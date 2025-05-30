IT-коалиция для Украины, Зеленский о Taurus, Трамп обвиняет Китай: новости дня

Келлог рекомендує Україні не відмовлятися від переговорів і каже, що розуміє Путіна, коли той вимагає нерозширення НАТО.

Турецький глава МЗС вважає, що війна наближається до переломного моменту.

Тим часом Зеленський у Києві зустрівся з двома американськими сенаторами, які просувають "розгромні" санкції проти Росії.

Президент США все ж хоче призначити командувача військами НАТО у Європі. А апеляційний суд США тимчасово відновив дію тарифів Дональд Трампа.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 30 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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Про підготовку до переговорів з РФ

Спецпосланець президента США у питаннях України Кіт Келлог каже, що Україні не слід відмовлятися від переговорів з РФ навіть якщо вона не представить свій "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни до зустрічі у Стамбулі.

"Я говорив з їхнім головним переговорником, Рустемом Умєровим, який очолить переговори під час наступної зустрічі у Стамбулі. Він теж нічого ще не бачив. Я завжди їх застерігав: не кажіть таких речей, не кажіть, що ви не приїдете. Вам потрібно показати серйозність намірів", – сказав він.

У середу Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі 2 червня.

Водночас у Києві зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.

Кіт Келлог заявив, що на зустрічі у Стамбулі 2 червня мають бути присутні безпекові радники Німеччини, Франції та Великої Британії.

Сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв у Києві свого турецького колегу Хакана Фідана, що прибув до української столиці після візиту до Москви.

Міністри детально обговорили двосторонній та міжнародний порядок денний, мирний процес та потребу повного припинення вогню.

"Міністр Фідан щойно повернувся з Москви і детально поінформував мене про почуте та побачене там. Ми обговорили кроки, які наближатимуть мир для України", – повідомив глава МЗС України.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан запропонував провести зустріч президентів України та США, а також господаря Кремля, після "другого Стамбула".

"Ми щиро віримо, що перші та другі прямі переговори в Стамбулі можна завершити зустріччю між паном Трампом, паном Путіним та паном Зеленським під керівництвом пана Ердогана", – заявив турецький міністр.

На думку Хакана Фідана, війна наближається до переломного моменту.

За його словами, Туреччина вважає обмін полоненими після стамбульської зустрічі ознакою того, що переговори можуть призвести до конкретних результатів.

Росія традиційно демонструє неконструктивність і з іншими країнами. Естонія зупинила переговори з Росією щодо буїв на річці Нарва через неконструктивність РФ.

"Росія не погодилася на спільні вимірювання русла річки для уточнення місця розташування фарватеру і, отже, контрольної лінії, а також не надала нам відповіді щодо того, в чому саме полягає розбіжність думок", – пояснила заступниця генерального секретаря з правових і консульських питань Міністерства закордонних справ Естонії Керлі Вескі.

Щодо вимоги РФ про нерозширення НАТО

Спецпосланець президента США у питаннях України Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.

"Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують Грузію, вони кажуть про Молдову. Ми це розуміємо і кажемо їм, що ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес", – зазначив Келлог.

Водночас він наголосив, що рішення з цього питання може приймати лише президент Дональд Трамп.

А ще спецпосланець президента США зазначив, що питання вступу України до НАТО навіть не розглядається.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, реагуючи на заяви Келлога, наголосив, що розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії, а не навпаки.

"Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни не ведеться. В інших регіонах – ведеться", – написав Ліпавський у соцмережі Х.

Кремль зрадів готовності США обговорювати нерозширення НАТО.

"Президент Путін послідовно доводить до своїх співрозмовників, у тому числі американських представників, нашу позицію про неприпустимість розширення НАТО на схід з точки зору стратегічних інтересів РФ. Ми раді, що ці роз'яснення президента знаходять своє розуміння, в тому числі, у Вашингтоні", – сказав речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Натомість у Києві впевнені, що НАТО не дасть Росії жодних гарантій про нерозширення.

Прийняття такого рішення, зауважив нардеп Єгор Чернєв, суперечило б Статуту НАТО та рішенням попередніх самітів.

Щодо допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю повідомив про зустріч із американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які є співавторами законопроєкту про "розгромні" санкції проти Росії.

"І я вдячний за ініціативу – двопартійний законопроєкт про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Обговорили це та інші важелі, які можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру", – перелічив президент.

Сенатори регулярно оприлюднюють погрози вдарити по РФ санкціями, які назвали "розгромними", але досі до реалізації не дійшло.

За даними WSJ, президент США Дональд Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня – але рішення не гарантоване.

А ще український президент повідомив, що пообіцяв канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу не говорити публічно про прогрес обговорення можливої передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Також стало відомо, що IT-коаліція впродовж 2024-2025 років залучила майже 1,1 млрд євро на підтримку України.

Загрози для Європи і оборона

За даними Spiegel, патрульне судно німецької поліції у Північному морі, що стежило за російським вантажним судном, супроводжували підозрілі дрони – ймовірно російські.

Інцидент нібито стався після опівночі 17 травня з патрульним кораблем BP 81 Potsdam. Судно наглядало за поведінкою російського вантажного судна північніше острова Боркум, що біля узбережжя Німеччини та Нідерландів.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул вважає, що, з огляду на акти диверсії та кібератаки, за якими стоїть Росія, необхідно міркувати про можливі заходи у відповідь.

"Я б уникнув терміна "війна", але ми вже не перебуваємо в ситуації явного миру. Ми мусимо знайти нові методи, щоб впоратися з цим", – пояснив міністр закордонних справ ФРН.

Тим часом агентство Reuters пише, що президент США Дональд Трамп вирішив призначити наступного Верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі.

Як зазначає видання, це сигналізує, що Штати поки остаточно не відходять від питань європейської безпеки.

Джерела агентства кажуть, що наступним кандидатом від США на посади Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (SACEUR) та Командування Збройних сил США в Європі (EUCOM) є генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США Алексус Гринкевич.

Але на території Європи діє не тільки Росія, але й інші авторитарні країни. Фінляндія вперше офіційно звинуватила у шпигунстві Іран.

Трамп звинувачує Китай

Президент США Дональд Трамп емоційно звинуватив Китай у порушенні домовленості про зниження тарифів.

За словами американського президента, він врятував Китай знизивши тарифи, але Пекін "повністю порушив угоду з нами".

Трамп при цьому не уточнив, як саме Китай не дотримується угоди зі США, і не зазначив, як на оголошене ним порушення відповість американська сторона.

Тим часом апеляційний суд США тимчасово відновив дію тарифів Дональд Трампа.

Напередодні Суд міжнародної торгівлі США постановив, що американський президент перевищив свої повноваження, запровадивши масштабні тарифи, і призупинив їхню дію.

Уряд США зможе подати свою відповідь на позицію до 9 червня, після чого апеляційний суд може продовжити призупинення рішення щодо тарифів.

Інші новини з США

Телеканал ABC News повідомляє, що американський мільярдер Ілон Маск залишиться неофіційним радником Трампа. Він потенційно зможе бути присутнім на засіданнях Білого дому

Крім того, телеканал дізнався, що частина керівництва Департаменту ефективності державного апарату (DOGE), іде з адміністрації разом з Ілоном Маском.

А ще у США затримали співробітника Пентагону за спробу передати іноземному уряду секретні дані.

Щодо Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на "українських шахраїв" і заявив, що Україну краще не пускати в ЄС.

За його словами, 80% банківського шахрайства походить з України. Він назвав Україну небезпечною країною.

Тиждень тому Орбан казав, що не хоче України в ЄС, бо "вона висмокче всі ресурси, як губка".

Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських стосунків читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".

А ще Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Сьогодні в Угорщині запускають онлайн-голосування у межах "опитування" про членство України в ЄС, яке влаштував уряд Віктора Орбана.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан у пʼятницю прийняв Алісу Вайдель – співголову ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Вайдель завітала в Будапешт по дорозі з конференції консерваторів CPAC, де вона звинуватила "впливових політиків" у спробі розвалити "АдН" – "найсильнішу опозиційну партію Німеччини, яка незабаром стане рушійною силою в декількох східних федеральних землях".

"Радий знову бачити вас, Алісо Вайдель. Бажаю вам подальших успіхів у боротьбі за суверенну і безпечну Німеччину!" – написав угорський премʼєр.

Лідерка німецьких ультраправих похвалила Орбана як "світоча свободи".

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