Макрон ответил Путину, ЕС увеличит производство оружия, Орбан "оккупирует Брюссель": новости дня

Навіщо сьогодні збиралися Шольц, Макрон і Туск? Чому Німеччина проти надання Україні ракет Taurus? Що Макрон відповів Путіну на ядерні погрози і як Франція стала найсміливішою в Євросоюзі?

Що з допомогою з США? Як президент Євроради підколов Путіна?

Про все це і багато іншого – в дайджесті "Європейської правди" за 15 березня.

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Закупівлі "з негайним ефектом"

Сьогодні у Берліні відбувся саміт "Веймарського трикутника", до якого входять Німеччина, Франція та Польща.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед зустріччю заявив, що справжня солідарність з Україною – "менше слів, більше боєприпасів".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту анонсував подальшу підтримку України зброєю.

За словами канцлера ФРН, союзники закуплять для України ще більше військової техніки та обладнання "з негайним ефектом і на всьому світовому ринку", маючи на увазі закупівлі за межами ЄС.

Крім того, додав Шольц буде розширено виробництво військової техніки, зокрема й "у співпраці з партнерами в Україні", і буде створена "нова коаліція можливостей" в межах формату "Рамштайн" для надання далекобійної ракетної артилерії.

Нагадаємо, Чехія ініціювала для України закупівлю 800 тисяч боєприпасів за межами Євросоюзу. Сьогодні стало відомо, що Португалія виділить 100 млн євро на спільну справу.

Єврокомісія виділила 500 млн євро на збільшення виробництва боєприпасів, щоб до кінця 2025 року на території ЄС могли виробляти до 2 мільйонів снарядів на рік.

Головна причина ненадання Taurus

Зустріч лідерів Франції, Німеччини та Польщі мала допомогти залагодити суперечності та продемонструвати світовій спільноті єдність після того, як за останній час стали очевидними значні розбіжності та взаємні претензії між Парижем і Берліном.

Суперечності стосуються і багатьох питань підтримки України, серед іншого, ненадання Німеччиною українцям далекобійних ракет Taurus.

До речі, портал t-online дізнався головну причину, чому Шольц не передає ці ракети.

Головна проблема, на яку вказує генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр, полягає в тому, що для ефективного використання цієї ракети необхідна величезна кількість даних і спеціальна комп’ютерна система, яка є тільки в Бундесверу.

У разі, якби Німеччина передала Україні Taurus, то сама б уже не мала доступу до цих систем і суттєво підірвала б свою обороноздатність.

Також суперечності стосуються оцінки обсягів і значущості допомоги, наданої Францією та Німеччиною.

Німецькі посадовці непублічно нарікають, що президент Франції Емманюель Макрон вдається до рішучих заяв, але при цьому підтримка з боку Франції для України суттєво менша, ніж та, що надала і пообіцяла надати Німеччина.

Макрон відповів Путіну

Президент Франції Емманюель Макрон останнім часом позитивно дивує.

Вчора французькі телеканали TF1 і France 2 опублікували інтерв’ю з Макроном, де він багато говорив про Україну.

Він вважає, що для тривалого миру Україна має повернути Крим, а також закликав не бути слабкими.

"Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенціальною для нашої Європи і для Франції... сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла", – заявив французький президент.

Макрон сказав, що вважає РФ і кремлівський режим "супротивниками" Франції і що в разі перемоги Росії у війні "довіра до Європи буде зведена до нуля".

Крім того, він відповів на нещодавні заяви російського президента Владіміра Путіна про готовність РФ до ядерної війни.

"Ми повинні, перш за все, відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, в нас є доктрина", – сказав президент Франції.

За його словами, коли йдеться про ядерну зброю, не потрібно багато слів, адже це покладає "на нас відповідальність ніколи не вдаватися до ескалації".

Французькі політики накинулися на Макрона після інтерв’ю щодо підтримки України.

А до цього інтерв’ю Емманюель Макрон заявляв, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав такі заяви Макрона.

За його словами, є куди більше шансів, що президента РФ Владіміра Путіна стримає стратегічна невизначеність Макрона та його чітко визначена мета – перемогти Росію.

"Ми намагалися змусити Путіна піти на деескалацію, обмеживши обсяги допомоги Україні. Очевидно, що це не спрацювало", – зазначив Ландсбергіс.

Цікаво про те, як Франція стала найсміливішою в ЄС – дивіться у найсвіжішому відео від наших редакторів.

Слід нагадати, що поки на стороні України воюють іноземці-добровольці.

Сьогодні стало відомо, що в боях за Україну загинув доброволець з Німеччини, а наприкінці лютого під Бахмутом загинув литовець.

У п’ятницю президент Литви приходив на прощання з ним.

Також додамо, що міністр оборони Литви йде у відставку.

Що з допомогою з США

Тим часом, в Сполучених Штатах досі немає визначеності щодо допомоги Україні.

Протрампівський спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять, а республіканці в Конгресі дедалі більше обговорюють допомогу Україні за рахунок активів РФ.

Швеція передасть Україні водні скутери берегової охорони.

Реакція на "вибори" Путіна

Сполучені Штати засуджують проведення Росією так званих виборів президента на тимчасово окупованих територіях України і обіцяють ніколи не визнавати легітимність чи результати цих фейкових виборів, проведених на суверенній території України.

А президент Євроради Шарль Мішель саркастично привітав Путіна з майбутньою "перемогою на виборах".

"Хотів би привітати Владіміра Путіна з переконливою перемогою на виборах, які сьогодні починаються. Без опозиції. Без свободи. Без вибору", – написав Мішель.

Спецслужби Латвії попередили про високий ризик провокацій цими вихідними.

Нагадаємо, у Єврокомісії раніше прокоментували, що дадуть оцінку російським "виборам" і визначаться з їхнім визнанням або невизнанням вже після завершення процесу.

Різне щодо України

У Німеччині знайшли живим зникле немовля вбитої українки.

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Орбан у святковій промові попросив допомогти йому "окупувати Брюссель".

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