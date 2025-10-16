"Фонд перемоги" України, розмова Трампа з Путіним, Грузія карає голову ОБСЄ: новини дня

Після досить позитивної для України міністерської зустрічі НАТО, яку провели у Брюсселі 15 жовтня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з господарем Кремля Владіміром Путіним. Американський президент повідомив про "значний прогрес" і про те, що вони планують зустрітися в Угорщині.

А завтра у Вашингтоні Трамп прийме президента України Володимира Зеленського.

Все важливе і цікаве за четвер, 16 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Деталі пакетів допомоги

Міністр оборони Денис Шмигаль розкрив деталі щодо пакетів військової допомоги від союзників, які Україна отримає за підсумками зустрічі Контактної групи (формат "Рамштайн") 15 жовтня у Брюсселі.

За його словами, Швеція надасть 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках; Чехія – новий пакет на 72 мільйони доларів; Канада – 20 мільйонів доларів на зимове спорядження та компоненти до ракет; Португалія – 12 мільйонів доларів у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU; Фінляндія готує 13-й пакет військової допомоги.

Крім того, він розкрив внески країн-партнерів на закупівлю з української індустрії на загальну суму $715 мільйонів.

Норвегія – $600 мільйонів на безпілотники, системи РЕБ та вибухівку.

Нідерланди – $106 мільйонів на ударні та розвідувальні безпілотники.

Канада – $8 мільйонів на дрони-перехоплювачі.

Ісландія виділить $4 мільйони у межах "данської моделі".

Закупівля зброї в США

Український міністр оборони Денис Шмигаль також поінформував, що партнери вчора зробили нові внески в ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, або Перелік пріоритетних потреб України). Ініціатива передбачає закупівлю зброї США для України, на загальну суму щонайменше $422 мільйона.

Як відомо, Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити 2 мільярди доларів у рамках чотирьох окремих пакетів PURL.

Посадовці НАТО на умовах анонімності розповіли виданню Politico, що в середу Естонія, Латвія, Литва, Словенія та Фінляндія, серед інших, були готові остаточно узгодити п'ятий пакет.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі Politico заявив, що загалом 20 союзників НАТО вже пообіцяли приєднатись до PURL.

Як наголошує видання, тиск Альянсу на країни, які не приєднались до PURL, вже дає свої результати.

Зокрема, Іспанія, яка викликала обурення серед союзників, відмовившись підтримати збільшення видатків НАТО на саміті лідерів у червні, тепер залишила відкритою можливість приєднання до PURL.

Ця фінансова ідея виявилася дуже привабливою для уряду США. Настільки привабливою, що тепер Дональд Трамп спокійно визнає, що Україна хоче піти в наступ – і, схоже, готовий це підтримати.

Загалом вчорашня міністерська зустріч НАТО у Брюсселі тільки підтвердила те, що США повертаються в російсько-українську війну, причому повертаються на нашому боці.

За даними Politico, однією з причин того, що Трамп став прихильнішим до України, став його спільний саміт з господарем Кремля Владіміром Путіним на Алясці.

Як розповів один республіканський інсайдер з питань зовнішньої політики, після зустрічі на Алясці Путін не виявляв жодної турботи про людське життя, а тривалі удари по цивільних об'єктах в Україні значною мірою вплинули на зміну позиції Трампа.

"Трампу потрібен був час, щоб зрозуміти, ким насправді є Путін", – сказав співрозмовник видання.

Крім того, за його словами, Трампа розлютило висвітлення саміту в ЗМІ, які називали його "тріумфом Путіна".

До речі, Пентагон скасував акредитацію майже усіх журналістів за незгоду з драконівськими правилами.

"Фонд перемоги" України

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме російську нафту.

Він додав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не може зробити це одразу, адже "це трохи тривалий процес", але запевнив – "він скоро завершиться".

Після заяви президента США влада Індії не підтвердила і не спростувала, що змінює свою політику щодо нафти з Росії.

США також очікують, що Японія припинить купувати російські енергоресурси.

От з Китаєм складніше, але Сполучені Штати збираються тиснути і на нього.

Президент США Дональд Трамп працює над створенням "фонду перемоги" України, який фінансуватиметься за рахунок нових мит, накладених на Китай.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Трамп доручив "повідомити нашим європейським союзникам, що ми підтримуватимемо те, що ви називаєте "російським тарифом на нафту" для Китаю або "українським тарифом на перемогу" для Китаю".

"Але наші українські або європейські союзники мають бути готові піти за нами. Ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери приєднаються до нас", – сказав він.

До речі, у Британії попередили, що Китай проводив масштабні шпигунські операції проти країни, а глава британської контррозвідки стурбований закриттям справи щодо "китайських шпигунів".

Розмова Трампа з Путіним

Сьогодні американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.

"Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес", – повідомив Трамп.

За словами президента США, він зустрінеться з Путіним в "узгодженому місці – угорському Будапешті, щоб обговорити можливість припинення "безславної" війни між Росією та Україною".

Це перша розмова Трампа й Путіна за останніх два місяці – після 18 серпня, коли в Білий дім приїхали низка європейських лідерів за підсумками саміту на Алясці.

Кілька днів тому Трамп у дописі подякував Путіну після того, як той у своїй промові похвалив його миротворчі зусилля.

Як відомо, завтра запланована зустріч президента США з президентом України Володимиром Зеленським. Однією з ключових тем на ній буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

4 лінії захисту ЄС

В ЄС представили дорожню карту з чотирма рівнями захисту від дронів та інших загроз.

"Наша дорожня карта показує всі основні етапи досягнення оборонної готовності до 2030 року, щоб ми могли стримати російську агресію, запобігти війні та зберегти мир. Наша політика – виробництво, наша мета – мир", – підкреслив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

За словами очільниці європейської дипломатії Кая Каллас, нова система протидії безпілотникам повністю запрацює до кінця 2027 року.

Крім того, оборонна дорожня карта ЄС передбачає надання "репараційної позики" Україні до кінця року.

А на початку наступного року ЄС хоче створити з Україною альянс дронів.

В оборонній "дорожній мапі" ЄС Україну визначають як ключову складову оборонної готовності Євросоюзу.

Реформа призову у Німеччині

27% німців вважають ймовірною війну з Росією у найближчі шість місяців, свідчать результати опитування Ipsos.

Страх війни з РФ сильніший серед молодих людей і жінок, зазначають соціологи.

Нагадаємо, уряд Німеччини на засіданні у середу схвалив законопроєкт про добровільну військову службу, оскільки країна прагне збільшити розмір армії.

Нова модель військової служби, запропонована міністром оборони Борисом Пісторіусом, в основному базується на добровільній службі, і наразі не планується відновлення обов'язкової служби.

Проте напрацьований документ містить положення, яке може відновити обов’язковий призов у разі нестачі добровольців.

Запропонований законопрожкт викликає суперечки всередині парламентської коаліції Німеччини.

Сьогодні під час дебатів щодо реформи військового призову міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив відкритість до компромісу.

Принцип компромісної моделі полягатиме у тому, що у разі нестачі добровольців для проходження військової служби будуть за принципом лотереї обирати призовників серед тих, хто має заповнювати відповідну анкету. Служба триватиме від 6 місяців.

Сьогодні перед Бундестагом відбувся протест проти планів запровадити військову службу.

Грузія карає голову ОБСЄ

У Грузії голову ОБСЄ оштрафували "за перекриття дороги" на акції протесту.

Чинна голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після реакції грузинської влади на відвідування нею протестної акції запросила до себе на батьківщину премʼєра Грузії Іраклія Кобахідзе.

"У цьому дусі, як голова ОБСЄ та через 50 років після підписання цього документа, запрошую вас, прем'єр-міністре Кобахідзе, приїхати до Фінляндії, зустрітися з вільною пресою та спостерігати за будь-якою демонстрацією на ваш вибір", – зазначила вона.

"Грузинська мрія" ще більше обмежила право громадян на протест.

Різне щодо України і українців

У Швейцарії російськомовний чоловік напав на україномовну родину, а в Ірландії вбили українського підлітка, який щойно прибув до країни.

У Боснії відпустили з-під варти найманця, який воював проти України.

Російського блогера, який вихваляв злочини РФ в Україні, видворять із Латвії.

Решта новин

В Австрії хочуть судити ексдипломата за передачу звіту з формулою "Новічка" шпигуну РФ, а охоронця посольства США в Норвегії засудили за шпигунство.

Новий уряд Франції витримав два вотуми недовіри.

Суд ЄС визнав домашніх тварин "багажем" у авіаперевезеннях.

Польський депутат, що оскандалився перевищенням швидкості, зрікся імунітету.

Парламент Греції схвалив суперечливу норму про 13-годинний робочий день.