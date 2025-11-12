Реакция ЕС на пленки Миндыча, 19 млрд от Норвегии, Макрон идет на уступку: новости дня

Що кажуть в країнах Європи про корупційний скандал в оточенні Зеленського?

Президент Сербії каже, що Європа готується до можливої війни з Росією.

У Єврокомісії затвердили проєкт "Європейський щит демократії", а також Стратегію для громадянського суспільства.

Трамп рятує Бібі Нетаньягу, а президент Румунії буде судитися за недовиплачені компенсації витрат на виборчу кампанію.

Все важливе і цікаве за середу, 12 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Реакція ЄС на плівки Міндіча

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів очільникам МЗС Франції, Німеччини й Італії, а також головній дипломатці Європейського Союзу про "ситуацію на полі бою, зусилля щодо досягнення миру та боротьбу з корупцією".

"Я підтвердив, що всі, хто причетний до корупційних схем, будуть притягнуті до відповідальності – це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду", – написав він.

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен та колишній партнер президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив, що уряд Німеччини продовжує довіряти Україні на тлі скандалу з корупцією в енергетиці, але буде уважно стежити за розвитком подій.

"Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі", – сказав він.

Віцепрем’єр-міністерка Фінляндії Ріікка Пурра заявила, що корупційний скандал в уряді України не матиме негативного впливу на плани Європейського Союзу з надання фінансової допомоги Києву у наступних роках, зокрема, у рамках "репараційних кредитів".

До речі, у Норвегії відкинули використання суверенного фонду, щоб гарантувати кредит ЄС для України.

Міністри фінансів країн ЄС у четвер мають обговорити способи надання Україні 130-140 млрд євро шляхом використання заморожених російських активів.

Бельгія, де розташована компанія Euroclear, яка зберігає більшу частину російських активів, виступила проти ідеї використання заморожених коштів, побоюючись судових позовів з боку Москви.

19 млрд від Норвегії і зимова допомога

У 2026 році загальна сума фінпідтримки від Норвегії для України сягне 19 млрд євро.

Німеччина виділяє додаткові 40 млн євро зимової допомоги для України, а Британія – 13 млн фунтів на ремонтні роботи в нашому енергетичному секторі.

Щодо оборони Європи

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Європа готується до можливої війни з Росією, адже така перспектива "стає дедалі очевиднішою".

"Це не порожні балачки. Всі готуються до неї", – сказав президент Сербії.

Він сказав, що Сербія опинилася "між молотом і ковадлом", а також наголосив на необхідності зміцнення обороноздатності.

"Ми маємо розумно озброюватися і продовжувати вкладати значні кошти, щоб захистити нашу державу", – додав він.

У Німеччині очікують, що центр захисту від безпілотників запрацює до середини грудня, а також описали переваги призову як безкоштовної перевірки стану здоров’я.

У Литві пройшли навчання військових медиків за участю українських інструкторів, а новий міністр оборони пообіцяв зміцнити протиповітряну оборону країни.

Водночас американський конгресмен повідомив, що Пентагоні заявляли про плани скоротити контингент і в Балтії.

"Приблизно місяць тому деякі співробітники Пентагону заявили, що хочуть скоротити присутність і фінансування країн Балтії. Конгрес категорично відкинув цю ініціативу", – сказав член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон.

"Щит демократії"

Колегія Європейської комісії затвердила проєкт "Європейський щит демократії", що боротиметься з гібридними загрозами та інформаційними фейками Росії.

Крім того, колегія затвердила і Стратегію ЄС для громадянського суспільства, яка передбачає до 9 млрд євро додаткового фінансування для незалежних медіа, громадянських ініціатив та креативних індустрій до 2034 року.

"Європейський щит демократії" і Стратегія для громадянського суспільства мають на меті боротьбу з гібридними загрозами та інформаційними фейками з боку Росії.

Європейська комісія у рамках ініціативи "Європейський щит демократії" планує добитися припинення монетизації неправдивого контенту в соціальних мережах та хоче створити мережу фактчекерів, які б допомагали виявляти дезінформацію.

Щодо санкцій

Посли ЄС схвалили нові правила позбавлення безвізу з Євросоюзом, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Канада оголосила нові санкції проти Росії, а Україна і ще 8 країн приєдналися до санкцій ЄС проти лідерів Придністров’я.

Президенти і судові справи

Президент США Дональд Трамп надіслав листа президенту Ізраїлю із проханням помилувати прем’єра Беньяміна Нетаньягу: ця "справа" проти Бібі є "політичним, невиправданим переслідуванням".

Президент Румунії буде судитися за недовиплачені компенсації витрат на виборчу кампанію.

Прокуратура Грузії порушила справу проти опозиційного експрем’єра.

Решта новин

В МЗС України кажуть, що не закривають посольство в Білорусі для "мінімізації ризиків".

У Кремлі підтвердили, що радник премʼєра Британії хотів налагодити звʼязок з РФ.

У Нідерландах почав роботу новий парламент.

Парламент Франції проголосував за призупинення непопулярної пенсійної реформи.

ЗМІ: перейменування Пентагону в "Міністерство війни" оцінили у $2 млрд.