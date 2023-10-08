США готують допомогу Ізраїлю, $100 млрд для України, обмеження для біженців: новини вихідних

На вихідних увагу усього світу привернули події в Ізраїлі: терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на країну. Про все це, включно з реакцією Заходу і ймовірними наслідками для України, далі у даджесті.

Ільхам Алієв пропонує Грузію у якості посередника між Азербайджаном і Вірменією. А у Франції обурилися на Україну через контакти Зеленського з Алієвим.

У Німеччині виступили за обмеження пільг для нових біженців з України, а у столиці Словаччини оголосили надзвичайний стан через мігрантів.

Все важливе і цікаве за вихідні 7 та 8 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Атака на Ізраїль, що б’є і по Україні?

В суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За даними ізраїльських ЗМІ, від дій ХАМАС на ранок неділі загинули щонайменше 300 людей, ще майже 1600 зазнали поранень.

Як повідомляє Al-Arabiya, радник Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в суботу нібито привітав палестинських бойовиків з найбільшою за останні роки атакою на Ізраїль.

У Берліні пропалестинські активісти роздавали пахлаву, "святкуючи" напад на Ізраїль. У Європі посилюють захист єврейських об’єктів.

З іншого боку, у столиці Німеччини та ще кількох містах Німеччини відбулись акції і на підтримку Ізраїлю.

Крім того, Німеччина перегляне фінансову допомогу Палестині.

ЄС засудив атаку ХАМАС проти Ізраїлю, заявив про солідарність з Ізраїлем і закликав припинити насильство.

Євроінституції підняли прапор Ізраїлю на знак солідарності.

Глава МЗС Британії також засудив безпрецедентну атаку ХАМАС. До речі, в Ізраїлі загинув британець, який воював у ЦАХАЛ.

Тим часом європейські авіакомпанії скасовують рейси до Тель-Авіва.

Президент США Джо Байден провів розмову з прем’єром Ізраїлю, а державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив із європейськими колегами напад ХАМАС.

Пентагон пообіцяв забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони.

Згодом стало відомо, що у Сенаті США готують екстрену допомогу Ізраїлю, а Блінкен уточнив, що про неї можуть оголосити уже в неділю.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що Кремль вже використав і, ймовірно, продовжить використовувати напади ХАМАС на Ізраїль для просування інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США і Заходу до України.

Кремль активізував кілька інформаційних операцій після нападів ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, в першу чергу звинувачуючи Захід у нехтуванні конфліктами на Близькому Сході на користь підтримки України.

Польський президент Анджей Дуда в неділю заявив, що напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській повномасштабній агресії проти України, оскільки відволіче від неї увагу світу.

"Це, безумовно, сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу", – зазначив президент Польщі, водночас застерігши, що Варшава повинна дивитись на події в Ізраїлі з погляду власних інтересів.

Водночас Дуда спрогнозував, що Європейський Союз може зазнати чергової хвилі міграції.

Додамо, що Польща вивезе своїх громадян із Ізраїлю на тлі ескалації.

Допомога Україні

Разом з тим на тлі війни в Ізраїлі західна преса на вихідних повідомляла, що США готують новий пакет військової допомоги для України на $200 млн і що у Байдена хочуть схвалити через Конгрес до $100 млрд для України. Беспрецедентна сума.

Як пише The Telegraph, виділення такої суми дозволило би уникнути подальших дебатів у Конгресі США щодо схвалення витрат на допомогу Києву протягом наступного року.

Крім того, в США нібито розглядають надання Польщі "Залізного купола" з умовою передачі Україні Patriot.

Але слід зауважити, що, західні журналісти могли отримати зазначену інформацію ще у п’ятницю, тобто до атаки ХАМАС на Ізраїль. Тож, якщо всі ці плани американці і розглядали, то вони можуть зазнати корекції через події на Близькому Сході.

Росіяни у Європі

У Польщі розповіли про спрямовані проти країни дезінформаційні атаки РФ.

А у Швейцарії, за даними NZZ, діє п’ята частина російських шпигунів у

Таллінн не став позбавляти дипломатів РФ права безоплатного проїзду у громадському транспорті.

Алієв у пошуках посередника

Президент Азербайджану несподівано приїхав до Грузії і запропонував Грузію для посередництва між Азербайджаном і Вірменією.

У вересні Азербайджан відновив контроль над сепаратистським регіоном Нагірного Карабаху під час 24-годинної військової операції, яка спровокувала втечу більшості зі 120 тисяч етнічних вірмен цієї території до Вірменії.

Європейські лідери, які відіграють все більшу роль у врегулюванні ситуації на Кавказі, сподівалися провести в Іспанії першу зустріч між президентом Азербайджану та главою уряду Вірменії після наступу Баку на Карабах.

Але азербайджанський президент Ільхам Алієв відмовився від переговорів і не приїхав у Гранаду.

У Франції обурилися на Україну через контакти Зеленського з Алієвим.

Мер французького міста В’єнн Тьєрі Ковач вирішив прибрати з будівлі мерії український прапор через телефонну розмову президента Володимира Зеленського з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.

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