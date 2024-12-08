Новые F-16 в Украине, встреча Зеленского и Трампа, открытие Нотр-Дама: новости выходных

Президент України зустрівся із обраним президентом США у Франції. З Трампом зустрілась і проєвропейська президентка Грузії, де тривають антиурядові протести.

В Сполучених Штатах оголосили про пакет військової допомоги Україні на майже мільярд доларів.

На Заході звертають увагу на послаблення Росії на тлі проблем з економікою і подій у Сирії.

У Румунії провели обшуки після публікації обґрунтувань щодо ануляції результатів першого туру президентських виборів.

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А ще – вибух у будинку у Гаазі і інше.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 7 та 8 грудня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Зустріч Зеленського і Трампа

У суботу президент Франції Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський зустрілися у Парижі з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський і Трамп прибули у Францію на церемонію відкриття Нотр-Даму.

Спочатку французький президент провів окрему зустріч з обраним президентом США. Агентство Axios зазначає, що Трамп нібито не підтримував ідею зустрічі з Зеленським, але Макрон переконав.

Тристороння зустріч глав держав тривала 35 хвилин. При чому, три президенти спілкувалися віч-на-віч, в кімнаті більше нікого не було.

Заяв для преси після зустрічі також не було, повідомив речник українського президента Сергій Никифоров.

Український президент назвав зустріч "хорошою і продуктивною", подякувавши Макрону за її організацію.

"Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це", – написав Зеленський в X (Twitter).

"Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.

Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!", – сказав він.

А Трамп заявив про бажання Києва укласти угоду про зупинку війни.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що у Москві уважно ознайомилися із заявою обраного президента США, яку він зробив після зустрічі в Парижі з Макроном і Зеленським.

"Наша позиція щодо України добре відома. Умови для моментального припинення бойових дій були викладені президентом Путіним у червні поточного року в його виступі в Міністерстві закордонних справ Росії", – заявив представник Кремля.

Вже у неділю український президент залишив більш розлогий коментар стосовно суботньої зустрічі із французьким колегою і обраним президентом США.

Зеленський наполягає на "дієвих гарантіях" миру після тристоронньої розмови у Парижі.

"Тому, коли ми говоримо про дієвий мир з Росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру", – заявив президент.

Він додав, що війну не закінчити просто папірцем і кількома підписами, а "припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив".

Зеленський також нагадав, що Путін "хворий на війни" і його можна зупинити тільки силою.

Також у Парижі президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером нейтральної Австрії Карлом Негаммером, говорили про подальшу підтримку України.

У неділю собор Паризької Богоматері прийняв першу месу після катастрофічної пожежі 2019 року.

Президентка Грузії у Парижі

А ще у французькій столиці відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Зурабішвілі подякувала українському президенту за підтримку грузинського народу.

"Дякую, президенте Зеленський, за вашу стійку і непохитну підтримку грузинського народу.

Боротьба наших народів за незалежність, свободу та європейське майбутнє переможе – альтернативи немає", – написала Зурабішвілі.

Грузинська президентка розповіла і про переговори з "другом грузинів" Трампом.

Вона поділилась, що мала "глибоку дискусію" з Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Зурабішвілі зазначила, що наголосила на "вкрадених виборах" та "надзвичайно тривожних репресіях" проти народу Грузії.

У п’ятницю ввечері у Тбілісі з водометом розігнали проєвропейських протестувальників під парламентом, з них пів сотні затримали.

А у суботу ввечері у грузинській столиці "тітушки" напали на знімальну групу опозиційного телеканалу.

Глава МЗС Литви закликає до перших експортних обмежень для Грузії на рівні ЄС.

Тим часом, у Тбілісі в епіцентрі масових протестів влада встановлює "йолку".

У Грузії з 28 листопада тривають акції протесту, спровоковані рішенням влади поставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

Мільярдний пакет зброї з США, F-16 з Данії

Міністерство оборони США 7 грудня оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги Україні на майже мільярд американських доларів.

Пакет допомоги вартістю $988 мільйонів включає боєприпаси для HIMARS, безпілотники, обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування, ремонту і капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

Нині адміністрація Байдена використовує залишок схвалених Конгресом коштів, аби передати Україні військову допомогу.

Обраний президент США Дональд Трамп допустив, що може зменшити американську допомогу Києву після того, як він повернеться до Білого дому 20 січня. Крім того, Трамп знову пригрозив виходом США з НАТО.

У неділю ввечері посольство Сполучених Штатів попередило про зростання загроз від ракет і дронів РФ.

Крім того, Володимир Зеленський оголосив, що в Україну вже прибула друга партія винищувачів F-16 з тих, які Україні передає Данія.

Послаблення РФ і Ірану?

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван каже, що якщо глянути на російську економіку у останні тижні, то можна побачити, що "тривожні дзвони починають бити набагато сильніше".

"Росія дійсно віддала під заставу своє економічне майбутнє", – сказав Салліван.

За його словами, військова підтримка Києва і економічний тиск стануть тими інструментами, які можна буде застосувати на майбунтніх мирних переговорах, які б забезпечили Україні майбутнє суверенної та незалежної держави.

Тим часом, режим Башара Асада у Сирії, який захищав Владімір Путін і його іранські партнери, повалили повстанці.

Вранці 8 грудня сили повстанців оголосили сирійську столицю Дамаск "вільною" від багаторічного правителя Башара аль-Асада. Вони заявили, що державні установи залишатимуться під наглядом колишнього прем'єр-міністра до офіційної передачі влади.

У неділю в обід МЗС Росії, яка є союзницею сирійського режиму, опублікувало заяву, у якій повідомило, що Асад покинув пост президента та Сирію.

Озброєні сирійські повстанці в неділю вранці увійшли до резиденції посла Італії в Сирії.

Вони також проводили обшуки в інших посольствах і офісах міжнародних неурядових організацій, ймовірно, аби виявити, чи не переховуються там представники поваленого режиму Башара Асада.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала кінець диктатури Асада "позитивною і довгоочікуваною подією".

"Це також свідчить про слабкість прихильників Асада – Росії та Ірану", – зазначила вона.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який залишає посаду, заявив, що події у Сирії свідчать про можливість перемогти Росію в Україні.

"Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати, і вона повернеться додому. Балтійці були праві – Захід достатньо сильний, щоб перемогти.

Нам не потрібно боятися "ведмедя" в Україні чи деінде, де він спричиняє хаос", – заявив литовський дипломат.

Польський прем’єр Дональд Туск наголосив, що після Сирії світ має усвідомити можливість перемогти Росію.

Прем’єр Чехії Петр Фіала підкреслив, що ставка сирійського диктатора Башара Асада на Росію провалилася.

"Побажаємо Сирії стабільності та свободи, а не хаосу чи правління терористів", – зазначив він.

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Битанії Кір Стармер привітали повалення "варварської держави".

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зміну влади в Сирії "доброю новиною".

Далі важливо, за його словами, щоб "закон і порядок були швидко відновлені".

Всі релігійні громади і меншини повинні користуватися захистом зараз і в майбутньому, наголосив канцлер.

Шольц вважає, що політичне вирішення конфлікту в Сирії залишається можливим відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2254. Резолюція, яка була прийнята в 2015 році, передбачає розробку конституції і проведення виборів під наглядом Організації Об'єднаних Націй.

Міністри оборони Туреччини і США обговорили в телефонній розмові розвиток подій в Сирії і питання двосторонньої та регіональної безпеки.

Як зазначили в Міноборони Туреччини, сторони обмінялися думками щодо двосторонніх та регіональних питань оборони і безпеки, зокрема останніх подій у Сирії.

У неділю заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніел Шапіро повідомив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати свою присутність на сході Сирії і вживатимуть заходів, необхідних для запобігання відродженню терористичної "Ісламської держави".

За день до цього обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не повинні брати участь у конфлікті в Сирії.

Обшуки у Румунії

Румунські слідчі в суботу провели обшуки в кількох будинках, розслідуючи незаконне фінансування виборчої кампанії одного з кандидатів у президенти.

За день до цього, у п’ятницю, Конституційний суд Румунії опублікував обґрунтування свого безпрецедентного рішення щодо скасування результату першого туру президентських виборів та проведення виборчого процесу заново.

Там конкретно вказують, що виборців "дезінформували виборчою кампанією, у якій один з кандидатів отримав перевагу завдяки агресивному просуванню, що сталося в обхід національного законодавства і через зловживання алгоритмами соцмереж".

Як стверджується, ця кампанія не була маркована як політична реклама, що вимагається законом, і кандидат "отримав перевагу від преференційного ставлення" платформи, що у підсумку, вважає суд, викривило думку виборців.

За даними Reuters, розсекречені документи стосуються кампанії Келіна Джорджеску – ультраправого, проросійського критика НАТО, який несподівано здобув перемогу в першому турі голосування 24 листопада.

Його масово просували на платформі соціальних мереж TikTok через скоординовані акаунти, алгоритми рекомендацій і платне просування.

У п'ятницю Джорджеску заявив, що рішення суду про анулювання виборів є "державним переворотом". Він закликав виборчі органи проігнорувати це рішення.

Загалом млідчі Генеральної прокуратури та співробітники поліції в суботу вранці провели три обшуки в місті Брашов, спрямовані на Богдана Пещіра, який профінансував кампанію Келіна Джорджеску в TikTok на суму в один мільйон євро.

Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки Росії проти румунської демократії.

В МЗС заявили, що зухвале втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення.

"Це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн", – йдеться у заяві.

Сполучені Штати висловили підтримку Румунії після анулювання результатів першого туру президентських виборів.

"Румуни повинні бути впевнені, що їхні вибори відображають демократичну волю румунського народу і вільні від іноземного зловмисного впливу, спрямованого на підрив чесності їхніх виборів" – йдеться у заяві.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі висловив стурбованість повідомленнями румунських органів влади про ознаки російського втручання у вибори.

"На румунських виборах має вирішувати лише румунський народ, вільно й чесно. Британія залишається рішучим союзником і другом Румунії та впевнена у її демократії", – написав Леммі у своєму X (Twitter).

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна схвально висловився про рішення проводити нові вибори.

"Лише румуни мають право визначати, кого вони обирають. Ціную те, що Румунія стійко відреагувала на зловмисне зовнішнє втручання і віддала голос назад своєму народу. Спроби Росії втручатися у справи демократичних держав не будуть мати успіху", – написав він.

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