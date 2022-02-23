Программа Украина-НАТО, оружие из Канады, пропагандисты под санкциями: главные новости дня

Президенти Польщі і Литви відвідали Київ; глава МЗС Кулеба зустрівся з Байденом та виступив на Генасамблеї ООН; Байден доручив ввести санкції проти оператора "Північного потоку-2"; в МЗС РФ заявили, що Москва дасть "сильну відповідь" на нові санкції США; українців закликали негайно виїхати з Росії; Кабмін схвалив Річну національну програму Україна-НАТО на 2022 рік; Бранденбурзькі ворота в Берліні підсвітили кольорами прапора України.

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Візит президентів Литви та Польщі

23 лютого президенти Польщі і Литви відвідали Київ та підписали спільну декларацію.

Президенти у найрішучіший спосіб засудили рішення Російської Федерації визнати квазіутворення на тимчасово окупованих територіях України – так звані "Луганську Народну Республіку" та "Донецьку Народну Республіку".

Про це, зокрема, йдеться у спільній декларації президентів Литви, Польщі та України.

Президенти Литви і Польщі заявили, що стоять на боці України, повністю схвалюють і підтримують її зусилля з вирішення російсько-українського конфлікту дипломатичним і мирним способом.

У декларації зазначено, що Литва і Польща підтверджують свою підтримку європейської перспективи України згідно з відповідними спільними деклараціями від 18 березня і 3 травня 2021 року.

Також президенти закликали міжнародну спільноту вжити рішучих і далекосяжних кроків у відповідь на ще один акт агресії, здійснений Росією проти суверенітету й територіальної цілісності України.

На брифінгу у Києві президент Польщі Анджей Дуда закликав європейські країни об’єднатися у протистоянні неоімперській політиці президента РФ Владіміра Путіна. А президент Литви Гітанас Науседа заявив, що НАТО не збирається обговорювати з Росією її вимогу щодо відмови у членстві Україні та іншим країнам.

За даними порталу Delfi, Литва передасть Україні озброєння і засоби цивільної оборони: човни, дозиметри, протигази, рукавички, підшоломники.

Тим часом, канцелярія президента Польщі повідомила, що він збирає у Варшаві саміт "Бухарестської дев’ятки" через російську кризу.

Крім того, Сейм Польщі ухвалив резолюцію з засудженням агресії РФ проти України.

У резолюції стверджується, що кроки Путіна демонструють: метою його політики є припинення більш ніж 30-річного миру в Європі після падіння комунізму.

У документі йдеться також, що "ціну за неоімперську політику Владіміра Путіна, за російську газову та енергетичну політику вже платять пересічні громадяни України".

Зустріч міністра Кулеби з Байденом та Генасамблея ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Варто зазначити, що президент США майже ніколи не проводить окремі зустрічі у Білому домі з міністрами закордонних справ, що відвідують Вашингтон. Зустріч із Кулебою підкреслює вагу, яку США надають українському питанню.

Джо Байден зазначив, що Штати разом із союзниками швидко й рішуче реагуватимуть у випадку подальшої агресії РФ проти України.

Дмитро Кулеба подякував США за всю допомогу Україні на тлі ескалації з боку Кремля та відзначив провідну роль Джозефа Байдена у мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку, зазначає українська сторона.

Також Кулеба у Вашингтоні поговорив з главою Пентагону про підвищення обороноздатності України.

23 лютого о 17:00 за Києвом у Нью-Йорку стартувало засідання Генасамблеї ООН тривало близько трьох годин.

На ньому глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що повномасштабна війна в Україні означатиме кінець світового порядку, який існував досі.

Він наголосив, що якщо Росія зараз не отримає жорсткої, швидкої та рішучої відповіді, це означатиме повне банкрутство міжнародної системи безпеки та міжнародних інституцій, яким покладено завдання підтримувати глобальний безпековий порядок.

Також під час виступу Кулеба нагадав про пропозицію України розгорнути на своїй території миротворчу місію, відзначивши, що Радбез ООН досі не зумів ухвалити необхідні рішення.

Санкції проти РФ

Рада ЄС затвердила пакет санкцій у відповідь на визнання Росією ОРДЛО та введення військ на Донбас.

Узгоджений пакет включає санкції проти 351 депутата Держдуми Росії, які 15 лютого проголосували за звернення до президента Путіна визнати ОРДЛО.

Крім того, будуть запроваджені обмежувальні заходи щодо додаткових 27 високопоставлених осіб та організацій, які зіграли певну роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Раніше ЗМІ повідомляли, що у список потрапили міністр оборони РФ Сергєй Шойгу, речниця Лаврова та пропагандисти.

Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки в ЄС, заморожування активів і заборону надавати кошти перерахованим фізичним і юридичним особам.

Рада ЄС також вирішила запровадити галузеву заборону на фінансування Російської Федерації, її уряду та Центрального банку.

Після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок призупинив процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", міністерство економіки Німеччини тепер проведе нову оцінку безпеки трубопроводу.

Попередня позитивна оцінка "надійності постачання" газу по "Північному потоку-2", зроблена наприкінці минулого року попереднім урядом Німеччини, більше недійсна, оскільки "обставини змінилися", - заявив представник уряду Штеффен Гебештрайт.

Він додав, що нова процедура оцінки може тривати місяці.

А міністр економіки країни Роберт Габек запевнив, що Німеччина може обійтися без російського газу.

Мінфін США оприлюднив деталі санкцій проти РФ - ключові банки і діти кремлівської еліти.

В МЗС Росії відповіли на санкції США за визнання "ЛДНР". Там заявили, що Москва дасть "сильну відповідь" на нові санкції США.

У російському міністерстві підрахували, що оголошений адміністрацією США пакет санкційних заходів є вже 101-м за рахунком, і заявили, що "санкційний пресинг не здатний вплинути на нашу рішучість твердо відстоювати свої інтереси".

22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО.

А ввечері 23 лютого стало відомо, президент США доручив своїй адміністрації ввести санкції проти оператора "Північного потоку-2" компанії Nord Stream 2 AG та її посадових осіб.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим, що мала відбутись 24 лютого у Женеві.

За його словами, у зустрічі немає сенсу, оскільки вторгнення починається, а Росія чітко дала зрозуміти, що відкидає дипломатичний шлях.

Перший пакет санкцій проти РФ оголосила і Канада.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про заборону для канадійців будь-яких ділових відносин з так званими "ЛДНР".

Також канадійцям забороняється брати участь в операціях з суверенним боргом Росії.

Крім того, Канада застосує додаткові санкції проти двох пов’язаних з державою російських банків, назви яких наразі не вказують, та забороняє операції з ними.

Трюдо зазначив, що санкції торкнуться також російських депутатів, які підтримали рішення про визнання ОРДЛО.

Слід додати, що в Україну прибув другий літак зі зброєю від Канади.

Українців закликають виїхати з Росії

МЗС закликає громадян України негайно залишити територію РФ і не їхати туди.

Заклик пов’язаний із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації.

Тим часом, Фінляндія перевела працівників посольства до Львова і закликала громадян їхати з України. Іспанія також рекомендує громадянам тимчасово покинути Україну.

Програма Україна-НАТО на 2022 рік

23 лютого уряд ухвалив проєкт указу президента України "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2022 рік" (РНП).

За словами віцепрем’єрки з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, у новій реальності виконання РНП, яка за структурою і змістом подібна до Плану дій щодо членства в НАТО, є одним з елементів забезпечення безпеки для наших громадян.

Цьогорічна РНП зосередиться на активізації реформ в Україні, зокрема щодо боротьби з корупцією, посилення верховенства права, демократичного цивільного контролю над сектором безпеки й оборони; забезпеченні взаємосумісності інститутів безпеки й оборони України та Альянсу; індивідуальному та/або спільному з НАТО внеску України в безпеку Чорноморського регіону; адаптації сектору безпеки й оборони України до норм і принципів НАТО, зокрема створення національної системи стійкості та реформування оборонної промисловості; поглибленні взаємодії з НАТО в межах статусу партнера з розширеними можливостями, який Україна отримала у 2020 році та інших важливих аспектах.

РНП є ключовим інструментом інтеграції України до НАТО і дорожньою картою реформ, задля втілення стандартів і принципів Альянсу.

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Це лише частина цікавих новин 23 лютого, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію! А ще "Європейська правда" запустила англомовну версію сайту.

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