Новый конфликт с Польшей, тюрьма за нарушение санкций, "ватные" министры Черногории: новости дня

Білий дім намагається переконати Конгрес в необхідності схвалення запиту Байдена на 106 млрд доларів для України, Ізраїлю та кордонів країни.

А європейські політики навіть планують турне в США, щоб висловитися на користь продовження підтримки Україні.

З’явилися деталі проєкту нового пакету санкції ЄС проти Росії.

У Нідерландах відправили за ґрати росіянина за ухиляння від санкцій ЄС, а у США трьох росіян звинуватили в контрабанді електроніки для армії РФ на $10 млн.

На тлі запровадження санкцій і ізоляції Росії країни Європи продовжують скуповувати російський скраплений газ. За перші 9 місяців року Іспанія та Бельгія подвоїли імпорт російського СПГ, у порівнянні з тим же періодом минулого року.

Київ просить Варшаву не допустити блокування кордону їхніми перевізниками, а у Боснії розслідують ймовірну купівлю заводу за гроші Міноборони України, які мали піти на міни.

А ще: курйоз у Португалії на тлі терористичних загроз, новий уряд Чорногорії, присяга спадкоємиці престолу Іспанії.

Важливі і цікаві новини вівторка, 31 жовтня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Кампанія в США для допомоги Україні

Республіканці в Палаті представників США представили окремий законопроєкт про підтримку Ізраїлю на 14,3 млрд доларів.

До цього президент Сполучених Штатів Джо Байден надіслав запит на 106 млрд доларів, що об’єднував допомогу Ізраїлю та Україні.

Отже, республіканці, які контролюють Палату представників, влаштували протистояння з демократами, які контролюють Сенат.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр виступила із заявою, в якій звинуватила республіканців у "політизації національної безпеки" та назвала їхній законопроєкт неприйнятним.

Щоб проєкт став законом, його має схвалити Палата представників та Сенат і підписати президент Байден.

Новообраний спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон минулого тижня заявив, що хоче, аби допомога Ізраїлю та Україні розглядалася у палаті окремо. За його словами, допомогу, яку надають Києву, слід розглядати прискіпливіше.

Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл продовжив виступати за швидке схвалення допомоги Україні попри те, що у його власній партії пропонують спершу розглядати у Конгресі окрему підтримку Ізраїлю.

"Вороги за кордоном уважно спостерігатимуть і чекатимуть, поки Америка похитнеться. Тільки наша конкретна та надійна підтримка може стримати наших супротивників у майбутньому та відновити безпеку", – додав він.

Макконнелл пов’язав агресію проти Ізраїлю та України.

"Думайте про це як про вісь зла: Китай, Росія та Іран. Тож це не лише тест для України. Це тест для Сполучених Штатів і для вільного світу. І шлях до більшої безпеки для всіх нас простий: допомогти Україні виграти війну", – заявив республіканець.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін намагаються переконати американських законодавців, що в інтересах країни схвалити запит президента Байдена на 106 млрд доларів.

"Якщо ми не підтримаємо Україну, і Путін переможе, Путін не зупиниться в Україні", — заявив міністр оборони США Ллойд Остін і закликав Конгрес схвалити допомогу Україні.

До речі, мабуть на знак солідарності з Україною, Блінкен прийшов на вечірку у Білому домі з донькою у синьо-жовтому одязі та сином у вбранні, яке нагадувало образ президента України Володимира Зеленського.

Тим часом, європейські політики готують турне в США на підтримку України.

Під час турне представники країн Балтії і не тільки висловляться на користь продовження підтримки Україні.

Ну думку міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, це "може спрацювати досить добре, якщо позиція буде викладена не тільки американськими політиками, але й тими, хто залежить від цієї допомоги і від цього зовнішньополітичного курсу".

На тему допомоги Україні слід додати, що в Італії запустили проєкт, що сприятиме відбудові українських пам'яток культури.

Крім того, Кабмін України на засіданні у вівторок схвалив угоду, яка передбачає отримання 335 мільйонів євро допомоги від Європейської комісії.

Різне щодо України

Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією через загрозу перекриття кордону польськими перевізниками. Київ просить Варшаву не допустити блокування кордону.

В Україну приїхала делегація оборонного комітету парламенту Швеції, а у Боснії розслідують ймовірну купівлю заводу за гроші Міноборони України, які мали піти на міни.

Підготовка нових санкцій ЄС проти Росії

Як дізналося агентство Bloomberg, пропозиції 12-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.

У новий пакет санкцій можуть увійти обмеження на експорт зварювальних апаратів, хімікатів та інших технологій, що використовуються у військових цілях.

Також розглядається можливість заборони ліцензій на програмне забезпечення та обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів і виробів з алюмінію, будівельних матеріалів, товарів, пов'язаних з транспортуванням, і діамантів.

Заборона на імпорт діамантів буде залежати від рішення "Групи семи" щодо механізму їхнього відстеження й контролю, яка, як очікується, буде укладена найближчим часом, уточнює Bloomberg.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що проєкт дванадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії ймовірно буде оголошений державам-членам наступного тижня.

Щодо ізоляції РФ слід додати, що фінські компанії майже повністю вийшли з Росії: працюють лише 2%.

А у Нідерландах ув’язнили росіянина за ухиляння від санкцій ЄС.

Суд у Нідерландах частково задовольнив клопотання прокуратури й присудив 56-річному російському підприємцю Дмитрію К. 18 місяців ув’язнення й 200 тисяч євро штрафу за постачання в Росію мікросхем в обхід санкцій.

Слід також додати, що у США трьох росіян звинуватили в контрабанді електроніки для армії РФ на $10 млн.

На тлі запровадження санкцій і ізоляції Росії країни Європи продовжують скуповувати російський скраплений газ. За перші 9 місяців року Іспанія та Бельгія подвоїли імпорт російського СПГ, у порівнянні з тим же періодом минулого року.

Про це йдеться у звіті Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA).

Загрози для Європи

Європа продовжує стикатися із низкою загроз.

По-перше – через загрози терактів внаслідок конфлікту на Близькому Сході. Європейці стали пильнішими.

Поліція Парижа відкрила вогонь по жінці, яка погрожувала підірвати себе.

З середини жовтня в аеропорти Франції надійшло 100 повідомлень про мінування.

Крім того, французькій столиці розслідують масову появу на стінах будівель зірок Давида.

А у неділю у Португалії затримали російськомовного туриста, який у ресторані переплутав "гранат" з "гранатою".

Мовний додаток запропонував 36-річному російськомовному чоловіку з Азербайджану неправильний переклад фруктового соку, який він намагався замовити. Офіціант прочитав неточний переклад як погрозу. Злякавшись, ніби клієнт каже, що у нього є граната, офіціант викликав поліцію.

Туристу наказали лягти обличчям на землю на вулиці. П’ятеро озброєних поліцейських підійшли до нього та знерухомили його, взявши його руки в кайданки.

Друга загроза – збільшення напливу нелегальних мігрантів.

Новий уряд Словаччини в понеділок розмістив сотні поліцейських і військових на кордоні з Угорщиною в спробі стримати зростання нелегальної міграції.

А вже у вівторок повідомив, що це було "одноразовою акцією". Вона нібито "мала на меті дати зрозуміти, що Словаччина не є безпечним притулком для мігрантів, особливо для контрабандистів".

Глава словацького уряду Роберт Фіцо хоче домовитися про те, щоб Словаччина могла депортувати біженців назад до Угорщини.

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