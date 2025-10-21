Встреча Трамп-Путин на грани срыва, экс-лидер Франции в тюрьме, спутник от Чехии: новости дня

Європейці підтримали заклик президента США про негайне припинення вогню, але в РФ від цього відмовилися. На цьому тлі зустріч Трампа і Путіна у Будапешті під загрозою зриву.

Тим часом європейські країни працюють з Україною над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення війни Росії на нинішніх лініях бойових дій.

Польща і Румунія виявили велику мережу диверсантів РФ, в якій були і українці.

На головному НПЗ Угорщини, який переробляє переважно нафту з Росії, виникла пожежа, а у Грузію вперше на переробку прибула російська нафта.

Відмова РФ від пропозиції Трампа

Лідери європейських країн сьогодні вранці опублікували спільну заяву, в якій висловили підтримку Україні та позиції президента США Дональда Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів.

"Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", – акцентували у заяві.

Також лідери країн наголосили, що тактика затягування Росії раз за разом доводить, що "Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру".

У заяві наголосили, що країни розробляють заходи для "використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси".

До речі, за даними Politico, у ЄС наблизилися до згоди для "репараційної позики" Україні.

Нідерланди підтримали спільну заяву Володимира Зеленського та євролідерів щодо миру в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров вказав, що Росія відмовляється зупинити бойові дії.

"Припинення вогню зараз означало б тільки одне – що величезна частина України залишається під керівництвом нацистського режиму, на цій частині України це буде єдиним місцем на землі, де заборонена законодавчо ціла мова, не кажучи вже про те, що це офіційна мова ООН і мова, якою розмовляє більшість населення", – сказав Лавров журналістам після переговорів з главою МЗС Ефіопії.

Він додав, що "європейські покровителі і господарі" Володимира Зеленського переконують американську сторону "просто зупинитися, а потім – нехай історія розсудить".

"Але такий підхід означає повну протилежність того, на чому розійшлися президенти Трамп і Путін в Анкориджі, коли домовилися саме на першопричинах сконцентруватися", – цитує Лаврова ТАСС.

Відкладення санкцій США

Тим часом Сенат США відклав нові санкції проти Росії до зустрічі президента США Дональда Трампа з правителем Росії Владіміром Путіним.

А міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Європа повинна взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію.

Зустріч Трамп-Путін на межі зриву

Reuters пише, що відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні могло поставити під загрозу саміт між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним, який має відбутись у Будапешті.

"Я думаю, що росіяни хотіли занадто багато, і для американців стало очевидним, що в Будапешті Трамп не досягне жодної угоди", – сказав Reutets один зі співрозмовників.

За словами джерел агентства, про можливі труднощі в організації саміту США та Росії може свідчити відкладення зустрічі глав американської та російської дипломатії.

У Білому домі вже не бачать необхідності у зустрічі Марко Рубіо та Сергєя Лаврова. ЗМІ повідомляли, що зустріч хотіли організувати 23 жовтня.

Журналіст NBC News Гаррет Хааке стверджує, що підготовку двосторонньої зустрічі лідерів США та Росії у Будапешті призупинено.

Крім того, Лавров непокоїться через "теракти" після заяв Польщі про літак Путіна: "Поляки тепер і самі готові здійснювати терористичні акти".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключив, що якщо кремлівський правитель дорогою до Будапешта скористається польським повітряним простором, літак з ним можуть примусово посадити.

Пропозиція з 12 пунктів

Bloomberg пише, що європейські країни працюють з Україною над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення війни Росії на нинішніх лініях бойових дій.

За словами людей, знайомих з цим питанням, за реалізацією запропонованого плану наглядатиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом.

Більше деталей – в новині.

Удар по Орбану?

Зрив зустрічі у Будапешті зламає плани угорського прем’єра Віктора Орбана, який хоче отримати від неї політичні дивіденди. "Миротворчі" зусилля можуть покращити його рейтинг напередодні парламентських виборів, які заплановані на весну 2026 року.

Тим часом Угорщина продовжила надзвичайний стан, який охопить і прийдешні вибори, – до 14 травня 2026 року.

Надзвичайний стан надає уряду Угорщини широкі повноваження: призупинити застосування окремих законів, відхилятися від положень закону та "вживати інших заходів у надзвичайних ситуаціях".

Очікується, що Віктор Орбан пропустить обговорення питання України на засіданні Європейської ради 23 жовтня у Брюсселі.

Ймовірно, він приїде на засідання Євроради лише після обіду, оскільки має брати участь в урочистостях з нагоди національного свята Угорщини.

За даними джерела, президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь в обговоренні українського питання у його першій частині. Далі лідери ЄС продовжать дискусію без українського президента.

До речі, Україна просить ЄС розпочати неофіційний процес, поки Угорщина блокує вступні переговори.

Також слід додати, що Угорщина планує оскаржити в Суді ЄС відмову від російського газу.

Щодо супутника Україні і іншої допомоги

Чехія подарує Україні супутник.

Зокрема, чеський уряд, який іде у відставку, оголосив, що Чехія на знак підтримки України збудує та подарує їй сучасний супутник.

Міністерство транспорту Чехії уточнило, що проєкт супутника для України буде запущений у найближчі місяці, а запуск супутника очікується протягом року.

Чехія стане першою країною, яка надасть Україні допомогу такого типу.

Супутник буде оснащений технологією, що поєднує радіолокаційну систему зйомки (SAR), оптичне та радіаційне виявлення та моніторинг радіочастотного спектра в декількох областях, що дозволить спостерігати за поверхнею Землі навіть вночі та за погіршених метеорологічних умов.

Крім того, чеські волонтери оголосили збір коштів на купівлю української ракети "Фламінго".

Ракету, зібрану через спільнокошт, хочуть назвати DANA 1 на честь Дани Драбової – чеської політикині та фізикині, яка померла на початку жовтня.

Швеція через Світовий банк виділяє на підтримку України 35 млн євро.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що в ЄС знають про знеструмлення Чернігова і вже надають допомогу, щоб Україна пережила зиму.

Затримання агентів РФ

Розвідка Румунії повідомляє, що українці хотіли підпалити штаб-квартиру "Нової пошти" в Бухаресті.

За даними розвідників, чоловіки відправили до штаб-квартири "Нової пошти" у Бухаресті дві посилки, що містили запалювальні пристрої з дистанційним підривом. Вони були заховані в навушниках і автомобільних деталях.

Крім того, посилки містили GPS-компоненти для відстеження місцезнаходження і дистанційного підриву заряду, виготовленого з терміту і нітрату барію.

Зазначається, що у період з 14 по 15 жовтня розвідка Румунії ідентифікувала та відстежила двох громадян України, які в'їхали в країну з Польщі до Бухареста.

Румунські розвідники виявили, що підозрювані були частиною великої мережі диверсантів, контрольованої російськими спецслужбами.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами затримало вісім осіб, підозрюваних у підготовці диверсійних актів протягом останніх днів.

Згідно з висновками слідчих, група осіб, які працювали на російські спецслужби, готувала до 16 жовтня диверсійні дії, що полягали у відправленні в Україну посилок із вибуховими та запальними матеріалами.

За інформацією прокуратури, посилки мали самозайматися або вибухати під час транспортування. Метою запланованих дій було залякати населення та дестабілізувати країни ЄС, які підтримують Україну. Однак посилки були перехоплені румунськими службами до того, як стався вибух.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що в тому, що стосується ініціювання дій і загроз нацбезпеці, всі сліди ведуть на Схід.

"Згідно зі способом дій, росіяни часто шукають проросійськи налаштованих громадян України, які надають себе в розпорядження російської розвідки. Це найбільш типовий тип вербування. Росіяни розраховують на додаткові політичні вигоди від такого способу дій, але серед затриманих були виявлені громадяни різних країн", – сказав Туск.

Щодо російської нафти

Уночі на головному нафтопереробному заводі Угорщини спалахнула пожежа, яку станом на обід пожежникам вдалось локалізувати.

Нафтопереробний завод у Сазхаломбатті, єдиний великий завод з переробки нафти в Угорщині, переробляє переважно нафту з Росії.

Тим часом Росія вперше поставила нафту на переробку у Грузію.

Решта новин

У Пентагоні слідом за Білим домом скотились у вульгарщину в розмові з журналістом.

Засуджений експрезидент Франції Саркозі 21 жовтня вирушив до в’язниці.

Європарламент схвалив нові правила ЄС щодо водійських посвідчень.

TikTok видалив понад 134 тисячі фейкових акаунтів під час виборів у Молдові.

Чоловіка, який стріляв у Фіцо, засудили до 21 року ув'язнення.

Експорт швейцарських годинників до США обвалився через Трампові мита.

Фінляндія виділила 240 тисяч євро на боротьбу з расизмом.