Новий шеф Пентагона, протести проти Фіцо, ідеї щодо газу для Придністров’я: все за вихідні

Американські дипломати намагаються відновити грантову допомогу Україні, яку призупинили через наказ Трампа. Зеленський каже, що це не стосується військової допомоги Україні.

Своїми наказами новий американський президент призупинив дію програм в'їзду мігрантів, зокрема українців, а також скасував заборону свого попередника на постачання 900-кілограмових бомб Ізраїлю.

Трамп продовжує виявляти інтерес до Гренландії, а його близький соратник Ілон Маск знову підтримав ультраправих Німеччини. Прем’єр Польщі, яка наразі головує у ЄС, занепокоєний: "Слова про "велику Німеччину" звучали надто знайомо і зловісно".

У Словаччині проти прем’єра Фіцо збиралися багатотисячні протести, а у Варшаві протестували білоруси. Сьогодні у Білорусі проходять "вибори" президента, на яких очікувано сьомий термін забезпечить собі Александр Лукашенко.

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У неділю у Балтійському морі зазнав пошкодження латвійський підводний кабель, а наступного тижня у банкоматах Латвії зникне російська мова.

Більше важливого і цікавого за вихідні, 25 та 26 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо допомоги Україні від США

Державний секретар Марко Рубіо в п'ятницю, 24 січня, зупинив на 90 днів видачу більшості існуючих грантів іноземної допомоги. Цей наказ може стосуватися й фінансування допомоги Україні, пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, у перший день роботи президентом США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Після його підписання у Пентагоні запевняли, що документ не стосується програм збройної підтримки України.

За словами президента України Володимира Зеленського, військова допомога Україні з боку США наразі не зупинена.

"Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена, Слава Богу", – сказав він.

За даними видання Financial Times, американські дипломати звернулися до держсекретаря США Марко Рубіо з проханням терміново звільнити пов'язані з Україною програми від 90-денного заморожування іноземної допомоги та наказів про "припинення роботи".

Посилаючись на міркування національної безпеки, високопоставлені дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США звернулися до Рубіо з проханням надати повний виняток, щоб виключити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні з-під дії всеосяжної директиви, яка набула чинності одразу після її видання у п'ятницю.

Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попереджають, що без дозволу нового держсекретаря такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву.

А ще у п’ятницю, 24 січня, Сенат США затвердив Піта Гегсета на посаду міністра оборони – він став третім кандидатом нового президента Дональда Трампа, якого затвердили на посаді.

Голоси під час голосування розділилися 50 на 50 (три республіканці долучилися до демократів і стали в опозицію).

Кроки Трампа щодо інших питань

Сполучені Штати призупинили низку програм, які дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в країні. The New York Times пише, що це стосується і ключової ініціативи, що надає можливість в'їзду в країну для українців.

Зазначається, що окрім України, ці програми пропонували шлях мігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

А ще новий президент США скасував заборону свого попередника Джо Байдена на постачання 900-кілограмових бомб Ізраїлю. Крім того, Трамп підтримує план "очищення" Гази і переселення звідти палестинців.

Американський президент хоче, аби Йорданія і Єгипет прийняли палестинців з Гази на свою територію "тимчасово або у довгостроковій перспективі".

"Це буквально місце знесення. Майже все зруйновано, і там гинуть люди, тому я б краще зв'язався з деякими арабськими країнами і побудував житло в іншому місці, де вони, можливо, могли б жити в мирі для початку", – сказав Дональд Трамп.

Крім того, 47 президент США продовжує виявляти інтерес до Гренландії.

"Я думаю, що ми отримаємо її (Гренландію)", – сказав він журналістам в суботу, додавши, що 57 тисяч жителів острова нібито прагнуть цього.

За його словами, "це для захисту вільного світу".

Коментарі Дональда Трампа з'явилися після повідомлень про те, що під час жорсткої телефонної розмови з Трампом минулого тижня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наполягала на тому, що Гренландія не продається.

Видання Financial Times процитувало анонімного європейського посадовця, який назвав розмову Трампа і Фредеріксен "жахливою". Інший посадовець заявив, що інтерес Трампа до придбання Гренландії є "серйозним і потенційно дуже небезпечним".

Маск втручається у справи Європи

А близький соратник Дональда Трампа, американський мільярдер Ілон Маск запропонував перейментувати Ла-Манш на канал Джорджа Вашингтона.

"Нова назва для вод, що розділяють Англію та Францію", – написав Маск у своїй соцмережі Х (Twitter).

"Європейська правда" вже писала про те, як власник соцмережі Х та один із ключових союзників Дональда Трампа несподівано вирішив відволіктися від американської політики на користь європейської.

Він вже огульно й відверто критикував керівництво Британії і Німеччині. У Європі, у тому числі у Німеччині, Маск підтримує ультраправих.

У суботу американський мільярдер по відеозв’язку виступив на заході ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у місті Галле.

"Боріться за велике майбутнє Німеччини", – сказав Маск під оплески близько 4500 прихильників ультраправої політсили.

Він поскаржився на те, що "занадто багато уваги приділяється провині за минуле" і що її потрібно залишити в минулому.

Мільярдер назвав "АдН" "надією для Німеччини".

Глава уряду Польщі Дональд Туск висловив своє занепокоєння з приводу ідей, які звучали на мітингу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

"Слова про "велику Німеччину" та "необхідність забути провину німців за нацистські злочини", які ми почули від головних дійових осіб мітингу "АдН", звучали надто знайомо і зловісно. Особливо за кілька годин до річниці визволення Освенцима", – прокоментував Дональд Туск.

Глава уряду Німеччини Олаф Шольц погодився з прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Того ж дня на протест проти заходу, який проводила ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", вийшли кілька сотень осіб. Протест провели ще до зібрання ультраправих.

Агентство АР зазначає, що десятки тисяч німців у суботу протестували в Берліні та інших містах проти потенційного приходу до влади ультраправої, проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") напередодні загальних виборів 23 лютого.

Багатотисячні протести проти Фіцо

У п’ятницю ввечері у майже 30 містах Словаччини пройшла серія протестів "Словаччина – це Європа".

По всій Словаччині зібралося близько 100 тисяч людей, повідомляє Aktuality.

Лише у столиці Словаччини – Братиславі – за оцінками організаторів, зібралося до 60 тисяч людей.

Цього тижня словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що в країні готується "державний переворот" за участю опозиції, неурядових організацій, ЗМІ, а також "таємної групи експертів" з-за кордону.

Словацька опозиція, яка намагається оголосити вотум недовіри уряду Фіцо, відкидає ці заяви й каже, що вони є лише тактикою залякування громадян.

Президент Чехії Петр Павел не вважає протести в Словаччині спробою перевороту.

Президент України Володимир Зеленський підтримав протести у Словаччині та написав, що "Братислава ‒ не Москва".

Словацький прем’єр Роберт Фіцо розкритикував Зеленського за підтримку протестів.

За його словами, це "неадекватне втручання у внутрішні справи Словацької Республіки" з боку Зеленського.

А ще Роберт Фіцо заявив, що організатори акцій обманюють учасників, а третина з тих, хто бере в них участь нібито є українцями.

До речі, прем’єр-міністр Словаччини заявив про наміри змінити конституцію.

"Ніхто тут не буде вертольотом, лебедем, котом або ведмедем. Тут буде або чоловік, або жінка", – сказав він в інтерв'ю STVR.

Крім того, Фіцо хоче записати в конституції, що суверенітет Словаччини завжди застосовується в морально-етичних питаннях.

Словацький прем’єр також хоче вирішити питання усиновлення дітей – щоб, згідно з конституцією, усиновити їх могло тільки подружжя, вдівець або вдова в разі смерті усиновителя, або, у винятковому випадку і після рішення суду, одна людина.

Четверта пропозиція полягає в тому, що освітня програма повинна базуватися на принципах конституції: "Якщо в Конституції сказано, що шлюб – це унікальний союз чоловіка і жінки, то в школах не можуть вчити нічому іншому".

Позиція Європи і нове пошкодження кабелю

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застерігає від припинення підтримки України у її боротьбі з російською агресією.

"Дійсно, це не наша війна, але вона може стати нашою. Той, хто слухає президента Росії Владіміра Путіна, може дійти тільки одного висновку: "Путін готується", – попередив Пісторіус.

Очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що новий американський президент Дональд Трамп прислухається до думки Європи щодо України лише тоді, коли вона почне серйозно інвестувати у власну безпеку.

Косіняк-Камиш стверджує, що "рецепт дуже простий: більше витрат на оборону, більше інвестицій у військову промисловість". Тільки тоді, на його думку, Європа дійсно зможе сісти за стіл переговорів.

Тим часом НАТО, за даними Bloomberg, починає процес передачі оборонній промисловості деяких своїх надсекретних даних, які визначають, яке озброєння і техніку повинні виробляти країни-члени.

Альянс зробив кроки з обміну своїми стандартами, в тому числі з ЄС, в рамках своїх нових оборонних планів. Він також тісніше співпрацює з промисловістю, сказав посадовець НАТО.

У неділю вранці зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC). Швеція допомагає Латвії розслідувати інцидент.

Ідеї щодо газу для Придністров’я

У суботу, 25 січня, президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва на запрошення українського лідера Володимира Зеленського.

Президенти після переговорів в українській столиці виступили зі спільною заявою, в якій підтвердили готовність забезпечити енергетичні потреби Придністров’я.

Санду і Зеленський засудили навмисне припинення РФ газу до Придністров’я, що спричинило гуманітарну кризу.

Крім того, український президент заявив, що Україна готова відправити фахівців на розташовану у Придністров’ї Молдавську ДРЕС для налагодження її роботи на іншій марці вугілля та для збільшення вироблення електроенергії.

Він розповів, що відповідні консультації з молдовською стороною вже відбулись, "і Тирасполь це знає".

За його словами, наразі Молдавська ДРЕС виробляє 200-220 мегават електроенергії, а з допомогою українських фахівців ця кількість може зрости до 2 гігават.

Він також додав, що Україна готова постачати вугілля для Молдавської ДРЕС, а натомість могла б отримувати електроенергію.

"Це справедливо: ми даємо вугілля, вони отримують електрику для себе, для всієї Молдови, ми отримуємо електрику для себе", – резюмував президент.

Лідер проросійської Партії соціалістів Молдови Ігор Додон розкритикував президентку країни Маю Санду за візит до Києва і зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

При цьому ще місяць тому Додон говорив, що Санду треба "щонайменше поїхати до Києва і домовитися про транзит газу через Україну".

Туск критикує Орбана

Прем’єр-міністр Польщі, яка наразі головує у ЄС, Дональд Туск вважає, що дії угорського прем’єра Віктора Орбана щодо санкцій проти РФ схожі на гру в команді кремлівського правителя Владіміра Путіна.

"Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього факту", – підкреслив очільник уряду Польщі.

Угорський міністр закордонних справ гнівно відреагував на слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"Можливо, агенту Сороса це важко зрозуміти, але коли мова йде про команди, ми граємо за угорську команду…ми не бажаємо продовжувати платити ціну чужих воєн і не дозволимо нікому поставити під загрозу безпеку нашого енергопостачання", – написав у Facebook угорський міністр.

"Вибори" у Білорусі

В Білорусі "обирають" Александра Лукашенка на сьомий термін.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас називає президентські "вибори" у Білорусі наругою над демократією та не визнає легітимності Александра Лукашенка.

Пізніше з’явилася заява від імені Каллас і єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос про фіктивність "виборів" президента Білорусі 26 січня.

За їхніми словами, сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними, а нещадні та безпрецедентні репресії проти прав людини, обмеження політичної участі та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність європейців прийняти у свою родину демократичну і вільну Білорусь.

Бербок заявила про глибоку повагу до мужності лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської та відважних білорусів.

У Варшаві у неділю відбувся масовий мітинг білорусів, які протестували проти відсутності справжніх виборів у Білорусі, насильства та репресій у рідній країні.

Учасники ходи розгорнули 330-метровий біло-червоно-білий прапор.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська бачить кілька варіантів, коли з'явиться вікно можливостей для зміни влади у Білорусі.

По-перше, за її словами, таке вікно відчиниться у зв’язку із закінченням російсько-української війни перемогою України.

Також, за словами Тихановської, вікно можливостей може з'явитися і у зв'язку з економічними проблемами, які наздоженуть Білорусь.

Окрім того, зміна режиму може бути пов'язано зі здоров'ям Лукашенка

"Не варто сподіватися на це, але може бути й це, а може бути якийсь інший, як ми говоримо, чорний лебідь, який може з’явитися несподівано", – додала вона.

За словами Тихановської, завдання демсил і самих білорусів – бути підготовленими до цього моменту.

Білоруський диктатор заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента, і що "з дня на день" в Білорусі буде "Орєшнік".

Цікаво, що пес Лукашенка надзюрив у виборчій дільниці, де голосував господар.

Виборча дільниця розташована в університеті фізкультури. Білоруське законодавство забороняє брати з собою тварин у певні заклади, у тому числі, у заклади освіти. Винятком є собаки-поводирі.

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