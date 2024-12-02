Шольц привезе ППО в Україну, Байден помилував сина, у Франції може впасти уряд: новини дня

Канцлер Німеччини Шольц з неанонсованим візитом відвідав Київ і говорив з Зеленським тет-а-тет більше двох годин. В листопаді очільник німецького уряду розмовляв з Путіним. Всі ці розмови відбуваються на тлі підготовки Німеччини до дострокових парламентських виборів.

Приїхав німецький канцлер не з пустими руками: пообіцяв більше зброї.

Тим часом, Європа продовжує зміцнювати оборону, Сійярто поїхав до Лаврова, а Фіцо критикує нову Єврокомісію за підтримку України.

А ще: протести у Грузії, вибори у Румунії, проблеми у французького уряду.

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Про все важливе і цікаве за понеділок, 2 грудня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Шольц привезе ППО в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва, наголосив на підтримці України і анонсував поставки зброї на 650 млн євро.

Згодом представник німецького оборонного відомства пояснив, що військова допомога, яка прибуде в Україну в грудні, включає системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки Leopard 1 та ударні безпілотники.

"Зима вже не за горами, тому буде також зимове спорядження, ручна зброя та засоби обігріву", – заявив речник Міністерства оборони Німеччини.

За словами Олафа Шольца, у грудні надійде шоста система IRIS-T, пускові установки для Patriot і Gepard.

Та головна мета візиту, судячи з усього, – особиста зустріч з Володимиром Зеленським. Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що німецький канцлер вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

До речі, сьогодні президент України заявив, що ця розмова підважує ізоляцію кремлівського диктатора.

"Я справді вважаю, що ізоляція Путіна – санкційна, дипломатична тощо – вона посилює більше Україну і послаблює Путіна", – пояснив глава держави.

За словами українського президента, його переговори з канцлером Німеччини у форматі тет-а-тет тривали майже дві з половиною години замість запланованих 40 хвилин.

"Я говорив, наскільки нам важливо мати серйозні гарантії безпеки, я був достатньо відкритим з канцлером щодо теми НАТО і щодо наших гарантій безпеки. В кого ми віримо, а кому вже ніколи не повіримо. Нехай всі деталі залишаться між нами, тому була така довга бесіда", – пояснив президент.

Ймовірно, Олаф Шольц робить ставку на миротворчі зусилля напередодні парламентських виборів, які очікують у лютому 2025 року.

Німецький депутат від консервативного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за візит в Україну.

За його словами, Шольц проводить свою передвиборчу кампанію "за рахунок українського населення і водночас обслуговує російські наративи страху".

В українській столиці Шольц разом із Зеленським вшанували памʼять загиблих українських воїнів, відвідали поранених українських військових, а також оглянули безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників.

Ввечері вони провели спільну пресконференцію, на якій Зеленський сказав Росії піти на три букви.

Главу держави запитали, на які поступки має піти РФ під час можливих мирних перемовин.

"На що повинна піти Росія? На три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить – вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом", – сказав президент України.

Володимир Зеленський також повідомив, що в нього з канцлером Німеччини лишаються розбіжності щодо питання надання Україні крилатих ракет Taurus, але вони працюють над їх подоланням.

Європа озброюється

Біля повітряного простору Латвії ідентифікували російські бойові літаки.

У пресслужбі Збройних сил країни зазначили, що Латвія і союзники продовжують зберігати високий рівень готовності для захисту свого повітряного простору і реагування на потенційні небезпечні ситуації.

А міністр оборони Німеччини заявив про явну загрозу від флоту РФ на півночі.

На тлі загроз з Росії і її союзників Європа продовжує посилювати оборонні спроможності.

В Естонії стартували двотижневі навчання НАТО.

Польща отримає від Південної Кореї РСЗВ Homar-K, а Норвегія надасть літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні в Польщі.

Крім того, у Норвегії почали будувати новий завод із виробництва снарядів.

Сійярто у Лаврова, Фіцо критикує допомогу

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував нове керівництво ЄС за підтримку України, а угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто приїхав в Москву до російського колеги Сєргєя Лаврова і повторив свою мантру про "мир".

Уряди Угорщини і Словаччини мають схожі позиції щодо війни в Україні і схоже ставлення до Владіміра Путіна.

Головний суперник угорського прем’єра Віктора Орбана обіцяє вирішити конфлікт із ЄС після приходу до влади, а лідер словацької опозиції закликав обговорити дострокові вибори.

Протести у Грузії

У Грузії четверта ніч протестів завершилася розгоном та арештами. Зокрема, в грузинському Міністерстві внутрішніх справ заявили про 224 затриманих протестувальників. У тому числі, затримали одного з лідерів опозиції.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе похвалив МВС за новий розгін протестів.

Литва, Естонія та Латвія заборонили в'їзд засновнику керівної партії "Грузинська мрія", олігарху Бідзіні Іванішвілі, міністру внутрішніх справ Грузії Вахтангу Гомелаурі і іншим грузинським посадовцям за придушення протестів.

Канада слідом за країнами Балтії накладе санкції на грузинських посадовців.

Крім того, за даними Politico, в Євросоюзі натякають на санкції проти членів партії влади Грузії.

Сьогодні вдень у Тбілісі та ще кількох містах студенти влаштували страйк на підтримку протестів.

Грузинський прем’єр каже, що готовий "хоч сьогодні" починати переговори про вступ до ЄС.

У Міністерстві закордонних справ України висловили подив з приводу спроб топпосадовців у Грузії запевняти, що вони не відмовлялися від євроінтеграції, одночасно своїми діями змінюючи курс країни у бік Москви – "як свого часу горезвісні українські політики, які намагалися розвернути Україну з шляху до ЄС у російське ярмо".

Крім того, в українському МЗС вкотре засудили надмірне застосування сили до проєвропейських протестувальників у Грузії та дорікнули Тбілісі за спроби залякати громадян "українським сценарієм", щоб стримати від протестів проти відкату демократії.

"Переконані, що європейська інтеграція є ключем до стабільності, процвітання та зміцнення демократичних інститутів у Грузії та прагнемо успішного майбутнього для наших народів у великій європейській родині. Наша солідарність із грузинським народом залишається непохитною", – йдеться у заяві відомства.

Президент Фінляндії поговорив з прозахідною президенткою Грузії і висловив підтримку протестам, а експрезидент РФ Медведєв публічно поістерив щодо Грузії.

Відносини з Польщею

Україна та Польща ініціювали робочу групу для вирішення історичних питань.

Країни сподіваються провести її зустріч найближчим часом.

Тим часом, у Польщі фермери готують протести, в тому числі – перед кордоном з Україною.

Про нинішній стан українсько-польських відносин і можливості їхнього покращення, блокаду кордону, питання ексгумації, суперечки навколо військової допомоги читайте в матеріалі "Польща допомагає Києву як політично, так і військово, але поляки в Україні трохи обділені увагою".

У Франції може впасти уряд

Уряд Франції ухвалив бюджет в обхід парламенту, запустивши вотум недовіри.

Голова ультраправої партії Франції "Національне обʼєднання" Жордан Барделла заявив, що депутати політсили підтримають відставку уряду Мішеля Барньє після його рішення ухвалити бюджет в обхід парламенту.

Вибори у Румунії

У Румунії остаточно затвердили результати першого туру виборів президента, де перемогу сенсаційно здобув незалежний антизахідний кандидат Келін Джорджеску. Другий тур виборів президента відбудеться наступними вихідними.

А вчора у Румунії відбулися парламентські вибори. За їхніми результатами, лідером стали соціал-демократи, слідом за ними – ультраправі.

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На КПП "Лужанка – Берегшурань" на кордоні з Угорщиною запустили оформлення вантажівок.

Президент США Джо Байден наприкінці своєї каденції помилував свого сина Гантера. Трамп назвав це "порушенням правосуддя".

Глава МЗС Німеччини розкритикувала Китай за підтримку РФ у війні.

У Берліні в початковій школі від сльозогінного газу постраждали 44 дитини.

У Міжнародному кримінальному суді скаржаться на погрози та перешкоджання роботі.

Депутат партії Шольца знявся з виборів після зізнання у вживанні кокаїну.

У Фінляндії зняли з виборів кандидата за відмову засудити агресію РФ.