ЕС оставит льготы для Украины, Косово идет в Совет Европы, "коалиция бронетехники": новости дня

Посли Євросоюзу досягли компромісу щодо торгівлі з Україною, а американських посадовців розлютила заява Макрона про відправку військ в Україну.

Сьогодні було багато про снаряди, оголосили про "коаліцію бронетехніки" і з’явилися додаткові деталі щодо старту роботи Реєстру збитків від російської агресії.

Ймовірний майбутній генсек НАТО Рютте поїхав до Китаю говорити про Україну, але й не тільки. США тиснуть на союзників, щоб вони обмежили доступ Китаю до передових технологій.

А Чехія вдарила по проросійській мережі, пов’язаній з Медведчуком.

Все важливе і цікаве за середу, 27 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

ЄС розблокував пільги для України

Посли ЄС домовились щодо оновлення та продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною.

Як повідомляє бельгійське головування в Раді Євросоюзу, новий компроміс щодо продовження торговельних заходів для України забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС.

Цей компроміс ще має ухвалити Європарламент.

Раніше видання "Радіо Свобода" повідомляло, що оновлений проєкт частково врахував вимоги Польщі й Франції.

За документом, базовий період, який братимуть до уваги, визначаючи обсяги постачань української агропродукції, охоплюватиме не лише 2022 і 2023 роки, а й другу половину 2021 року, коли обсяги українського імпорту були нижчими. Україна виступає проти цієї пропозиції.

За оцінками Єврокомісії, озвученими на закритому засіданні послів країн-членів ЄС, Україна втратить 86 млн євро через те, що друге півріччя 2021-го братимуть також за основу розрахунків.

Загалом же обмеження, що базуватимуться на оцінках імпорту за половину 2021-го, а також за 2022 і 2023 роки, оцінили у 331 млн євро втрат для українського бюджету.

Позиція США

У Державному департаменті США, коментуючи українські удари по нафтопереробних заводах на території Росії, зазначили, що не заохочують і не підтримують Україну у завданні ударів за межами її власної території.

В Офісі президента України вважають, що нафта є не тільки силою Росії, але й її слабкістю. Про ахіллесову п’яту Путіна і те, як по ній ударити, читайте в колонці Андрія Єрмака.

Крім того, як пише Bloomberg, заява президента Франції Емманюеля Макрона про відправку військ в Україну розлютила американських посадовців.

В приватних розмовах вони побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з РФ.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також вкотре розкритикував цю ідею Макрона.

"Коли йдеться про можливість введення військ на Україну від імені деяких країн-членів НАТО, це справді небезпечно, тому що ми не хочемо поставати перед загрозою. Жахливий ризик початку третьої світової війни наближається", – додав він.

Більш того, голова МЗС Угорщини запросив росіян у гості й навіть розповів, як оформити шенгенську візу.

Ну а ймовірний кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп, якого відкрито підтримує угорський прем’єр Віктор Орбан, почав продавати Біблії. Це відбувається у розпал передвиборчої кампанії та у зв’язку із зростанням витрат на його численні судові справи, почав продавати американцям Біблії.

Снаряди і "коаліція бронетехніки"

39 нобелівських лауреатів закликали посилити підтримку України й засудили "умиротворення" РФ.

"Ми закликаємо світових лідерів і всіх людей доброї волі позбутися будь-яких ілюзій щодо пана Путіна та його злочинного режиму. Історія вчить нас, що умиротворення агресора означає заохочення подальших злочинів проти людства" – підкреслили вони.

За даними агентства Bloomberg, США ведуть переговори з Туреччиною щодо вибухівки через потребу в снарядах для України.

За словами джерел, турецькі поставки тротилу та нітрогуанідину матимуть вирішальне значення для виробництва США боєприпасів калібру 155 мм за стандартами НАТО, що потенційно потроїть виробництво.

Як йдеться у публікації, Туреччина вже зараз на шляху до того, щоб стати найбільшим продавцем артилерійських снарядів до США вже цього року.

Тим часом, Бундесвер анонсував "термінову" поставку Україні 10 тисяч снарядів, Словенія перерахує мільйон євро на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України, а Польща планує подвоїти внесок на чеську ініціативу.

Крім того, у Варшаві запустили "коаліцію бронетехніки" для України.

У рамках коаліції створено чотири синдикати, на кожен із яких покладено різні завдання: постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки; технічне обслуговування та ремонт; підготовка екіпажів та технічного персоналу; відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

У Ризі планують продати на аукціоні Будинок Москви, а виторг піде на підтримку України.

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи затвердила проєкт "НОМЕ. Компенсація за знищене майно", який передбачає надання Україні кредиту обсягом 100 млн євро.

Проєкт дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло. Його реалізують за допомогою послуги "єВідновлення" по всій території України.

До речі, вже 2 квітня Реєстр збитків внаслідок російської агресії офіційно відкриє процес подання заяв про відшкодування збитків, втрат або шкоди, завданих російською агресією проти України.

Пріоритетна категорія заявників, на яких зосередяться у першу чергу – люди, у який зруйноване або пошкоджене житло. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 000 до 600 000 заяв.

Рютте в Китаї

Тим прем'єр-міністр Нідерландів прибув до Китаю, щоб поговорити про війни в Україні та секторі Гази.

Вочевидь, це не єдині теми перемовин.

Раніше стало відомо, що уряд Нідерландів цього року почав відмовляти у видачі ліцензій компанії ASML (найбільший постачальник обладнання для виробників комп'ютерних чипів) на експорт багатьох своїх продуктів до Китаю.

Крім того, як пише Bloomberg, США просять союзників посилити обмеження щодо виробництва чипів у Китаї.

У публікації йдеться, що після прориву Huawei США чинять тиск на союзників, щоб вони обмежили доступ Китаю до передових технологій, та вже заборонив компанії Applied Materials та її партнерам зі США обслуговувати їхнє обладнання на китайських підприємствах, яких внесли до чорного списку.

Також нагадаємо, що Марк Рютте може стати наступним генсеком НАТО. До речі, глава уряду Естонії Кая Каллас вже заявила, що її країна готова підтримати прем'єр-міністра Нідерландів на цю посаду, хоча раніше неодноразово висловлювала свої застереження.

Інше щодо санкцій

Чехія наклала санкції на Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

Ці санкції покликані вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розвинути операцію впливу в Чехії, що "потенційно могло мати серйозний вплив на безпеку країни та Європейського Союзу".

А у Німеччині хочуть судити співробітників Siemens за постачання турбін до окупованого Криму.

Додамо, що Латвія вишле російського дипломата.

Косово йде в Раду Європи

Косово наблизилося до вступу в Раду Європи.

Політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи на засіданні в Парижі 27 березня рекомендував запросити Косово до членства в організації, що відкриває шлях до голосування за відповідне рішення на сесії ПАРЄ.

Наступним кроком у процедурі стане винесення питання на голосування на квітневій сесії ПАРЄ. Власне голосування очікується 18 квітня, після чого питання передається до Комітету міністрів Ради Європи.

Для членства Косова в РЄ потрібні голоси двох третин членів Комітету.

Вчора ввечері президент Сербії Александар Вучич у соціальних мережах опублікував загадковий пост про важкі дні для країни і її жителів.

"Важкі дні для Сербії. В цей момент нелегко казати, які новини ми отримали за останні 48 годин", – написав Вучич.

За його словами, отримані дані безпосередньо загрожують "життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і (Республіки) Сербської".

"Найближчими днями я повідомлю народ Сербії про усі виклики, які стоять перед нами. Буде важко. Будемо боротися. Сербія переможе", – додав Вучич.

Решта новин

У ЄС п'ята держава підвищить мінімальну зарплату до понад 2 тисяч євро.

У Франції Facebook та Instagram припиняють показувати в рекомендаціях політичний контент.

Рекордно мало британців задоволені своєю службою охорони здоров'я.

У Нідерландах відкрили найдовший у Європі прототип hyperloop.

Іспанія з повітря скинула 26 тонн гумдопомоги в Газу.

У Франції директор школи звільнився через погрози, коли попросив ученицю зняти чадру.