Лукашенко идет на уступки Украине, ЕС убеждает Мадьяра, победа президента Чехии: новости дня

У Держдепі кажуть, що Україна наразі виграє у війні. Естонський прем’єр вважає, що справи у росіян ідуть абсолютно жахливо.

Україна очікує на Конференції з питань відновлення у Гданську угод на 1,5 млрд євро.

Все важливе і цікаве за середу, 24 червня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Лукашенко йде на поступки Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися для коригування російських ударів по українській території, припинили свою роботу.

19 червня він заявив, що впродовж тижня Мінську слід демонтувати ретранслятори, які, за твердженням Києва, допомагають Росії коригувати удари безпілотників по території України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту зберігати пильність у зв’язку з "мобілізаційними навчаннями", що наразі проводяться у Гродненській області Білорусі.

Завтра у польському Гданську пройде саміт країн східного флангу ЄС і НАТО.

Держдеп: Україна зараз виграє

У Державному департаменті США оцінюють, що Україна зараз перебуває у моменті, коли вона виграє війну.

За словами представника Держдепу Джеремі Левіна, українці перебувають у наступі, а росіяни чекають зими.

Він також нагадав, що Штати розглядають можливість скасування винятку із санкцій на російську нафту та запевнив, що Вашингтон продовжить співпрацю з європейськими партнерами у питанні санкцій.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал оцінює ситуацію в Росії як "абсолютно жахливу", та вважає, що російський лідер Владімір Путін стає все більш параноїдальним.

"Їхні справи зараз гірші, і вони (росіяни) міркують, якою ситуація буде далі", – сказав Міхал.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що господар Кремля Владімір Путін має визначитись, чи погодитись на пропозицію щодо переговорів, яку висунув президент України Володимир Зеленський.

Конференція з відновлення у Польщі

За даними Radio ZET, перша леді України Олена Зеленська нібито також не поїде до Гданська на Конференцію з відновлення України (URC-2026) після того, як туди на тлі скандалу з відкликанням польської нагороди вирішив не їхати президент Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також не поїхав на конференцію у Гданськ.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що українську делегацію у Гданську очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко.

В українському уряді очікують на підписання угод на суму понад 1,5 мільярда євро під час Конференції з відновлення України.

У рамках Форуму громадянського суспільства, що проходить на полях конференції, ухвалили спільне звернення до української влади та міжнародних партнерів, наголошуючи на ключових принципах у процесі відновлення.

У зверненні наголосили, що відновлення України "має бути людиноцентричним, ґрунтуватися на правах людини та розвиватися як справжнє партнерство, в якому громадянське суспільство виступає не лише учасником, а стратегічним партнером".

У документі учасники форуму закликали уряд України та міжнародних партнерів визнати громадянське суспільство повноцінним співтворцем процесу відновлення, зокрема через створення структурованих механізмів регулярної взаємодії з Українською платформою донорів.

Вже відомо, що Естонія проведе Конференцію з відновлення-2027 у співпраці з країнами Балтії і Північної Європи.

Коментарі польских політиків

Міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Семоняк вважає правильним рішення президента Володимира Зеленського не їхати на конференцію у Гданськ.

"Контекст УПА та історії домінував би на цій конференції, бо ви, журналісти, при кожній нагоді детально розпитували б Зеленського про це", – пояснив Семоняк.

Водночас міністерка фондів та регіональної політики Польщі Катажина Пелчинська-Наленч вважає, що президент Володимир Зеленський вчинив помилку, ухваливши рішення не їхати на Конференцію з відбудови України у Гданську.

Прем'єр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що Конференція з відновлення України у Гданську допоможе стримати ескалацію емоцій на лінії Варшава–Київ.

Водночас Туск додав: "Безумовно, завтра буде нагода сказати кілька різких і гірких слів на адресу політиків, які неадекватно реагують на розбіжності, що випливають із складної історії. Я також хотів би сказати це дуже відверто в присутності пані прем’єр-міністерки України".

Глава уряду Польщі повідомив, що розповість лідерам Франції, Італії, Британії та Німеччини (на зустрічі групи Е5) про суперечку, що виникла після рішення президента Володимира Зеленського назвати один із підрозділів ССО України на честь героїв УПА.

Тимчасовий повірений у справах Польщі Пйотр Лукасевич вірить у те, що громадянські суспільства України та Польщі зможуть виправити напругу у відносинах, що склалась між найвищими політиками обох країн.

За даними порталу Onet, у польському уряді переконані, що президент Кароль Навроцький навмисно оголосив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла саме перед Конференцією з відновлення України у Гданську.

ЄС переконує Угорщину

26 червня Євросоюз спробує переконати Угорщину не блокувати листа про відкриття кластерів для України.

До речі, Рада ЄС продовжить секторальні санкції проти Росії на рік замість пів року.

Різне щодо України

В Україні загинув третій доброволець з Литви – Ігнас Кайлюс. Він був добровольцем з лютого 2026 року, воював у піхоті гранатометником.

Український президент Володимир Зеленський підписав суперечливий "євроінтеграційний" проєкт щодо декларування суддів.

Перемога президента Чехії

Конституційний суд Чехії зобов’язав уряд пустити президента Петра Павела на саміт НАТО.

У понеділок уряд Андрея Бабіша ухвалив рішення про те, що чеську делегацію очолить сам прем'єр-міністр разом з міністром оборони Яроміром Зуною та главою МЗС Петром Мацінкою. Це призвело до подання Павелом судового позову.

Чеський президент привітав рішення Конституційного суду.

Спека в Європі

У Британії червнева спека побила температурний рекорд 1976 року. Через екстремальну спеку закривають сотні шкіл.

У вівторок спека у Франції стала рекордною за 79 років, фіксували майже 45°C. У Франції Мон-Сен-Мішель закликає туристів відкласти поїздки через екстремальну спеку. Прем’єр Франції попередив своїх міністрів, що їм можуть заборонити відпустки через спеку.

Іспанія двічі побила рекорд спеки за червень.

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