США пом’якшили вимоги до України, блекаут у трьох країнах ЄС, вибори у Канаді: новини дня

Трамп назвав "прекрасною" зустріч у Римі з Зеленським і вимагає від Путіна припинення бойових дій.

Лідер демократів у Сенаті вважає, що підхід адміністрації Трампа до війни показує слабкість Сполучених Штатів. Німецький міністр оборони наголошує, що Німеччина допомагатиме Україні вне залежності від позиції США.

Тим часом у Європі зростає занепокоєння військовою активністю РФ біля кордону з Фінляндією.

До цього всього ще й Путін і Ким Чен Ин підтвердили участь військ Північної Кореї у російській війні проти України. США стурбовані, а Україна закликає до посилення тиску на ці дві країни.

Ще одне велика тема дня – блекаут у декількох країнах ЄС.

Все важливе і цікаве за понеділок, 28 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Ознака слабкості США"

Президент США Дональд Трамп назвав "прекрасною" зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Ватикані, яка проходила в кулуарах поховання Папи Римського Франциска.

"У нас була гарна зустріч. Це була прекрасна зустріч… Це найпрекрасніший кабінет, який я коли-небудь бачив (зустріч проходила в Соборі святого Петра. – Ред.)…Він (Зеленський. – Ред.) хоче зробити щось хороше для своєї країни. Думаю, він робить хорошу роботу і важко працює", – зазначив він.

За словами американського президента, Зеленський в ході зустрічі сказав, що "йому потрібно більше зброї".

"Але він говорить так уже три роки… А зараз я хочу подивитися, що станеться щодо Росії. Тому що я був здивований і розчарований щодо Росії. Дуже розчарований, що вони бомбили ці місця", – сказав Трамп, вочевидь, маючи на увазі останні російські обстріли цивільних цілей в Україні, що призвели до численних жертв серед мирних українців.

Президент США вимагає від господаря Кремля Владіміра Путіна припинення бойових дій у розв’язаній проти України війні і підписання мирної угоди.

Американський президент зазначив, що "був розчарований, коли летіли російські ракети" на українські міста.

28 квітня очільник Кремля оголосив про чергове "перемир’я" в російсько-українській війні – у дні святкування в Росії Дня перемоги. Воно має стартувати з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що лідер США "хоче постійного припинення вогню".

"Я розумію, що сьогодні вранці Путін запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що він прагне постійного припинення вогню – спочатку, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття", – сказала вона.

А в Міністерстві закордонних справ РФ розповіли про "продуктивну" розмову держсекретаря США Марко Рубіо з главою російського МЗС Сергеєм Лавровим.

Згідно з повідомленням російського відомства, у Рубіо з Лавровим відбувся "продуктивний обмін думками щодо ключових аспектів російсько-американського політичного діалогу".

Лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер засудив підхід адміністрації президента Дональда Трампа до війни РФ проти України.

"Найгірше те, що це ознака слабкості Сполучених Штатів. Це сигнал для всіх диктаторів у Китаї, Північній Кореї та Ірані, що якщо ви виступите проти Трампа, ви отримаєте те, що хочете", – зазначив Шумер.

За його словами, "було б моральною трагедією підвести Зеленського" і відмовитися від переговорів про перемир'я. Однак, як вважає Шумер, президент Трамп "рухається в цьому напрямку".

Реакція на зізнання Кім Чен Ина

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.

Згодом Путін підтвердив участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України та "подякував" їм.

У США відреагували "стурбованістю", а в Євросоюзі назвали це "проявом відчаю з боку Росії".

Міністерство закордонних справ України вважає, що міжнародна спільнота повинна посилити санкції проти Росії та Північної Кореї після їхнього визнання участі військ КНДР у війні проти України.

Берлін обіцяє підтримку ЗСУ і пояснив чому

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що пропозиції щодо територіальних поступок України, які висуває адміністрація президента США Дональда Трампа для досягнення мирної угоди, заходять надто далеко.

Пісторіус порівняв ці пропозиції США з капітуляцією України.

"Україна могла б домогтися цього самостійно, капітулювавши фактично рік тому", – сказав він.

Очільник німецького оборонного відомства підкреслив, що надання подальшої військової допомоги Україні чітко закріплено в коаліційній угоді майбутнього уряду Німеччини.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр пообіцяв, що їхня країна буде "найсильнішою підтримкою України в Європі".

"Ми й надалі залишатимемося найсильнішою підтримкою України в Європі, відстоюватимемо її свободу, суверенітет та європейське майбутнє", – підкреслив Штайнмайєр.

Міністр оборони Борис Пісторіус підкреслив важливість підтримки України.

"Якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю війну в тому сенсі, що окупує Україну або навіть тільки її значну частину, то це створить максимальну загрозу для території НАТО і, до речі, також для сусідніх країн, таких як Молдова і Грузія", – сказав Пісторіус.

За даними The Wall Street Journal, у Європі зростає занепокоєння військовою активністю РФ біля кордону з Фінляндією.

Видання звертає увагу на активність довкола міста Петрозаводськ приблизно за 150 км на схід від кордону з Фінляндією, де військові інженери розширюють армійські бази. Там Кремль планує створити новий штаб армії протягом найближчих кількох років.

За даними західних військових і розвідувальних джерел, ці солдати, багато з яких зараз служать на передовій в Україні, мають стати основою російських збройних сил, що готуються до протистояння з НАТО. Кремль розширює набір до армії, збільшує виробництво озброєння та модернізує залізничні колії в прикордонних районах.

РФ і Білорусь у вересні 2025 року планують провести масштабні спільні військові навчання "Запад". Офіційними цілями останніх є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військовослужбовців до різних сценаріїв безпеки.

"Польща відреагує на навчання "Запад", які відбудуться в Білорусі, адекватним чином з польського боку. У Польщі відбудуться великі навчання Польщі та НАТО, великі маневри. Пам'ятаймо також, що минулого року ми провели найбільші в історії навчання НАТО, в яких взяли участь близько 100 тисяч військовослужбовців. НАТО сильніший за Росію", – заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

77% чехів вважають, що світ переживає найбільшу невизначеність з 1989 року.

США пом’якшили вимоги до України

Тим часом Вашингтон, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, послабив позицію в переговорах щодо угоди про надра.

"Головне – чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", – розповів Шмигаль.

Блекаут у трьох країнах ЄС

В Іспанії і Португалії стались масштабні відключення світла. Крім того, вранці зникло світло і на південному заході Франції.

Сьогодні близько 12 за місцевим часом, без електропостачання залишились багато районів Іберійського півострова, як в Іспанії, так і Португалії. У Мадриді зупинилось метро і приміські електрички.

У Португалії навіть відклали передвиборчі дебати через блекаут.

О 13:30 іспанський оператор мережі Red Eléctrica повідомив, що на півночі та півдні країни деяким споживачам вже повернули світло. Вдень відновили електропостачання і у Франції.

Португальський оператор електромережі REN повідомив, що відключення електроенергії, яке насамперед зачепило Іспанію та Португалію, сталось унаслідок "рідкісного атмосферного явища".

"Через екстремальні коливання температури в Іспанії відбулися аномальні коливання на лініях дуже високої напруги (400 кВ)… Ці коливання спричинили порушення синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень у всій європейській мережі", – пояснили у REN.

Президент Євроради Антоніу Кошта наголосив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".

Ввечері іспанський оператор електромережі Red Eléctrica повідомив, що відновлення нормальної роботи енергосистеми після масштабного знеструмлення може зайняти від 6 до 10 годин.

Україна зпропонувала Іспанії та Португалії свою допомогу.

"Ми готові поділитися знаннями та досвідом, зокрема тим, що був отриманий під час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Ми вдячні країнам ЄС за підтримку і завжди готові надати допомогу", – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Крім того, очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга запропонував низці країн, які постраждали від масштабних блекаутів допомогу України у подоланні енергетичної кризи.

Він звернув увагу на те, що Україна має в цьому великий досвід.

"Наші дипломати у відповідних країнах вже зв'язалися з урядами та очікують на перелік конкретних дій, які можуть бути вжиті. Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації", – додав глава МЗС.

Ультраправі у Європі

Австрійські ультраправі потроїли свій результат на місцевих виборах у Відні, а у Нідерландах ультраправі вперше після виборів втратили лідерство в опитуванні.

Зазіхання Трампа на Гренландію і Канаду

Гренландія і Данія домовились поглиблювати зв’язки на тлі зазіхань президента США Дональда Трампа на острів. Завтра король Данії Фредерік Х прибуде до Гренландії – на пів доби пізніше, ніж планувалось, через погодні умови.

Сьогодні Канада почала голосування на дострокових парламентських виборах. Трамп у день виборів знову знецінив державність країни.

Трамп "побажав успіху" канадцям обрати "особу, в якої буде сила й мудрість знизити податки удвічі, безкоштовно збільшити військову могутність до найвищого рівня у світі, у чотири рази збільшити (...) компанії з нульовими тарифами чи податками", та додав, що для цього Канаді потрібно стати 51-м штатом США.

"Не буде більше штучно проведеної лінії кордону… Подивіться, якими чудовими можуть бути ці простори. Вільний доступ без кордонів. Один позитив, жодного негативу. Так і мало бути!" – заявив Трамп, виділяючи окремі слова та фрази на свій вибір великими літерами, як він часто робить у дописах.

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