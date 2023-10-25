Учения на F-16 в США, антиукраинское правительство Словакии, ядерные учения в России: новости дня

Сьогодні надходили далеко не радісні новини. І навіть оголошення нового пакету зброї від США навряд чи перекриє повідомлення про те, що спікером Палати представників став трампіст, а також про ризики збільшення напруги у Європі через конфлікт на Близькому Сході.

У Словаччині затвердили антиукраїнський уряду, а у Росії несподівано провели навчання з відповіді на "ядерний удар противника".

Президент Латвії вважає, що найближчі 4-6 років у сфері внутрішньої і зовнішньої безпеки країни будуть дуже складними.

Четвер та п’ятниця, ймовірно, принесуть більше добрих для України новин. У ці дні у Брюсселі відбудеться саміт лідерів ЄС. На ньому планують обговорити не тільки прискорення надання військової підтримки Україні, а й активізацію дипломатичної роботи Євросоюзу з метою забезпечення справедливого миру.

Все важливе і цікаве за середу 25 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Допомога від США і обрання спікера

Сполучені Штати вже в середу можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів доларів, повідомляє "Голос Америки".

У новому пакеті допомоги США можуть бути додаткові ракети GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм артилерійські снаряди.

Пентагон має ще близько 5 мільярдів доларів затвердженого Конгресом фінансування на військову допомогу Україні через виявлену влітку помилку обліку вартості обладнання.

А ще США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16.

Загальна сума безпекової допомоги Сполучених Штатів Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 44 мільярдів доларів, але її подальша доля під питанням через відсутність спікера Палати представників.

Вже ввечері стало відомо, що Палата представників спромоглась обрати нового спікера – ним став представник республіканської більшості Майк Джонсон, представник штату Луїзіана й прихильник експрезидента Дональда Трампа.

Ініціатива "Республіканці для України" поставила Майку Джонсону найнижчу оцінку в плані підтримки України – F. Він голосував лише за надання Україні ленд-лізу й послідовно підтримував ініціативи на скорочення допомоги Києву.

Після обрання спікера Конгрес зможе ухвалити бюджет, у тому числі, ймовірно, допомогу Україні на наступний рік.

Білий дім у п’ятницю, 20 жовтня, звернувся до Конгресу США із запитом на майже $105 мільярдів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США в одному пакеті.

Цей бюджетний запит до Конгресу США передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка.

Як повідомив виданню The Wall Street Journal лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл заявив, що в цілому підтримує підхід адміністрації до загальної картини запиту, але дав зрозуміти, що планує наполягати на деяких змінах, з акцентом на прикордонній політиці.

"Цілком очевидно, що документ, який було надіслано, є лише певною відправною точкою", – сказав Макконнелл на своїй щотижневій пресконференції у вівторок.

"Ми збираємося пройтись по ньому дуже детально. Як ви можете бачити, серед наших членів є палка зацікавленість щодо того, щоб мати надійне законодавство про безпеку кордонів, і ми збираємось внести й інші зміни", – додав республіканець.

Сенатор Том Коттон, близький союзник Макконнелла заявив, що не підтримає виділення 11,8 млрд доларів на фінансування невійськових витрат українського уряду, а також 4,7 мільярда доларів млрд на житло, транспорт і послуги для затриманих іммігрантів у США, заявивши, що ці гроші краще витратити на депортацію.

Загалом у Конгресі США існує широка двопартійна підтримка допомоги Ізраїлю після терористичної атаки ХАМАС на початку цього місяця. Але деякі республіканці скептично ставляться до нового фінансування для України, тоді як інші хотіли б фінансувати постачання зброї замість гуманітарної допомоги або прямої економічної допомоги українському уряду.

Допомога від ЄС

26-27 жовтня в Брюсселі на саміті лідерів ЄС обговорять шляхи прискорення надання військової підтримки Україні, використання заморожених активів РФ, а також активізацію дипломатичної роботи Євросоюзу з метою забезпечення справедливого миру.

Президент Володимир Зеленський звернеться через відеозв’язок до учасників саміту.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні наголосила на важливості продовжувати підтримувати Україну у розв’язаній Росією війні.

"Ми не повинні припуститися помилки, зменшуючи підтримку української справи", – зазначила італійська прем’єрка.

До речі, у Європарламенті хочуть передати Україні майже 150 бронемашин, конфіскованих ЄС.

А Німеччина виділить 195 млн євро на підтримку енергетики й підприємств в Україні.

Розкол у Європі?

Ізраїльсько-палестинське питання внесло розбіжності серед європейських урядів і навіть у керівництві Євросоюзу. Не дарма нещодавно німецька міністерка закордонних справ Бербок казала, що ХАМАС хоче вбити "клин ненависті" у світову спільноту.

Від початку реалізації Ізраїлем сухопутної операції у Секторі Гази (яка, як очікується, потягне за собою чисельні смерті цивільного населення) цей градус напруги лише зросте.

І ЄС треба бути готовим до того, що ця війна стане непростим випробуванням для європейської єдності.

Докладніше про розкол у Європі на тлі нової війни на Близькому Сході – у статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої Європейський фронт ізраїльської війни: як пропалестинські протести розкололи ЄС.

Попри наявність розбіжностей у поглядах на ситуацію в Ізраїлі всередині євроінституцій, Євросоюзу зрештою вдалось ухвалити спільну позицію щодо ситуації на Близькому Сході: засудити дії ХАМАС і підтримати право Ізраїлю на самооборону. В ЄС також пообіцяли продовжити дипломатичну роботу із забезпечення довгострокового стійкого миру в регіоні, заснованого на принципі "дві держави для двох народів".

Зовнішньополітичний речник ЄС Петер Стано пояснив, що Євросоюз станом на зараз не підтримує припинення вогню на Близькому Сході, оскільки ХАМАС продовжує завдавати терористичні ракетні удари по Ізраїлю.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ХАМАС – не терористи, а борці за свої народ і землю.

Ердоган звинуватив Ізраїль у здійсненні одного з "найкривавіших і найжорстокіших" нападів в історії на палестинців після 7 жовтня. Також він звинуватив Тель-Авів у скоєнні воєнних злочинів.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс вважає, що найближчі 4-6 років у сфері внутрішньої і зовнішньої безпеки країни будуть дуже складними.

Шлях Швеції до НАТО і Угорщина

Парламент Туреччини почав розгляд заявки про вступ Швеції в НАТО.

Комітет Великих національних зборів (парламенту) Туреччини з закордонних справ у середу отримав протокол про вступ Швеції до НАТО, підписаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Отримання протоколу профільним комітетом турецького парламенту означає початок його розгляду, який має завершитись спершу позитивним висновком комітету, а потім – голосуванням усіх членів Великих національних зборів.

Наразі невідомо, коли саме відбудеться це голосування, але генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що всі процедури для вступу Швеції в Альянс завершаться до кінця листопада.

А в угорському парламенті відмовили опозиції розглянути ратифікацію вступу Швеції у НАТО.

За словами опозиційної депутатки Агнеш Вадаї, наступний можливий час для голосування буде під час парламентської сесії, яка розпочнеться 6 листопада.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель нагадав прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, що ніхто не зобов'язує його країну бути членом Європейського Союзу.

Орбан відзначився заявою у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року, порівнявши членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.

Куди приведе ця суперечка? Наскільки вона збільшує ймовірність того, що Угорщина вийде зі складу ЄС та НАТО? І чи не вдасться Орбану "пропетляти", наприклад, через черговий шантаж щодо допомоги Україні.

Про це дивіться у нашому новому відеоблозі.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп хвалив Орбана і називав його стиль правління "неліберальною демократією". Трамп приймав його в Білому домі в 2019 році.

Нещодавно Трамп назвав Віктора Орбана лідером Туреччини і додав, що той має "фронт" з Росією. Ні Туреччина, ні Угорщина не мають кордону з Росією.

А сьогодні прем'єр-міністр Угорщини похизувався подарунком від Трампа.

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