Лидер Хорватии обидел Украину, немцев просят дать оружие, Стамбул под снегом: главное за день

Велика Британія, Канада, Сполучені Штати Америки, Швейцарія та Швеція створюють фонд допомоги Україні; Столтенберг розповів, що буде у відповіді НАТО на вимоги Кремля; Рада закликала надати чіткі терміни вступу України в НАТО; президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО, і назвав Революцію гідності переворотом; Рада ЄС схвалила змінені рекомендації щодо подорожей в умовах епідемії; ЄС залишається розколеним у питанні санкцій за напад Росії на Україну; у Латвії набула чинності заборона на носіння багаторазових тканинних масок; у Хорватії двоє чоловіків постали перед судом за образу прем'єра у Facebook.

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Про загальні деталі відповіді НАТО Кремлю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів загальні деталі письмової відповіді Альянсу на так звані "безпекові вимоги" Кремля, яку буде відправлено цього тижня.

Столтенберг зазначив, що НАТО готовий сісти за стіл переговорів та обговорити контроль за озброєнням, роззброєння, прозорість щодо військової діяльності, механізми зменшення ризику та інші питання, важливі для європейської безпеки.

Крім того, у відповіді буде зазначено, що в НАТО готові вислухати занепокоєння Росії.

Водночас, за словами Столтенберга, в Альянсі підтвердять неготовність поступатися Росії щодо ключових принципів, таких як право кожної держави у Європі обирати свій власний шлях чи безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути.

Столтенберг зазначив, що відповідь росіянам відправлять цього тижня.

Про фонд допомоги Україні

Наприкінці січня планується офіційний запуск міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну".

Йдеться про спільну ініціативу Великої Британії, Канади, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії та Швеції. Підписання угоди має відбутися 31 січня.

Вартість проєкту – 35 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 47 млн доларів США), які виділятимуться упродовж трьох років. Метою діяльності фонду є підтримка довгострокового сталого розвитку та підвищення стійкості громад, постраждалих від російської агресії, запобігання подальшій ескалації та підготовка до поступової та безперешкодної соціальної, економічної та політичної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже визначилися з основними проєктами, які будуть реалізовані у 2022 році. Це проєкти з енергоефективності, зміцнення і спроможності громад.

Про "момент істини" з Німеччиною

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що у відносинах України та Німеччини настав "момент істини" через питання, які важливі для безпеки та майбутнього України.

Дмитро Кулеба пригадав, що Німеччина з 2014 року зробила для України дуже багато, але зараз з Німеччиною Україна увійшла в момент істини з низки фундаментально важливих питань безпеки та майбутнього України.

За його словами, йдеться про підтримку найболючіших санкцій проти Росії, "Північний потік-2", питання постачання зброї.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо ненадання збройної підтримки Україні на тлі нарощення військ РФ біля українських кордонів.

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що Німеччина повинна збільшити військову підтримку України, як це зробив Лондон.

Глава МЗС Британії закликала Німеччину збільшити військову підтримку України.

27 січня у німецькому парламенті відбудуться слухання щодо безпекової ситуації навколо України.

За словами посла України в Німеччині Андрія Мельника, слухання, ініційовані українською стороною, пройдуть під назвою "Забезпечити мир у Європі: Територіальну цілісність України не можна ставити під питання".

Про збройну допомогу Україні

В Україну прибула третя партія військової допомоги США.

"Стінгери" та інше озброєння відправлять з Латвії в Україну найближчими тижнями.

Пентагон привів у підвищену готовність 8500 військових для потенційного перекидання у Європу.

Чехія розгляне відправку військових в Україну, якщо буде запит Києва.

Дві третини поляків виступають за надання допомоги Україні у разі російського вторгнення.

А НАТО не буде розміщувати бойові підрозділи в Україні. Проте, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО докладе зусиль для зміцнення своєї бойової готовності, особливо на східному фланзі.

У Єврокомісії розповіли, що робота європейських країн над пакетом санкцій проти Росії за її потенційний напад на Україну "просувається дуже добре".

Разом з тим, за даними Bloomberg, країни ЄС в рамках підготовки нових санкцій проти Росії продовжують розходитися в думках щодо того, як реагувати на різні сценарії, та обговорюють, які дії РФ вважатимуться вторгнення.

Заклик до НАТО та скандальна заява глави Хорватії

Верховна рада закликала міжнародні організації та парламенти іноземних держав визначити конкретні часові рамки вступу України до НАТО.

Парламент також нагадує, що рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року, підтвердженого на Брюссельському саміті НАТО 2021 року, передбачає перспективи членства України в Альянсі.

У зверненні також вказується, що Україна, НАТО та Європейський Союз "єдині у своїй позиції щодо суверенного права України визначати вектор подальшої інтеграції, зокрема в питанні розширення та набуття членства в цих інституціях".

Президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО, і назвав Революцію гідності переворотом.

Україна вимагає публічного спростування образливих заяв президента Хорватії.

Щодо евакуації посольств

Посольство Нідерландів у Києві продовжить роботу, співробітники можуть виїхати за бажання.

А Канада закликала родини дипломатів залишити Україну.

Президент України Володимир Зеленський вважає вивезення з Києва частини дипломатів окремих країнам Заходу тонкощами складної дипломатичної гри.

Інше: зміни щодо подорожей в ЄС, тканинні маски

У Зеленського заперечили "виконання вимоги РФ" задля нормандської зустрічі.

Рада ЄС схвалила змінені рекомендації щодо подорожей в умовах епідемії.

В Україну тимчасово привезуть меч гетьмана Сагайдачного, що зберігається у Кракові.

Україна - на третьому місці за кількістю скарг на неї в ЄСПЛ.

Поліція Британії розслідує вечірки під час локдауну в резиденції прем'єра.

Північна Корея вп’яте у році провела випробування ракет.

Парламент Італії з першої спроби не обрав нового президента.

Стамбул засипало снігом: аеропорт закритий, дороги заблоковані.

У Хорватії двоє чоловіків постали перед судом за образу прем'єра у Facebook.

У Латвії набула чинності заборона на носіння багаторазових тканинних масок.

Це лише частина цікавих новин 25 січня, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію! А ще "Європейська правда" запустила англомовну версію сайту.

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