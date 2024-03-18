Путин не совсем легитимен, план реформ под 50 млрд, обучение летчиков в Румынии: новости дня

Головна тема дня – реакція на "вибори" Путіна. Російський правитель, легітимність обрання якого піддають сумніву в країнах Заходу, допускає зіткнення РФ з НАТО.

Міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України, а президент Румунії затвердив майбутнє навчання українських пілотів на F-16 в країні.

Все важливе і цікаве за понеділок, 18 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Путін лякає Третьою світовою

ЦВК РФ "намальовало" Владіміру Путіну рекордну перемогу на президентських "виборах", які проводили, у тому числі, на окупованих територіях України, а також на окупованих Росією територіях інших країн колишнього СРСР, зокрема Молдови та Грузії.

Національна партія Молдови закликала вигнати з країни посла Росії у зв’язку з організацією голосування на "виборах" Путіна у Придністров’ї без згоди Кишинева.

В Міністерстві закордонних справ Грузії зазначили, що проведення будь-яких виборів на окупованих територіях є незаконним в умовах окупації, яка визнана, в тому числі міжнародними судами.

Лідер Республіки Сербської (що у складі Боснії і Герцеговини) Мілорад Додік привітав Владіміра Путіна з "переконливою перемогою".

Він заявив, що це "радісна новина для сербського народу", тому що Путіна вважають "видатним державним діячем" і союзником, та додав компліменти, що росіяни обрали "відповідального і мудрого державного діяча", і побажав Путіну "наполегливості на шляху порятунку Росії і забезпечення миру і кращого майбутнього для всього світу".

Як зазначає "Балканський оглядач", на російські "вибори" їздили троє представників БіГ у ролі спостерігачів.

Сам, Путін, після "перевиборів", допустив можливість повномасштабного конфлікту між Росією і НАТО, заявивши, що це могло б призвести до Третьої світової війни.

У своєму виборчому штабі він також заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили.

Тим часом, в Естонії думають над покращенням системи сповіщень про небезпеку, а Литва проводить навчання для служб цивільного захисту за сценарієм аварії на АЕС у Білорусі.

Не зовсім легітимний

Демократичні держави західного світу називають "вибори" в Росії невільними і нечесними.

Зокрема, міністр закордонних справ Британії заявив, що голосування у Росії не можна назвати вільними і чесними виборами, а очільник Міноборони порівняв Путіна з радянським диктатором Іосіфом Сталіним.

В окремій заяві британського МЗС також наголосили, що організація Москвою голосування на окупованих територіях України вчергове свідчить, що Росія не зацікавлена шукати шлях до миру.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Путін – це тиран, якому Захід має протистояти.

"У нас є для цього засоби, але, як я казав, стоячи біля Михайлівського золотоверхого монастиря (у Києві. – Ред.), ми маємо продемонструвати, що маємо колективну волю до перемоги", – зазначив Шаппс у свіжій колонці для The Telegraph.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, який сьогодні вперше за п'ять років відвідав Тбілісі, засудив проведення Росією президентських "виборів" в окупованих частинах України і Грузії.

"Організація Росією виборів в окупованих частинах Грузії і України є абсолютно незаконною.

А президентські вибори в Росії явно не були ані вільними, ані чесними", – заявив Столтенберг.

Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив рішучий осуд відкриттю російських дільниць на всіх окупованих територіях України, що стало черговим порушенням Росією міжнародного права.

"ЄС наголошує, що не визнає і ніколи не визнає ані проведення так званих "виборів" на цих територіях України, ані їхніх результатів. Вони є нікчемними і не можуть мати ніяких юридичних наслідків. Політичне керівництво РФ і причетні до їхньої організації побачать наслідки таких протиправних дій", – зазначив Жозеп Боррель.

На російські псевдовибори відрегували в Литві, Латвії, Німеччині, Італії, Румунії, Польщі та інших країнах Євросоюзу.

Канцлер та президент Німеччини вирішили не вітати Путіна з "переобранням".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російські "вибори" президента не були легітимними, а законне місце російського лідера Владіміра Путіна – на лаві підсудних у Гаазі.

"Порушення міжнародного права із проведенням так званих "виборів" на окупованих територіях, примушування людей до участі у так званих "виборах"... ми розуміємо, що це фарс", – додав міністр.

Сенатор США від республіканців Ліндсі Грем, який сьогодні прибув до Києва, також поставив під сумнів легітимність обрання Путіна.

За його словами, 87% підтримки у господаря Кремля – це настільки вражаюче, що цьому немає довіри.

"Президент Путін (після цих виборів) є нелегітимним", – зазначив сенатор.

Він заявив, що проситиме адміністрацію президента Джо Байдена про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Грем обговорив з українським президентом Володимиром Зеленським подальшу підтримку України і виступив за вступ України до НАТО.

Крім того, цей американський сенатор-республіканець, який торік запустив хвилю обговорення про вибори в Україні, погодився з недоцільністю їхнього проведення під час війни.

До речі, майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп допустив причетність Путіна до смерті російського опозиціонера Навального.

План реформ і 5 млрд євро на зброю

Кабмін затвердив план реформ, за виконання яких Україна отримає 50 млрд євро в рамках програми ЄС Ukraine Facility.

"Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі", – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль додав, що завдяки реалізації реформ із плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року.

Нагадаємо, що зазначена програма Євросоюзу передбачає принцип – гроші в обмін на реформи.

Про те, на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС – читайте в статті.

Тим часом, міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

Новостворений фонд дозволить ЄС надалі підтримувати зростаючі потреби Збройних сил України шляхом надання летального та нелетального військового обладнання та тренувань.

Фінансування надають через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Останні місяці це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 мільйонів євро.

На тему допомоги Україні слід додати, що президент Румунії затвердив майбутнє навчання українських пілотів на F-16 в країні, повідомило Digi24.

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