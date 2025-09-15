Трамп признал РФ агрессором, военные США на учениях РФ, развал коалиции Литвы: новости дня

Президент США нарешті назвав Росію агресором у війні проти України, а також вкотре розкритикував Європу через купівлю російської нафти.

У Фінляндії застерегли, що військові навчання РФ можуть мати "несподівані повороти, а у Естонії вважають, що Європа далека від сили для стримування РФ.

Авто польського євродепутата обстріляли у Брюсселі, а прем'єр Швеції звинуватив Орбана в "обурливій брехні" щодо системи правосуддя.

Все важливе і цікаве за понеділок, 15 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп назвав РФ "агресором"

Президент США Дональд Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні проти України.

"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", – сказав американський президент.

Politico пише, що позиція Трампа щодо Кремля змінилася протягом літа. Зазначається, що його адміністрація почала чинити все більший тиск на Владіміра Путіна, оскільки російський лідер блокує зусилля президента США з організації прямих мирних переговорів з Володимиром Зеленським.

Вчора на летовищі, перед відльотом до Білого дому, американський президент висловив сумнів щодо можливості прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владіміром Путіним через їхню "глибоку ненависть".

Відповідаючи на питання, чи вірить він у можливість таких перемовин, Трамп визнав, що думає, що йому "доведеться говорити самому".

Крім того, він президент США вкотре розкритикував Європу через купівлю російської нафти.

Військові США на навчаннях РФ

У понеділок американські військові спостерігали за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі "Запад-2025", які стартували 12 вересня. За офіційними даними, військові маневри агресорів мають завершитися вже завтра.

Як пише Reuters, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав військовим США, що вони можуть дивитися на "все, що вас цікавить".

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що особливість російсько-білоруських навчань "Запад-2025" полягає в тому, що вони зосереджені на використанні безпілотних літальних апаратів.

За словами міністерки, ймовірність інцидентів під час навчань залишається високою, але немає доказів того, що "плануються дії з метою порушення території Литви або провокації".

"Росія зараз намагається продемонструвати, що, незважаючи на затягування війни в Україні, вона, безумовно, має додаткові можливості і розвиває їх", – додала Шакалієне.

Командувач Силами оборони Фінляндії, генерал Янне Яаккола заявив, що у Росії є ресурси і для інших цілей поза межами України.

Також Яаккола попередив, що навчання РФ можуть супроводжуватися "несподіваними поворотами".

Щодо вторгнення дронів РФ у Польщу

На тлі занепокоєння навчаннями "Запад-2025" Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня.

Нагадаємо, за день до цього, 10 вересня, у повітряний простір Польщі вторглися зо два десятка російських безпілотників.

Британія перекидає у Польщу винищувачі Typhoon після вторгнення російських БпЛА.

Після атаки російських дронів Польщу охопила проросійська пропаганда та посилилася антиукраїнська істерика. Зокрема, саме Україну так чи інакше звинувачують в атаці на поляків.

Одні вважають, що українці навмисно пропустили дрони на Польщу, інші – що це українські дрони.

Цікаво, що теорії змови щодо України поширювали і представники польської ультраправої партії "Конфедерація".

Але, наприклад, один із лідерів "Конфедерації" Кшиштоф Босак заперечив антиукраїнські заяви політиків своєї партії.

При цьому він наголосив, що в їхній партії високо цінують свободу слова.

"Наші політики говорять те, що думають", – сказав Босак.

Слід також додати, що у суботу, 13 вересня, російський "Шахед" залетів у повітряний простір Румунії. Він пролітав у повітряному просторі країни близько 50 хвилин та вилетів в бік України. На його перехоплення підняли пару винищувачів F-16, які "вели" його увесь цей час.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що не здивована спробами Росії зняти з себе відповідальність за порушення повітряного простору їхньої країни.

"Ні перед ким не стоїть мета переконати росіян, що цей російський дрон таки російський – вони це чудово знають. А їхні спроби змінити реальність за допомогою якогось дискурсу не будуть мати успіху", – наголосила Оана Цою.

Британія і Норвегія викликали російських послів у зв’язку з порушенням повітряного простору.

Прем’єр Естонії вважає, що Європа далека від сили для стримування РФ.

Щодо навчань з протидії РФ

Норвегія розгорнула "десь у лісах на сході Польщі" великий навчальний табір для українських військових Camp Jomsborg.

Навчання на полігоні передбачають максимально реалістичну симуляцію бойових дій.

Як розраховують, норвезькі інструктори будуть і ділитися своїми знаннями, і самі вчитися від учасників бойових дій та дізнаватися про останні тенденції на лінії зіткнення – як змінюється війна і з нею змінюються підходи до різних задач.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що урядам західних країн потрібно врахувати, що українці навчатимуть їх боротися проти РФ, а не навпаки.

"Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і більш актуальний досвід протистояння російській армії", – сказав він.

До речі, Британія відкриє найбільший у країні завод з виробництва дронів.

Тим часом у Литві благодійна кампанія зібрала 1 млн євро на дрони для України.

Розвал коаліції Литви

У Литві лідер скандальної партії "Зоря Німану" заявив про розвал коаліції.

Ремігіюс Жемайтайтіс заявив про фактичний розпад коаліції після того, як президент Гітанас Науседа відхилив дві кандидатури від партії "Зоря Німану" до Кабінету міністрів країни.

"Не було жодних підстав не призначати їх. Угода (коаліційна) автоматично припиняє свою дію... Якщо Кабінет міністрів не буде доповнено членами партії "Зоря Німану"...коаліція автоматично розпадається", – заявив Жемайтайтіс.

Науседа назвав подібні заяви шантажем.

Президент Литви не обіцяє затвердити наступних кандидатів від ультраправої "Зорі Німану" до складу уряду, та натякнув, що виходом може бути їхня відмова від міністерства енергетики.

Прем'єрка Литви Інга Ругінене не бачить причин говорити про розпад коаліції.

Решта новин

Україна і ЄС завершили скринінг за останнім кластером переговорів про вступ.

Ольга Стефанішина почала роботу на посаді посла у США.

Авто польського євродепутата обстріляли у Брюсселі.

Прем'єр Швеції звинуватив Орбана в "обурливій брехні" щодо системи правосуддя.

Вірменія прибере Арарат з візових штампів на тлі кроків до нормалізації відносин з Туреччиною.

Розвідка Росії лякає "майданом" у Сербії, який нібито готує Євросоюз.