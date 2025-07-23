Європа погрожує Україні, Зеленський обіцяє поступки по НАБУ, перемовини з РФ: новини дня

Єврокомісія вкрай стурбована скандальним законом про НАБУ і САП та чекає пояснень Києва. У Брюсселі попереджають, що подальші події щодо цих двох органів можуть вплинути на фінансову допомогу Україні.

Зеленський пообіцяв внести законопроєкт про незалежність антикорупційних органів.

А у Стамбулі сьогодні зустрілися делегації України і Росії.

Все важливе і цікаве за середу, 23 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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Перетин червоної лінії

Вчора був схвалений Верховною Радою, підписаний президентом України і навіть набув чинності резонансний закон, що обмежує незалежність антикорупційних органів – Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко у своїй свіжій статті наголошує, що цей резонансний закон перетнув червоні лінії Євросоюзу.

Хоча щодо інших зухвалих дій української влади за останній час намагалися стримувати критику.

У липні уряд спочатку пішов на грубе порушення закону про Бюро економічної безпеки, а потім почалися маски-шоу і обшуки без санкції суду у Віталія Шабуніна, відомого жорсткою критикою Банкової.

Наступного дня після обшуків у Шабуніна – 12 липня – абсурдні обшуки провели у матері загиблого героя України "Джуса" тільки за те, що Шабунін у неї ненадовго зупинявся.

І все це відбулося на тлі отриманих президентом України Володимиром Зеленським сигналів від ЄС про "зелене світло" щодо відкриття першого кластера переговорів про вступ.

Сидоренко пише, що президент Зеленський з кінця червня особисто брав участь у домовленостях в Євросоюзі про обхід вето прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Але після цього, у липні, відбулася низка вже згаданих незрозумілих для ЄС дій, які вчинила українська влада.

А відкриття першого кластера переговорів про вступ в Євросоюз 18 липня у Брюсселі так і не відбулося.

Хоча, кілька джерел "ЄвроПравди" стверджують, що головні перепони цьому – внутрішньоєвропейські.

Про деталі плану ЄС з обходу вето Віктора Орбана задля розблокування вступних переговорів, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати.

Європа погрожує Україні

Німеччина, Нідерланди, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Естонія, Ісландія стурбовані скандальним законом про НАБУ і САП.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна уважно стежить за ситуацією в Україні та нагадує – підтримка Києва не дає українській владі карт-бланш для будь-яких дій.

У Європейській комісії дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) від генпрокурора.

"Обидві інституції, НАБУ і САП, широко вважаються наріжними каменями верховенства права в Україні. Вони відіграють ключову роль у порядку денному реформ України і мають бути незалежними, щоб боротися з корупцією і зберігати громадську довіру", – наголосив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Він зазначив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цих подій контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння і попросивши Київ про пояснення.

Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс, який в Брюсселі курує фінансову допомогу Україні, наголосив, що фінансова допомога Києву та його прогрес на шляху до ЄС залежать від незалежності антикорупційних інституцій.

Домбровскіс підкреслив, що НАБУ і САП "мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості".

В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) також попередили Банкову про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через ситуацію з Національним антикорупційним бюро.

В Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

А міністр Франції у справах Європи Бенжамен Хаддад наголосив, що ситуацію в Україні щодо обмеження незалежності антикорупційних органів все ще можна врятувати.

"Ще не пізно відмовитися від цього. Ми будемо дуже пильно стежити за цим питанням", – запевнив Хаддад.

Відповідь України

Віцепрем'єр з європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка запевнив Єврокомісію, що зміни для вступу в ЄС залишаються пріоритетом.

Сьогодні Качка обговорив з експертами, що робити через скандальний закон про НАБУ і САП.

Президент України заявив, що "усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях".

"Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано", – заявив Володимир Зеленський.

Він повідомив, що внесе до Верховної Ради "законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку".

"І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть", – підкреслив президент.

А колишня віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина переконує, що переговори про вступ до ЄС ще реально відкрити: "діалог назрів".

Переговори у Стамбулі

Сьогодні ввечері у Стамбулі розпочалась зустріч української та російської делегацій щодо "мирного врегулювання" повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зустріч між представниками України та Росії відбувається в резиденції Чираган.

Їй передувало вступне слово міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, за словами якого кінцевою метою цих переговорів є припинення вогню, що прокладе шлях до миру.

Українську переговорну команду, нагадаємо, очолює вже ексміністр оборони, секретар РНБО Рустем Умєров.

Російську делегацію традиційно очолив помічник лідера РФ Владімір Мединський, який вже керував групою російських переговорників у Стамбулі навесні 2022 року.

Перед переговорами президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, а також секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Різне щодо України

В Україні загинув 21-річний доброволець з Італії українського походження, а в Угорщині висунули звинувачення чоловіку, який воює в ЗСУ.

Угорським ЗМІ надіслали фото антиугорських написів в під’їзді Мукачева, в Україні відреагували.

З гумором відреагував міський голова Мукачева Андрій Балога: "шановна угорська владо, пожалійте наших комунальників та правоохоронців".

Переговори про тарифи

За даними ЗМІ, Євросоюз і США близькі до угоди про 15-відсотковий тариф.

У Єврокомісії заявили про посилення співпраці з Японією проти "недобросовісної торгівлі".

Крім того, президент США Дональд Трамп оголосив про "масштабну" торговельну угоду з Японією.

Решта новин

Туреччина і Британія підписали попередню угоду про купівлю винищувачів Eurofighter.

Туск оголосив про нові зміни в уряді Польщі.

У Франції вперше з 1945 року смертність перевищила народжуваність.

У Греції взяли під арешт молдовського олігарха-втікача Плахотнюка.

Президент Франції Емманюель Макрон у США судиться з блогеркою через наклеп на свою дружину, а у Парижі, за даними ЗМІ, у Макрона набуває обертів конфлікт з міністром внутрішніх справ.