.

Вік підозрюваних – 27 і 45 років.

За інформацією польської Gazeta Wyborcza, одним із них є Адам С. на прізвисько "Цицу" – раніше судимий чоловік, який бере участь у поєдинках із боїв на голих кулаках.

Інший затриманий, за даними видання, виступає у змішаних єдиноборствах (ММА).

За інформацією видання, Адама С. вдалося впізнати на записах камер відеоспостереження завдяки бинту на лівій нозі. Повідомляється, що перед нападом він разом із товаришем зайшов до магазину, де між ними та 20-річною українкою виникла суперечка через чергу.

Наразі поліція розшукує третього учасника інциденту. Триває слідство.

Затриманим за побиття української пари у Вроцлаві загрожує до 5 років в’язниці.

За словами речника Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуба Длубача, затриманим інкримінують скоєння злочинів за статтями 158 (побиття) і 119 (насилля на тлі національної нетерпимості) Кримінального кодексу Польщі. Обидві статті передбачають до пяти років ув’язнення.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував польській владі та правоохоронним органам за оперативне затримання двох осіб.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві заявив, що зростання насильства в країні пов’язане з тим, що радикально налаштовані групи відчувають політичну підтримку.

Він також закликав польського президента Кароля Навроцького звернути увагу на діяльність радикальних угруповань.

"Це не випадково, що чоловік, який побив українку, хвалився, нібито він є захисником кордонів", – сказав прем’єр Польщі.

Тим часом районна прокуратура в польському місті Клодзько розпочала розслідування через погрози вбивством прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску, які були опубліковані в інтернеті.

У Польщі стало відомо про ще один скандал з образами українців, поліція відкрила розслідування.

Інцидент, який було зафіксовано на відео, стався минулої п’ятниці в цеху поблизу Скавіни біля Кракова.

На записі видно, як чоловік у будівельному шоломі та жовтому жилеті, використовуючи нецензурну лексику, ображає працівників з України. Він, зокрема, кричить: "Бандерівець, кур*а", "На фронт, кур*а" та "Путін на вас чекає". Потім він підходить до того, хто знімає, і намагається відібрати у нього телефон.

План реформ від ЄС

Щоб отримати ще 10 млрд євро з 90 млрд від ЄС на підтримку бюджету, Україна має здійснити 25 кроків.

Йдеться про оновлений план реформ "Український план" в рамках механізму Ukraine Facility, який був принципово схвалений послами ЄС минулого тижня та має бути затверджений Радою ЄС за письмовою процедурою у четвер, 30 липня.

Згідно з планом, Україна може отримати 2,86 млрд євро за виконаний перелік з семи реформ, до яких входять набуття чинності законодавства, яке забезпечує прозорий і чесний відбір прокурорів керівного рівня, законодавства про спрощені процедури неплатоспроможності для малого та середнього бізнесу, а також удосконалення державного електронного реєстру фермерських господарств.

Також Україна у 2026 році може отримати великий транш у 7,5 млрд євро, якщо виконає 18 реформ/кроків, які включають в себе призначення незалежних наглядових рад державних підпприємств, впровадження оновленої IT-системи для виконання судових рішень, значні інвестиції в освіту та охорону здоровʼя, забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю, членів сімей загиблих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб на суму щонайменше 200 млн євро тощо.

"Український план" в рамках механізму Ukraine Facility визначає ще 34 реформи/кроки, за виконання яких офіційний Київ може отримати ще 5 млрд євро у 2026 році.

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