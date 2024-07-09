Начало саммита НАТО, Орбан не осудил обстрел Охматдета, расследование против Ле Пен: новости дня

Угорський прем’єр Віктор Орбан, який нещодавно відвідав Москву і Пекін, так і не спромігся засудити удар РФ по "Охматдиту", на відміну від його однодумця Фіцо і головного опонента – Петера Мадяра.

Міністр закордонних справ Чехії назвав убивць, які нападають на дітей у лікарнях, – "сміттям людства" і розпорядився передати ноту протесту російському послу.

У Литві сподіваються, що масований удар РФ вплине на обговорення України в НАТО. Сьогодні у Вашингтоні стартував саміт Альянсу.

А ще – заморозка євроінтеграції Грузії, нове опитування щодо Байдена, санкції Швейцарії проти Росії.

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Про все важливе і цікаве за вівторок, 9 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Орбан не засудив обстріл Охматдиту

Головна угорська опозиційна партія "Тиса" та її лідер Петер Мадяр засудили російський ракетний удар по Україні 8 липня.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару Росії по Україні, у тому числі по київській дитячій лікарні "Охматдит", загинуло понад 40 цивільних.

Петер Мадяр оголосив збір гуманітарної допомоги для українських дітей та готується вирушити до Києва з партією медобладнання.

"За підтримки Фундації Medspot ми розподілимо значні обсяги медичного обладнання місцевим українським лікарням з найбільшими потребами. Особисто від себе як фізичної особи я перераховую у фонд 1 млн форинтів (близько 2500 євро)", – зазначив він.

Мадяр написав, що у середу зранку вирушить до Києва як представник своєї політсили та угорського народу, тому що "не може вчинити інакше як батько" після кадрів влучання в лікарню "Охматдит".

"У той час, як Віктор Орбан заявляв, що три дні тому був у Москві з мирною місією, сьогодні російська армія обстріляла ракетами одну з найважливіших дитячих лікарень Києва…

Від імені партії "Тиса" ми найрішучішим чином засуджуємо напад на цивільне населення, зокрема на медичні установи та дітей", – написав Петер Мадяр.

Покидьок Орбан, хоч згодом і відреагував на атаку, але так і не спромігся засудити удар Росії по "Охматдиту" і закликав до "припинення вогню"

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан тільки сказав про "трагічний і жахливий теракт у Києві", який, за його словами, доводить: "жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень".

"Саме тому дев’ять днів тому ми розпочали миротворчу місію. Усе більша інтенсивність війни – це заклик до світових держав відмовитися від політики війни і натомість створити мирну політику, яка б спонукала Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів", – додав він.

Нагадаємо, після початку головування Угорщини в Раді ЄС Віктор Орбан відвідав Україну, а потім Росію і Китай.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що російський ракетний обстріл України напередодні підставив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із його "мирною місією" в державі-агресорці.

На думку міністра, ракетним ударом по Україні, зокрема дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, "Путін підставив Орбана".

У Єврокомісії зазначили, що "миротворче турне" Орбана виглядає дивно, бо "жодна зі сторін, щонайменш Україна, не просила його бути посередником".

Крім того, угорський прем’єр не інформував Єврокомісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з Брюсселем, а також не попереджав Брюссель і про свою поїздку до Пекіна.

Навіть словацький прем’єр Роберт Фіцо, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, засудив атаку на "Охматдит" і запропонував прийняти дітей на лікування.

Інцидент у Берліні, "сміття людства"

Через траур, оголошений у зв’язку з наслідками вчорашнього удару РФ по Україні, низка посольств у Києві приспустили прапори

Посольство Росії у Празі облили "кров'ю", а у Берліні провели акцію.

До речі, на акції в німецькій столиці стався неприємний інцидент. Поліція заборонила на акції українську мову (!) і пояснила тим, що

На акції у Берліні щодо ракетної атаки РФ заборонили українську мову (!).

Поліція міста пояснила свою позицію тим, що правоохоронці зобов’язані не допустити, щоб на заходах лунали протизаконні заклики, і не встигали знайти перекладача.

"Щоб забезпечити мирний хід подій, окремі промови українською звісно дозволили", – пояснили у пресслужбі, реагуючи на розголос.

Експерт з юридичною освітою Патрік Гайнеманн вважає, що рішення поліції не відповідає закону, тому що свобода зібрань включає і свободу вибору мови під час демонстрації. "А тягар доказу того, що українською мовою транслюють щось заборонене, покладається на поліцію", – зазначає він.

Тобто, це мало би бути проблемою поліції, що через те, що не встигли знайти перекладача, не могли контролювати промови.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розпорядився викликати посла Росії Александра Змєєвського після удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

"Убивці, які нападають на дітей у лікарнях, – це сміття людства. Йому доручили передати це до Москви", – сказав міністр.

У ЄС пообіцяли допомогти з відновленням "Охматдиту", зруйнованого Росією.

Старт саміту НАТО

У Литві сподіваються, що масований удар РФ вплине на обговорення України в НАТО.

Сьогодні у Вашингтоні стартував триденний саміт НАТО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт НАТО ще більше посилить зв’язки України з Альянсом і анонсував потужний пакет підтримки.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні саміту застеріг союзників від кроків, які буцімто можуть втягнути Альянс у війну, яку РФ веде проти України.

Високопосадовець НАТО на полях саміту заявив про небхідність підтримувати Україну і після 2025 року, оскільки лідер РФ Владімір Путін все ще думає, що час на його боці.

Він зазначив, що Росія ще 3-4 роки здатна вести війну в нинішньому темпі, хоч це матиме довгострокові наслідки і для її економіки, і для населення.

"Владімір Путін думає, що час досі на його боці. Він досі має просування і ресурси і думає, що може виснажити Україну", – сказав представник НАТО.

На тему допомоги Україні слід додати, що Норвегія передасть Україні запчастини для гелікоптерів Sea King, а в Німеччині, за даними Spiegel, залишилося лише трохи менше 200 тисяч євро для допомоги Україні зброєю.

Видання зазначає, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус бачить додаткову потребу у виділенні ще 4 мільярдів євро для військової підтримки України у цьому році.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон у розмові з лідерами НАТО планує порушити питання збільшення витрат на оборону, а генсек Альянсу повідомив, що на саміті НАТО спробують виробити стратегію щодо Китаю.

Заморозка вступу Грузії в ЄС

Євросоюз призупинив вступ Грузії через ухвалення "російського закону" – так званого закону про "іноагентів", повідомив посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський.

"Про це дуже чітко сказано у висновку Європейської ради. Прочитайте дуже уважно. Наміри нинішнього уряду Грузії незрозумілі для лідерів Євросоюзу. Закон про прозорість іноземного впливу явно є кроком назад", – сказав Герчинський.

Крім того, додав він, антизахідна, антиєвропейська риторика грузинської влади абсолютно несумісна з декларованою метою вступу до Євросоюзу.

Крім того, в ЄС заморозив 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії.

Натомість, в Грузії, зокрема, в партії влади, традиційно не помітили "нічого страшного".

А глава МЗС Грузії взагалі вважає, що країна досі рухається в Євросоюз.

До того ж і Сполучені Штати переглядають усі програми співпраці з Грузією.

Там пояснили, що дії уряду "Грузинської мрії" несумісні із західними стандартами НАТО і Євросоюзу.

Hосійській Службі зовнішньої розвідки привидівся американський план "домогтись зміни влади в Грузії" після парламентських виборів у жовтні.

У США висміяли ці традиційні заяви Росії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що це відповідь на антиєвропейські та антизахідні риторику та дії уряду країни.

Тим часом, між Україною та Єврокомісією почалися двосторонні зустрічі в межах скринінгу. Йдеться про оцінку адаптації українського законодавства до права ЄС – це наступний важливий крок на шляху до членства в ЄС.

Більш того, Україна підписала з ЄС угоду про гранти на 5,27 млрд євро, а Єврокомісія надає Молдові новий транш макрофіну на 72,5 млн євро у вигляді грантів та позик.

Решта новин

ЗМІ дізнались про візити до Білого дому лікаря-невролога, там кажуть, що він приходив не до Байдена. Тим часом, провідна соціологічна компанія Демократичної партії провела нове опитування, згідно з яким президент Джо Байден ризикує програти вибори кандидату від республіканців Дональду Трампу.

Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення фірми Bendixen & Amandi, віцепрезидентка Камала Гарріс випереджає Трампа на один відсотковий пункт – 42% проти 41%, а ексдержсекретар США Гілларі Клінтон випереджає Трампа на два відсоткових пункти – 43% проти 41%.

Швейцарія розширила санкції проти Росії.

Чорногорія заборонила російські пропагандистські ресурси, що під санкціями ЄС. Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова скаженіє через заборону.

ЗМІ: Проти Ле Пен почали розслідування через фінансування на виборах-2022.