Реакція РФ на зміни у плані миру, Орбан їде до Путіна, податок на мілкшейки: новини дня

В Сполучених Штатах оцінюють мирні переговори з росіянами як "успішні". Трамп, а також європейські лідери висловлюють оптимізм.

За даними CNN, США та Україна ще не досягли згоди з трьох пунктів "мирної угоди".

Президент Євроради за результатами зустрічі "коаліції рішучих" запевнив, що Європейський Союз продовжить підтримку України і тиск на Росію.

Російські дрони знову залетіли у Молдову та Румунію.

Все важливе і цікаве за вівторок, 25 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Переговори в Абу-Дабі

Після переговорів у Києві і у Женеві минулого тижня, у понеділок міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл прибув до Абу-Дабі.

Протягом вівторка він проводив переговори з російськими посадовцями.

Переговори проходять успішно, і ми залишаємося оптимістичними. Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом і міжвідомчою групою США в міру просування цих переговорів", – повідомив прессекретар Дрісколла, підполковник Джефф Толберт.

За словами співрозмовника Axios, українська делегація на чолі з головою Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим також перебуває в Абу-Дабі і проводить переговори як з американськими, так і з російськими командами.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт у вівторок сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання "мирної угоди" між Україною та Росією.

"Є кілька дражливих, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами", – пояснила вона.

За даними CNN: США та Україна ще не досягли згоди з трьох пунктів "мирної угоди".

Перша сфера стосується пропозиції США віддати Росії частину українських територій, які та не захопила.

Також співрозмовник CNN сказав, що розбіжність стосується пропозиції обмежити чисельність Збройних Сил України до 600 тисяч.

Крім того, джерело CNN назвало неприйнятною вимогу до України відмовитись від прагнення стати членом НАТО.

Американський президент Дональд Трамп висловив оптимізм щодо "мирної угоди" у російсько-українській війні.

"Я думаю, що ми дуже близькі до угоди. Ми дізнаємося", – сказав американський президент.

Трамп посилає Віткоффа у Москву фіналізувати "мирну угоду".

Реакція РФ на зміни у плані миру

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що Росія не погодиться з оновленою пропозицією "мирного плану" США, якщо вона стане суттєво менше враховувати вимоги Росії, ніж перша.

"Якщо там знівелювали дух і букву Анкориджу у тих ключових розуміннях, які там зафіксовані, то, звісно, ми будемо у принципово іншій ситуації", – сказав Лавров.

Як повідомляє Bloomberg, російські посадовці назвали безперспективним план, запропонований європейською стороною.

Як відомо, США та Україна на переговорах у Женеві вихідними підкоригували початкову пропозицію команди Трампа з 28 пунктів та розробили новий документ на 19 пунктів; найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів України та Сполучених Штатів.

Роль Рубіо

У ніч на 25 листопада, після переговорів у Женеві і напередодні переговорів в Абу-Дабі, Politico написало, що поява держсекретаря США Марко Рубіо у переговорному процесі змінила підхід американської сторони до взаємодії з Україною щодо запропонованого ними "мирного плану".

За словами співрозмовника видання, вплив Рубіо проявився у зміні темпу переговорів: "Після вчорашнього дня (23 листопада. – Ред.) вони сповільнилися, і це добре".

Участь Рубіо в переговорах призвела до набагато більшої гнучкості з боку США, сказали чотири особи, обізнані з ходом обговорень. Американський держсекретар заявив журналістам у неділю ввечері, що мета полягає просто в тому, щоб завершити обговорення "якнайшвидше", а не до Дня подяки.

Європа: в переговорах "досягнуто прогресу"

Президент Франції Емманюель Макрон, відкриваючи віртуальну зустріч "коаліції рішучих" у вівторок, сказав, що "нарешті з'явилася можливість досягти реального прогресу на шляху до справжнього миру" між Україною та Росією.

А до цього, в інтерв’ю RTL, Макрон наголосив, що мир для України не має виглядати як капітуляція.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер також заявив, що під час переговорів щодо американських "мирних" пропозицій "було досягнуто прогресу, і я вітаю деякі з досягнень, які зараз стали відомі".

"Я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогоднішні ознаки вказують на те, що більша частина тексту, як вказує Володимир (Зеленський. – Ред.), може бути прийнята", – сказав британський премʼєр.

До речі, майже половина британців вважають Трампа "перешкодою" для миру в Україні, а переважна більшість (75%) зазначила, що для Великої Британії важливо відстоювати суверенітет України.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес теж каже про "вирішальний етап" для досягнення справедливого і тривалого миру у російсько-українській війні.

Глава іспанського уряду наголосив, що наразі єдність і відданість справі "важливі як ніколи".

За словами французького президента, "коаліція рішучих" сконцентрується на заморожених активах РФ і гарантіях безпеки.

Франція і Британія створять робочу групу щодо гарантій безпеки для України з залученням США.

Макрон зазначив, що після врегулювання усіх питань для сталого припинення вогню він бачить можливість розміщення в Україні стримуючого контингенту партнерів, зокрема військових Британії, Франції і Туреччини.

Президент Франції зазначив, що про їхнє розміщення можна буде говорити "після дня, коли буде підписано мир, тобто вже не у воєнному контексті".

Президент Європейської ради Антоніу Кошта за результатами зустрічі "коаліції рішучих" запевнив у продовженні підтримки України Європейським Союзом.

"З точки зору ЄС, наші дискусії, особливо ті, що відбулися вчора в Луанді, підтверджують наше зобов'язання продовжувати тиснути на Росію та підтримувати Україну в політичному, економічному та військовому плані", – додав президент Євроради.

Британія готова разом з ЄС фінансувати Україну на основі заморожених активів РФ.

Тим часом Фінляндія виступила з ідеєю часткового перемир’я для подальших обговорень "мирного плану".

Російські дрони у Молдові і Румунії

В ході масованої атаки РФ на Україну в ніч проти 25 листопада системи спостереження за повітряним простором армії Молдови виявили шість дронів, які порушили повітряний простір країни.

Один з дронів помітили в районі населених пунктів Виноградівка – Вулканешти, після чого він почав рухатися у напрямку державного кордону з Румунією.

Згодом системи спостереження помітили ще п'ять дронів, які перетинали повітряний простір населених пунктів Дондушень, Оргеїв, Бендери, Вадул-луй-Воде та Флорешть. Один з них впав на дах будинку в селі Нижні Кукурешти.

Відомий своїми проросійськими поглядами колишній президент Молдови Ігор Додон вважає, що інцидент з падінням дрона РФ на будинок у сільській місцевості був інсценований.

На його думку, інсценуванням займалась керівна партія "Дія і солідарність" (PAS), намагаючись таким чином відвернути увагу від внутрішніх скандалів.

"Бачили, як PAS намагається зам’яти недавні скандали? Сьогодні вони акуратно поклали дрон на дах будинку. Весь Facebook завалений коментарями, кажуть, що знову намагаються підняти галас, зам’яти скандал з контрабандою зброї… Я бачив кадри. Як може дрон з вибухівкою "приземлитися" на шиферний дах, не залишивши жодних пошкоджень?" – сказав він на пресконференції.

Молдова викликає посла РФ через вторгнення дронів у свій повітряний простір.

У Румунії також підтвердили порушення повітряного простору російськими безпілотниками.

У Румунії знайшли російський дрон, що залетів в країну вночі.

Міністр оборони країни анонсував розгортання системи протидії безпілотникам Merops, поставленої США, на тлі зростання кількості випадків порушень повітряного простору.

Позиція Європарламенту

Європарламент готує позицію щодо "мирного плану" для України, голосування заплановане на 27 листопада.

А ще Європарламент затвердив програму EDIP, що інтегрує оборонпроми України і ЄС, а також констатував "продовження автократизації Угорщини".

Друзі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Європарламенті звинуватили ЄС у втручанні у вибори в Угорщині.

За даними журналіста-розслідувача Саболча Пані, Орбан відвідає Путіна у Москві 28 листопада.

Водночас офіційного підтвердження зустрічі поки що не надходило.

Решта новин

Україну обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї, РФ не пройшла.

Вибори президента Франції: опитування пророкують впевнену перемогу ультраправому кандидату.

У Франції затримали останнього підозрюваного в пограбуванні Лувру.

У Британії мілкшейки вперше обкладуть "податком на солодке".