Байден хоче $60 млрд для України, більше ATACMS, Берлін за Україну в ЄС і НАТО: новини дня

Вночі за Києвом Байден звернеться до нації, а також, як повідомляють ЗМІ, планує звернутися до Конгресу задля виділення допомоги Україні та Ізраїлю. У Палаті представників нібито знайшли вихід для того, щоб схвалити федеральний бюджет без обрання спікера.

У Євросоюзі розкритикували президентку Єврокомісії за рівень підтримки Ізраїлю.

А у Європі все більше країн підвищують рівень терористичної загрози через нещодавню ескалацію конфлікту в Ізраїлі та теракт у Брюсселі.

Все важливе і цікаве за четвер 19 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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$60 млрд від США і ППО з Німеччини

О 03:00 за Києвом президент США Джо Байден має звернутися до нації щодо війни в Ізраїлі та Україні.

За даними Reuters, у п’ятницю Байден планує надіслати до Конгресу запит про надання додаткової допомоги для України у розмірі до $60 млрд та Ізраїлю – $10 млрд.

Гроші на допомогу Україні та Ізраїлю має затверджувати Конгрес.

У його нижній палаті – Палаті представників – досі не визначилися із спікером.

Без голови нижня палата Конгресу не може голосувати за бюджетне законодавство — а отже, й допомогу для України.

Сьогодні видання The Washington Post повідомило, що противник допомоги Україні Джим Джордан більше не претендує на посаду спікера Палати представників.

CNN, як і The Washington Post, повідомляє, що Джордан схиляється до підтримки резолюції про надання повноважень тимчасовому спікеру Патріку Макгенрі. Це дозволить Палаті представників проголосувати федеральний бюджет, включно з допомогою Україні.

До речі, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет ATACMS Україні на постійній основі.

Ну а Німеччина так і не наважилася ухвалити рішення про передачу ЗСУ своїх далекобійних ракет Taurus.

Сьогодні лідер опозиції Німеччини дорікнув Шольцу щодо цього.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Європейській правді". заявив, що уряд у Берліні наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus. Радимо подивитися це інтерв’ю повністю, там багато цікавого! Серед іншого, посол розповів про позицію Німеччини щодо вступу України до Євросоюзу і НАТО.

Натомість, Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні.

Канцлер Олаф Шольц зазначив, що в анонсованому пакеті, зокрема, буде "все, що необхідно для протиповітряної оборони". В принципі те, на чому і обіцяла сфокусуватися Німеччина.

Раніше Міністерство оборони Німеччини оголошувало про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.

Слід також додати, що Швеція, за даними ЗМІ, наближається до надання Україні винищувачів Gripen.

Критика фон дер Ляєн через Ізраїль

Протестувальники проти війни Ізраїлю і ХАМАС в США зайшли у Капітолій, а у Берліні чергова пропалестинська акція переросла у сутички.

Як повідомляє Euractiv, деякі країни ЄС розкритикували президентку Єврокомісії за рівень підтримки Ізраїлю.

У матеріалі йдеться, що фон дер Ляєн піддали критиці за її нещодавній візит до Тель-Авіва, адже її послання прозвучало без застереження про те, що будь-які дії Ізраїлю повинні відповідати міжнародному гуманітарному праву.

За інформацією видання, головним предметом суперечок для багатьох країн-членів ЄС було сприйняття того, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перевищила свої повноваження, продовжуючи непохитно підтримувати Ізраїль.

Тим часом Ізраїль отримав першу партію бронетехніки від США, а німецький Бундесвер надішле Ізраїлю пакет медичних засобів майже на 200 тисяч євро.

До речі, Шольц обурився вдаваною турботою Путіна про цивільних на Близькому Сході.

"Я більш ніж обурений, коли чую, що російський президент зараз повсюдно попереджає про те, що в збройних конфліктах можуть бути жертви серед цивільного населення. Більш цинічного, ніж це (висловлювання), годі й шукати", – сказав німецький канцлер.

Днями Шольц відвідав Ізраїль, щоб дізнатися про ситуацію в зоні бойових дій, а також поговорити про те, як запобігти подальшій ескалації в регіоні.

А сьогодні прем'єр Британії прибув з візитом до Ізраїлю.

Раніше видання Financial Times з посиланням на західних неназваних посадовців і дипломатів повідомляло, що підтримка Заходом дій Ізраїлю щодо сектору Гази підірвала зусилля, спрямовані на досягнення консенсусу з провідними країнами, що розвиваються, щодо засудження війни Росії проти України.

У перші дні після нападу ХАМАС деякі західні дипломати були стурбовані тим, що США дають карт-бланш Ізраїлю на повномасштабну атаку на Газу.

Це підірвало зусилля, які після вторгнення Росії в Україну у 2022 році були спрямовані на досягнення консенсусу з провідними державами так званого Глобального Півдня – такими як Індія, Бразилія і Південно-Африканська Республіка – щодо необхідності підтримувати глобальний порядок, заснований на правилах, заявили більше десятка західних посадовців.

Зеленський розраховує на ООН у збереженні підтримки України країнами Глобального Півдня.

Терористична загроза у Європі

Через нещодавню ескалацію конфлікту в Ізраїлі та теракт у Брюсселі Австрія та Словенія підвищили рівень терористичної загрози.

Сьогодні міністри ЄС мали обговорити, як посилити безпеку після терактів у Франції та Бельгії.

Ввечері стало відомо, що Євросоюз задіяв механізм кризового регулювання через загострення на Близькому Сході.

Він дозволяє прискорити ухвалення рішень у Євросоюзі.

Тим часом у багатьох аеропортах Франції вже другий день поспіль – евакуації через загрози вибуху.

Вже вчетверте за тиждень евакуювали відвідувачів Версальського палацу через загрозу вибуху.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен засудив наївність європейських інституцій перед лицем "атмосферного джихадизму".

"Ми повинні боротися без наївності проти цієї екосистеми, проти цього атмосферного джихадизму", – заявив Дарманен, прибувши на зустріч зі своїми європейськими колегами в Люксембург.

Проросійський уряд Словаччини

У Словаччині триває формування уряду.

11 жовтня очільник партії Smer-SD, антиукраїнський Роберт Фіцо підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією.

У рамках коаліційної угоди Smer-SD отримає право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів, що відкриває шлях для антиукраїнського Фіцо очолити уряд Словаччини вчетверте.

Усе про новий уряд Словаччини, до якого можуть увійти "ватна" міністерка культури та "проблемний" міністр оборони читайте у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Словаччині готують проросійський уряд: що чекати від нової влади країни-сусідки України.

Вже після публікації статті стало відомо, що міністерство закордонних справ країни може очолити політик, відомий брехливими заявами про Україну.

Співрозмовник, близький до президента Словаччини, відзначає – наразі ведуться активні переговори щодо усунення одіозних персонажів. І саме тому і у Фіцо, і у президентки Зузани Чапутової уникають коментарів про майбутніх міністрів.

Та як би президентка не "очищала" уряд, він, скоріш за все, буде протилежним попередньому, яке було проєвропейським. Як один з перших кроків нового уряду він анонсував створення закону про регулювання роботи громадських організацій – щось на зразок того, як із третім сектором борються в РФ та Угорщині.

І це найкращим чином характеризує, чого чекати від нового уряду. І немає значення, увійдуть туди одіозні міністри чи ні.

Польща і Центральна Європа

Президент Польщі Анджей Дуда наступного тижня зустрінеться з лідерами парламентських партій для консультацій щодо формування нового уряду.

Він ще не визначився, кому давати мандат на формування уряду.

Колишній міністр закордонних справ України (у 2014-2019 роках) Павло Клімкін зазначає, що на парламентських виборах Польща сказала своє слово – люди прагнуть змін. І рекордно висока явка 15 жовтня лише підтверджує це.

Попереду ще чимало складнощів – серед польської опозиції чимало розбіжностей, а коаліція з трьох партій фактично є конгломератом з багатьох партій і рухів.

На думку Клімкіна, польські вибори стали своєрідним дзеркалом, яке має показати, якою буде політична модель Центральної Європи і як вона вплине на перспективи України.

"Це питання, а також майбутня модель безпеки для України зрештою й визначатимуть швидкість та якість євроінтеграції України", – впевнений ексміністр.

Бо, дотепер політика в країнах Центральної Європи: Польщі, Чехії, Угорщині і Словаччині – все більше сприймається як змагання і суперництво між двома течіями, демократично-центристською та умовно автократично-популістською.

За його словами, наразі в Євросоюзі обговорюють, а чи долучиться Україна згодом до табору "Орбана і Ко" у протистоянні з Брюсселем всередині Євросоюзу.

Судячи з колонки Павла Клімкіна можна зробити висновок, що Польща на чолі з поки опозиційним Туском може і допомогти Україні у євроінтеграції і допомогти Брюсселю.

Тим часом у Чехії провалилася спроба оголосити проєвропейському уряду вотум недовіри.

А от у Швейцарії опитування прогнозують тріумф ультраправих на парламентських виборах.

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