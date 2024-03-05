Ордери на арешт топ-генералів РФ, відставка Нуланд, Макрон збирає "фронт" за Україну: новини дня

Міжнародний кримінальний суд розслідує ракетні удари РФ по енергосистемі України, а президент Франції закликає активізуватися і "не бути боягузами".

Ймовірно, Макрон адресував це канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. У відносинах між Францією і Німеччиною останнім часом помічають напруження.

Міністр оборони Німеччини, судячи з усього, бачить популізм в словах французького президента: "це не допомагає вирішити проблеми".

Нагадаємо, Шольц досі проти надання Україні ракет Taurus. За це його критикує і ексгенсек НАТО.

Тим часом, Євросоюз продовжує готуватися до загроз зі сторони Росії і її партнерів з "вісі зла".

Про все важливе і цікаве за вівторок, 5 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Нове розслідування щодо ударів РФ

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні, скоєних у період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Йдеться про командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ Сергєя Кобилаша і командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.

Палата досудового провадження II вважає, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України у зазначений період, завдані силами, які перебували під їхнім командуванням.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ.

Він підкреслив, що кожен російський командир, який віддає накази про завдання ударів по українському цивільному населенню та об'єктах критичної інфраструктури, повинен знати, що правосуддя буде здійснене.

Український генпрокурор Андрій Костін заявив, що це перший випадок, коли особи підозрюються у скоєнні злочину проти людяності – "інших нелюдських діянь […], що спричинили великі страждання або серйозні тілесні ушкодження".

Тепер Чорноморський флот Росії, звідки завдавали ракетних ударів по Україні, має проблеми.

Чорне море більше "не є безпечним для флоту Путіна", констатує міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Якщо ми дамо їм те, що їм потрібно, хоробрість і майстерність українських Збройних Сил можуть розблокувати перемоги, які колись вважалися неможливими", – підкреслив він.

Макрон у Чехії і "боягузи" щодо України

Сьогодні президент Франції Емманюель Макрон прибув до Чехії, щоб обговорити, серед іншого, допомогу Україні.

Він підтримав чеський план постачання 800 тисяч артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ.

Президент Франції Емманюель Макрон, говорячи про війну РФ проти України, заявив, що настав час активізуватися і "не бути боягузами".

"Ми, безумовно, наближаємося до того моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом", – сказав Макрон французьким емігрантам, які проживають у Празі.

За його словами, Франція і Чехія "добре усвідомлюють, що війна повернулася на нашу землю (в Європі), що деякі сили, які вже не зупинити, з кожним днем посилюють загрозу нападу на нас, і що ми повинні будемо діяти відповідно до історії і мужності, якої вона вимагає".

Президент Чехії Петр Павел також вважає, що Європа не має обмежувати свої можливості для підтримки України, яка бореться проти російської агресії.

Павел закликав до розширення форм допомоги, включаючи можливу присутність іноземних військ в Україні.

За його словами, йдеться не про відправку бойових підрозділів, а про форми допомоги і "небойову участь".

Нагадаємо, Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Президент Франції сподівається, що таким чином закликав до "стратегічного стрибка вперед" і застеріг від "духу поразки, який зачаївся".

Як повідомляє Reuters, Франція запрошує Україну, її союзників та генсека НАТО на відеозустріч 7 березня.

Таким чином Париж хоче продемонструвати "єдиний фронт" та виробити конкретні пропозиції щодо посилення підтримки України.

Ще однією темою, яку планують обговорити, буде підтримка країн, яким безпосередньо загрожує Росія, зокрема, сусідня з Україною Молдова.

До речі, глава спецслужби Молдови розкрив плани Росії зірвати вступ країни в ЄС.

А 12-13 березня у парламенті Франції відбудуться дебати щодо безпекової угоди Франції з Україною.

"Нерішучість" Шольца?

Ймовірно, заяв щодо "боягузництва" у питанні підтримки України Макрон адресував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. У відносинах між Францією і Німеччиною останнім часом помічають напруження.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що заклик президента Франції Емманюеля Макрона до союзників України "не бути боягузами" не допомагає вирішити проблеми з військовою підтримкою України.

На думку голови німецького Міноборони, дискусії про західні війська в Україні чи про те, "що у нас більше сміливості чи менше сміливості", не потрібні.

"Це те, що насправді не допомагає вирішити проблеми, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні", – додав Пісторіус.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підкреслила важливість тісних зв'язків між Берліном і Парижем після нещодавніх повідомлень про розбіжності.

У вівторок вдень у Парижі Бербок зустрілася зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне.

Вважається, що її поїздка до французької столиці покликана послати сигнал єдності Москві після нещодавніх повідомлень про розбіжності між Францією та Німеччиною.

Розбіжності між канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном стосуються стратегії у війні РФ проти України.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен також розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за надмірну нерішучість.

"Нам потрібні глави держав, які діють рішуче. Нам потрібен набагато більш рішучий німецький уряд. Канцлер Шольц занадто повільний, занадто нерішучий. Він не схожий на лідера", – сказав він, говорячи про розв’язану РФ війну проти України.

Расмуссен, зокрема, критикує відмову Шольца поставити Україні далекобійні ракети Taurus.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у злитій розмові офіцерів Бундесверу чітко сказано, що жодного політичного рішення про відправку крилатих ракет Taurus в Україну не прийнято.

Він додав, що учасник злитої розмови офіцерів ВПС говорив по незахищеній лінії.

Після скандалу з прослуховуванням у Німеччині посилили захист від шпигунства.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".

До речі багато деталей про ракети Taurus є у нашому найсвіжішому відео!

Заради справедливості ще раз нагадаємо, що Німеччина є другим найбільшим постачальником військової допомоги Україні.

Китай і Туреччина на тлі агресії РФ

Керівники управлінь зовнішньополітичної служби ЄС із питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаель Зіберт, а також – Тихоокеанського регіону Ніклас Кварнстрьом зустрілися в Брюсселі зі спеціальним посланником уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм.

Делегації ЄС та Китаю обговорили незаконну загарбницьку війну Росії проти України та шляхи досягнення справедливого й сталого миру.

"ЄС очікує, що Китай, як постійний член Ради безпеки ООН, відіграватиме конструктивну роль та використовуватиме кожну нагоду для підтримки та просування Статуту ООН та міжнародного права", – заявляє Європейська служба зовнішніх дій.

А, за даними Reuters, глава МЗС Туреччини відвідає США, щоб обговорити війни в Україні та Газі.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що настав час для переговорів про припинення вогню в Україні.

Перед цим турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

Протистояння Росії

Тим часом, Євросоюз готується до загроз зі сторони Росії і її партнерів з "вісі зла".

В ЄС представили першу стратегію оборонної промисловості з тісним залученням України.

Європейська оборонно-промислова стратегія (EDIS) встановлює чітке, довгострокове бачення досягнення оборонно-промислової готовності в Європейському Союзі.

Про те, що пропонується державам-членам – у новині.

Естонія, Польща та Франція наголошують, що найважливішою частиною нової оборонної стратегії ЄС буде план її імплементації, "який має бути розроблений без зволікань".

"Він повинен бути підкріплений адекватним фінансуванням, і з цією метою ми закликаємо Комісію представити конкретні варіанти фінансування, особливо напередодні ухвалення наступного європейського бюджету", – йдеться в листі.

На європейському континенті тривають масштабні навчання.

Наприклад, з лютого на Дравському полігоні на півночі Польщі проходять багатонаціональні навчання НАТО з 3000 військовими і близько 700 одиницями техніки – з Албанії, Туреччини, Іспанії, Британії та Польщі.

Сьогодні стало відомо, що на цьому полігоні стався нещасний випадок на навчаннях – гусенична бронетехніка наїхала на двох польських військових. Один з них помер.

Триваючі навчання НАТО Steadfast Defender називають найбільшими з 1988 року, у маневрах візьмуть участь 90 тисяч військових з усіх членів НАТО і Швеції, яка за крок до набуття повноправного членства.

В Грузії проходять військові навчання за участі країн НАТО. Крім того, Литва проведе найбільші військові навчання за останні 30 років.

Латвія затвердила план зміцнення кордону з РФ та Білоруссю на суму в 303 млн євро.

У Польщі знайшли ще дві метеорологічні кулі у тому ж регіоні, а у США затримали ексслужбовця ВПС за злив секретної інформації про Україну на сайті знайомств.

Бельгія вислала десятки російських шпигунів за останні місяці, а правоохоронці Німеччини виявили двох громадян, які продали в Москву військових товарів на 875 тисяч євро.

Швеція майже в НАТО

Новий президент Угорщини Томаш Шуйок офіційно вступив на посаду і підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО.

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