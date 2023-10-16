Смена власти в Польше, главу Грузии признали виновной, условие Эрдогана по Швеции: новости дня

У Польщі опозиція отримала високі результати на виборах, а на Заході продовжують запевняти, що Україна залишається "головним пріоритетом" на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

Все важливе і цікаве за понеділок 16 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Зміна влади у Польщі

У Польщі сподіваються оголосити результати парламентських виборів, які пройшли 15 жовтня, у вівторок.

"Це парламентські вибори з гігантською явкою, найвищою за весь період вільної, суверенної, незалежної Польщі. Дуже дякую всім моїм співвітчизникам, всім, хто вчора прийшов віддати свій голос. Я знаю, що були люди, які чекали годинами, щоб віддати свій голос. Дякую вам за це, це був дуже важливий момент", – прокоментував вибори президент Польщі Анджей Дуда.

У неділю на деяких дільницях голосування затяглося до пізньої ночі.

Міжнародні спостерігачі помітили недоліки парламентських виборів у Польщі.

За даними екзит-полів опозиційні партії Польщі отримали високі результати. Крім того, провалився референдум від влади, що проходив одночасно з виборами.

Звичайно, екзит-поли інколи можуть помилятися (як це відбулося лише два тижні тому на виборах у Словаччині), проте в польському випадку розрив виглядає занадто великим, щоб очікувати повного перегляду розкладів.

Сьогодні вдень у Польщі оприлюднили результати на парламентських виборах за підсумком підрахунку понад 51% даних з виборчих дільниць. Вони також підтверджують, що опозиція має шанс взяти владу.

Саме опозиційний блок "Третій шлях", який посів третє місце, можна назвати головною сенсацією виборів.

Представники блоку "Третій шлях" вже виключили можливість коаліційних переговорів із керівною партією "Право і справедливість" ("ПіС").

Про те, чи є у ПіС шанси зберегти владу, з якими складнощами зіткнеться новий польський уряд і що ці зміни означають для України читайте у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка (Варшава-Київ) Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.

"Сигнал міцної підтримки"

Президент Володимир Зеленський у понеділок зустрівся зі спеціальною представницею США з питань відновлення України Пенні Пріцкер у межах її візиту до Києва.

Під час зустрічі Зеленський і Пріцкер обговорили питання макрофінансової допомоги Україні на 2024 рік, відновлення пошкоджених об’єктів, а також використання заморожених російських активів на потреби відбудови.

"Ваш візит є сигналом міцної підтримки. Нам важливо розуміти, що Сполучені Штати готові допомоги Україні пройти зимовий період і захистити об’єкти критичної інфраструктури", – цитує Зеленського Офіс президента.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі з очільниками фінансових відомств країн Єврозони запевнила, що підтримка України залишається "головним пріоритетом" для Вашингтона на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

Сам президент США Джо Байден заявив, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту не відверне увагу світу від війни в Україні.

Тим часом, за даними Euractiv, переговори щодо створення спецфонду в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні затягуються. У Євросоюзі не очікують узгодження рішення до грудня.

Слід додати, що до Києва сьогодні прибув глава ОБСЄ.

Буяр Османі зауважив, що Україна є топ-пріоритетом під час головування його країни (Північної Македонії) в ОБСЄ, тому що саме в Україні вирішується майбутнє безпекової ситуації у Європі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність виключити Росію зі складу ОБСЄ, назвавши РФ головною загрозою для Європи.

Байден за знищення ХАМАС

Держсекретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень прибув до Ізраїлю з візитом.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена не підтримує пропозиції щодо масового переселення палестинців за межі сектора Гази у зв'язку з військовими діями Ізраїлю проти ХАМАС.

Нагадаємо, що Ізраїль закликав усіх палестинців, які живуть на півночі сектора Гази, переїхати на південь заради їхньої безпеки напередодні очікуваного наземного вторгнення. Єгипет не відкрив пункт пропуску на своєму кордоні з сектором Гази.

До речі, Європейський Союз у понеділок оголосив про організацію "гуманітарного повітряного мосту", за допомогою якого до сектору Гази буде постачатись гуманітарна допомога на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

Італія переконує кілька арабських країн натиснути на ХАМАС для звільнення заручників.

А американський президент Джо Байден наполягає на необхідності знищити ХАМАС. США відправили додаткову військову авіацію на Близький Схід.

За даними ЗМІ, президент США та канцлер Німеччини також збираються відвідати Ізраїль.

Франція застерегла Іран від загострення конфлікту на Близькому Сході.

А в Іспанії міністерка закликала до протестів проти "геноциду" Ізраїлю в Газі.

Різне щодо України

У Словаччині підписали коаліційну угоду: антиукраїнська партія отримає Міноборони і МЗС.

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