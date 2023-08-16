Извинения из НАТО для Киева, переговоры США-Иран о дронах, Берлин легализует травку: новости дня

Серед головних тем дня – реакція на удари по українських зерносховищах, санкції, загроза з Білорусі для наших західних партнерів, російські шпигуни і поплічники росіян.

Керівник апарату генерального секретаря НАТО після гучного висловлювання щодо України зробив ще одну заяву.

Ексглава МЗС Австрії розповіла пропагандистам, що російське село краще за Мальдіви, але на постійне проживання там поки чомусь не наважується, а колишній міністр уряду Данії, який був проти гей-шлюбів, зізнався, що він – гей.

Все важливе і цікаве за 16 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Щодо гучного коментаря посадовця НАТО

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен назвав "помилкою" свої слова про можливий сценарій членства України в Альянсі в обмін на територіальні поступки Росії, сказані напередодні.

Єнссен зазначив, що його заява була "частиною ширшої дискусії про можливі майбутні сценарії в Україні, й мені не слід було говорити про це в такий спосіб". "Це була помилка", – додав посадовець Альянсу.

Він зазначив, що вчорашня заява про "членство в обмін на території" потребує уточнення після того, як викликала резонанс у ЗМІ.

Єнссен окремо підкреслив, що саме Україна має вирішити, на яких умовах вона буде готова почати переговори з Москвою і про що буде вести ці переговори.

Нагадаємо, МЗС України назвало дискусії про членство в НАТО в обмін на "відмову" від частини своєї території "абсолютно неприйнятними", підкресливши, що вони підіграють російському наративу.

Удари РФ по зерносховищах

Посол США в Україні Бріджит Брінк обурилась атакою РФ за допомогою дронів у ніч на 16 серпня по зерносховищах у портах України у Рені та Ізмаїлі.

"Ці нахабні та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих у всьому світі, хто залежить від українського сільськогосподарського експорту", – наголосила Брінк.

Голова МЗС Румунії засудила атаки РФ по зерносховищах у портах України.

За словами Лумініци Одобеску, "цими кричущими порушеннями міжнародного права РФ продовжує ставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку і безпеку судноплавства в Чорному морі".

У ніч на 16 серпня внаслідок ворожої атаки в Одеській області постраждали складські приміщення та зерносховища на одному з портів Дуная.

Сили протиповітряної оборони збили 13 ворожих "пташок", але не всі.

Британська розвідка повідомила, що Росія почала виробляти власні Shahed, але все ще залежить від Ірану.

За даними Financial Times, Сполучені Штати підштовхують Іран до припинення продажу дронів РФ. В Ірані кажуть, що нібито зверталися до Москви з проханням припинити використання їхніх дронів у війні проти України, але Вашингтон хоче "більш рішучих кроків".

Тим часом, Сполучені Штати, за даними The Wall Street Journal, ведуть переговори з Туреччиною, Україною та низкою її сусідів про розширення використання альтернативних експортних маршрутів для українського зерна.

Запропонований США план передбачає збільшення можливостей для України експортувати чотири мільйони тонн зерна на місяць через річку Дунай до жовтня.

Щодо санкцій

У середу було чимало повідомлень щодо санкцій. США наклали санкції на компанії, причетні до торгівлі зброєю між Росією і КНДР, а Чехія наклала санкції на головного ракетобудівника Росії та його зятя, який живе у Празі.

Швейцарія нарешті остаточно приєдналась до 11-го пакета санкцій ЄС проти Росії, а її федеральний канцлер Швейцарії оголосив про відставку.

А от молдовський олігарх-утікач Шор хоче, щоб ЄС зняв із нього санкції.

Загроза з Білорусі для західних партнерів

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік заявив, що Варшава постійно очікує провокацій на польсько-білоруському кордоні.

За його словами, в Польщі усвідомлюють, що самопроголошений президент Білорусі "Александр Лукашенко захоче втрутитися у польські вибори (до Сейму 15 жовтня), дестабілізуючи ситуацію і роблячи різні провокації".

Передвиборчі пристрасті у Польщі набирають обертів.

Польська влада збирається провести в день виборів до Сейму та Сенату 15 жовтня плебісцит, на який винесуть одразу чотири питання.

Про те, як оголошений референдум робить польську владу схожою на Орбана читайте у нашій статті.

До речі, сьогодні Сейм Польщі дозволив проводити референдум в один день із виборами. Законодавчі зміни тепер передадуть на підпис президента.

Тим часом, держави Балтії і Польща продовжують узгоджувати дії на випадок повного закриття кордону з Білоруссю.

У Литві почалися масштабні військові навчання "Лютий вовк". З 18 серпня країна закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків.

Нагадаємо, Латвія скасувала відпустки для прикордонників через загрозу з Білорусі, а Естонія, як сьогодні стало відомо, хоче заборонити громадянам РФ і Білорусі голосувати на місцевих виборах.

Польща, яка інтерпретує розміщення військ ПВК "Вагнер" у Білорусі як подальший сигнал ескалації, продовжує озброюватися. Там кажуть, що вийшли в лідери на європейському ринку боєприпасів.

Росіяни і їхні поплічники

Затриманий експосадовець американської контррозвідки Чарльз Макгонігал визнав співпрацю з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Як повідомило німецьке Bild, у Німеччині Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) почало збирати інформацію про свого колишнього керівника Ганса-Георга Маасена.

Інформацію про Маасена почали збирати в рамках розслідування справи "рейхсбюргерів".

"Російське шпигунське угруповання", за даними The Telegraph, мешкало за милю від бази ВПС Британії.

Нагадаємо, троє громадян Болгарії були затримані ще в лютому і відтоді перебувають під вартою. Вони могли працювати на російські спецслужби.

Тим часом, у Болгарії низка політиків отримала охорону через погрози з боку РФ.

Інше щодо росіян.

У Данії ув’язнили громадянина РФ, який намагався обдурити нацбанк країни на $3,5 млрд.

У Батумі освистали відомий рок-гурт за запрошення на сцену росіянина.

А от ексглава МЗС Австрії розповіла пропагандистам, що російське село краще за Мальдіви.

Інше щодо України

Єврокомісія віддасть Україні та Молдові 135 млн євро, що передбачалися РФ і Білорусі.

Уряд узгодив новий пункт перетину румунського кордону поруч з Білою Церквою.

Німеччина

Рекордна кількість німців невдоволені тим, як працює держава.

Уряд Німеччини схвалив легалізацію канабісу, але, за даними ЗМІ, не встигне вийти на оборонні витрати в розмірі 2% ВВП у наступному році. Країна пом’якшила свої зобов’язання.

А у Росії нового посла Німеччини зустріли звинуваченнями в "русофобії".

Решта новин дня

У Туреччині зафіксували рекордні майже 50 градусів спеки. У Латвії також новий температурний рекорд.

Інфляція у Британії суттєво знижується другий місяць поспіль.

Колишній міністр уряду Данії, який був проти гей-шлюбів, зізнався, що він – гей.