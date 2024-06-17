НАТО готовит ядерное оружие, ДТП с украинцами в Румынии, взрыв на полигоне в Чехии: новости дня

Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу, що зростає з боку РФ та Китаю.

ЄС ще на рік продовжив санкції за анексію Росією Криму, а Китай починає антидемпінгове розслідування імпорту свинини з Євросоюзу.

У парламенті Вірменії обговорять потенційний референдум щодо членства у ЄС.

У Чехії стався вибух на полігоні, а у Польщі стався витік аміаку на підприємстві.

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У Вільнюсі через нестачу водіїв тестуватимуть безпілотний автобус.

Більше важливого і цікавого за понеділок, 17 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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НАТО готує ядерну зброю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу, що зростає з боку РФ та Китаю.

За його словами, між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ та приведення їх у бойову готовність. Він закликав використовувати прозорість як фактор стримування.

Він наголосив, що Сполучені Штати та європейські союзники наразі модернізують ядерні сили стримування перед обличчям зростаючої загрози з боку РФ.

"США модернізують свої гравітаційні бомби для ядерних боєголовок, які вони мають в Європі, а європейські союзники модернізують літаки, які будуть призначені для ядерної місії НАТО", – пояснив Столтенберг.

Як повідомляє Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) зі штабквартирою у Женеві, дев'ять ядерних держав світу продовжують модернізувати свою ядерну зброю – у 2023 році вони витратили на свої арсенали загалом $91,4 млрд.

Частка США в загальних витратах – $51,5 млрд, що більше, ніж у всіх інших ядерних країн разом узятих.

Наступним за обсягом витрат є Китай – $11,8 млрд, а Росія посідає третє місце з $8,3 млрд.

За оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI, близько 2100 розгорнутих боєголовок на балістичних ракетах перебувають у стані високої бойової готовності, і майже всі вони належать Росії або США. Проте вважається, що Китай також вперше привів деякі боєголовки у стан підвищеної бойової готовності.

"Ми не бачили, щоб ядерна зброя відігравала таку важливу роль у міжнародних відносинах з часів холодної війни", – сказав Вілфред Ван, директор програми Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру з питань зброї масового знищення.

Саміт миру, допомога Україні

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке Саміту миру. В Офісі президента України перевіряють цю інформацію.

Тим часом, новообраний голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер відвідав Донеччину та Харківщину, щоб особисто з'ясувати поточні потреби та проблеми українських військових.

"Виявили певні критичні проблеми, які потрібно вирішувати негайно, і Маркус пообіцяв після повернення до Німеччини оперативно допомогти. І я знаю, що він допоможе", – відзначив нардеп Єгор Чернєв, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО.

За словами нардепа, під час візиту німецького депутата "як приємний бонус" німецька САУ Panzerhaubitze 2000 знищила російську гаубицю разом з боєкомплектом.

Канада оголосила про пакет допомоги Україні на $38,1 млн.

А Європейська комісія розпорядилась створити Ревізійну раду Ukraine Facility – орган контролю за фінансуванням Європейського Союзу, що виділяється в межах цього механізму для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням.

Ревізійна рада буде діяти в Брюсселі, але має щонайменше шість разів на рік відвідувати Україну. Кожні три місяці вона готуватиме звіт із рекомендаціями для Україні щодо вдосконалення системи управління та контролю за фінансуванням у межах Ukraine Facility.

Тим часом, правитель Росії Владімір Путін вирушить до КНДР із візитом 18-19 червня.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що це свідчить про все більшу залежність Росії від авторитарних країн.

Він нагадав, що Північна Корея вже поставила до Росії один мільйон снарядів, й цей потік зброї продовжується.

Також додамо, що Росія виходить зі спору Австралії та Нідерландів у справі про збиття МН17 над Україною в липні 2014 року.

Австралія спільно з Нідерландами почала судову справу проти Росії в Міжнародній організації цивільної авіації через збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines в березні 2022 року.

Євросоюз і євроінтеграція

ЄС ще на рік продовжив санкції за анексію Росією Криму.

В ЄС остаточно схвалили проєкт відновлення природного стану довкілля.

Китай починає антидемпінгове розслідування імпорту свинини з Євросоюзу.

У парламенті Вірменії обговорять потенційний референдум щодо членства у ЄС.

ДТП, напади, смертельні інциденти

У Румунії автобус з 57 українцями потрапив у ДТП. Чотирьох осіб – двох дорослих і двох дітей – доправили до лікарні.

У Чехії стався вибух на полігоні. Один військовий загинув, а ще семеро солдатів і один цивільний працівник були доставлені до військово-навчального госпіталю в Оломоуці. Влада виключає диверсію.

А у Швейцарії продовжують розслідування вибуху в багатоквартирному будинку, в результаті якого загинули двоє людей і ще 11 постраждали.

За словами речника прокуратури швейцарського кантону Аргау Адріана Шулера, вибух був спричинений нелегальною піротехнікою.

Він додав, що наразі немає жодних ознак детонації військової вибухівки або чогось подібного.

У Польщі стався витік аміаку на підприємстві: є постраждалі.

На сході Франції 5 людей постраждали внаслідок нападу з ножем. Згодом журналісти дізналися, що усі учасники події нібито є представниками місцевої афганської спільноти і сутичка сталася через з’ясування стосунків.

Німецька поліція повідомила про напад на двох дівчат та їхнього батька з боку расистів, а у Фінляндії суд заарештував чоловіка, що поранив ножем 12-річну дитину у ТРЦ. 33-річний фін минулого тижня з ножем напав на дітей іммігрантського походження.

У Франції скандал через смертельний інцидент на ультрамарафоні, який стартував попри негоду, а у Греції від спеки помер ще один турист.

Щодо мігрантів

Польща звинуватила Німеччину в завезенні групи мігрантів через кордон.

А 6 червня, нагадаємо, стало відомо, що у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Білорусь на вимогу видати підозрюваного у вбивстві польського прикордонника наприкінці травня відреагувала у "незадовільній манері".

А сьогодні польські прикордонники повідомили про нетипову спробу мігрантів потрапити з Білорусі до Польщі – молоді люди ховались у вагоні вантажного потяга.

Мігранти намагаються дістатися берегів Європи і морем. Одинадцять мігрантів загинули і десятки вважаються зниклими безвісти в понеділок після двох корабельних аварій біля південних берегів Італії.

Решта новин

У Румунії достроково закрили засідання парламенту через футбольний матч з Україною. Збірна України розгромно поступилася Румунії в першому турі Євро-2024.

У Вільнюсі через нестачу водіїв тестуватимуть безпілотний автобус.