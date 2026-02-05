Військовий діалог США та РФ, у Польщі образили Трампа, вирок лідерам Карабаху: новини дня

Сьогодні польський прем’єр прибув до Києва, де обговорив з Зеленським співпрацю двох країн.

На спільній пресконференції Дональд Туск відкинув нові вимоги Росії щодо Донбасу.

Тим часом в Абу-Дабі завершилися дводенні тристоронні переговори, результатом яких стала домовленість про обмін полоненими.

Сполучені Штати намагаються відновити співпрацю з РФ в "деяких сферах".

Трамп підтримав Орбана і вважає себе гідним потрапити до раю, а Британія підписала угоду зі США щодо співпраці у сфері критичних мінералів.

Все важливе і цікаве за четвер, 5 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Візит Туска до Києва

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні вранці прибув до Києва.

У першій половині дня він та президент України Володимир Зеленський вшанували пам’ять загиблих українських захисників і захисниць біля Стіни пам'яті полеглих за Україну на Михайлівській площі.

Вдень лідери обговорили енергетичну співпрацю та речі, які можуть посилити Україну та Польщу. Зокрема, ішлося про реалізацію проєктів щодо розбудови енергетичної мережі в обох країнах.

В пресслужбі українського президента повідомили, що суттєва частина обговорення була присвячена спільним програмам захисту. Лідери говорили про подальшу участь Польщі в програмі PURL, повноцінну участь України в програмі SAFE та спільне виробництво. Володимир Зеленський і Дональд Туск підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонних матеріалів у Польщі та Україні. В Офісі президента зазначають, що завдяки цим домовленостям буде забезпечений розвиток цифрової інфраструктури, робототехніки та безпілотних систем.

"Готуємося разом виробляти дрони, разом із Польщею робити копродакшн – і все це буде, – виробляти дрони та іншу зброю. Саме наша держава має актуальну експертизу, напевно, зараз найбільшу, через те, що ми проходимо через війну", – наголосив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про підготовку 48-го пакета допомоги для України.

За його словами, вартість цього пакету складатиме близько 200 млн злотих й він буде зосередженим на бронетехніці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обмінятися з Польщею, надавши дрони, аби отримати винищувачі МіГ-29.

Нові вимоги Росії?

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Києві висловився про нові вимоги Росії щодо окупованого Донбасу як умову для завершення війни.

За його словами, не всі країни визнають Донбас російським, маючи на увазі, що Польща не визнає.

РосЗМІ писали, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі начебто висунула нову умову для завершення війни – міжнародне визнання Донбасу російським.

Тепер Росія для настання миру вимагає не тільки здачі Донбасу, але й визнання його російським "всіма країнами", що ведуть переговори.

Другий день переговорів в Абу-Дабі

В Абу-Дабі пройшов другий день переговорів США, України та Росії.

Згідно з комюніке за підсумками перемовин, яке опублікував секретар РНБО Рустем Умєров, протягом 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації обговорили решту невирішених питань, зокрема методи упровадження перемирʼя та моніторинг припинення воєнних дій.

Зазначається, що делегації досягли домовленості, відповідно до якої Російська Федерація та Україна здійснили взаємне звільнення по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п’ять місяців.

Нагадаємо, що тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочалися після того, як Росія завдавала масованого удару по Україні. У зв’язку з новим обстрілом президент Володимир Зеленський у вівторок заявив про "коригування" роботи української команди на переговорах.

За словами президента України Володимира Зеленського, наступні переговори щодо миру можуть пройти у США.

Тим часом глава ОБСЄ Ігнаціо Кассіс після візиту до Києва приїхав до Москви.

Разом із Кассісом до російської столиці прибув генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірлиоглу.

"Діалог вимагає залучення всіх сторін. Таким чином ОБСЄ підтверджує свою роль як платформи для діалогу та готовність підтримувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів", – написав Кассіс у мережі Х.

Військовий діалог США та РФ

США та РФ домовилися відновити військовий діалог на високому рівні.

Канал комунікації був припинений восени 2021 року, безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, за даними Axios, США і Росія близькі до укладення угоди про продовження дії договору щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ).

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон не виключає співпрацю з Росією в деяких сферах, адже це не суперечить американській позиції щодо війни в Україні.

"Люди кажуть, що з Путіним неможливо співпрацювати в будь-яких питаннях, оскільки ви не згодні з вторгненням в Україну. Президент чітко сказав, що Путін не повинен був вторгатися в Україну. Ми будемо намагатися працювати і покласти цьому край, але можуть бути й деякі сфери співпраці (РФ та США. – Ред.)", – зазначив Венс.

Енергетична і військова допомога

До Києва прибула партія генераторів від ЄС.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Норвегія підписала новий внесок 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Швеція оголосила про пакет енергетичної допомоги Україні на суму 94 млн євро.

Крім того, президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном обговорив зміцнення ППО України та захист критично важливих обʼєктів.

Також Фінляндія повідомила про новий пакет військової допомоги для України.

Трамп підтримав Орбана

Президент США Дональд Трамп висловив публічну підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану перед парламентськими виборами, що відбудуться 12 квітня.

Глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, що "високоповажний прем'єр-міністр" Угорщини Віктор Орбан є "справді сильним і впливовим лідером, який має доведений досвід досягнення феноменальних результатів".

"Він невтомно бореться за свою велику країну і народ, які він любить, так само як я за Сполучені Штати Америки. Віктор наполегливо працює, щоб захистити Угорщину, розвинути економіку, створити робочі місця, сприяти торгівлі, зупинити нелегальну імміграцію та забезпечити законність і порядок!" – зазначив Трамп.

А щодо себе Трамп заявив, що гідний потрапити до раю, адже зробив "багато добра для ідеальних людей".

Також слід додати, що Британія підписала угоду зі США щодо співпраці у сфері критичних мінералів.

Новини з Німеччини

Росія оголосила працівника посольства Німеччини персоною нон ґрата.

Вчора ввечері у Німеччині затримали депутата від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" за ймовірне порушення санкцій проти Білорусі.

Німецький Штутгарт постраждав від масштабного відключення електроенергії.

У Німеччині пасажир до смерті побив контролера, це перший такий випадок на залізниці.

А ще у Німеччині зафіксували найменшу кількість шлюбів з 1950 року.

Решта новин

Естонія на три місяці закриє нічний рух на пунктах пропуску на кордоні з РФ.

Словенія готує законопроєкт, який заборонить доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років, а в Іспанії закликають до тотальної заборони соцмережі Х.

У Словаччині розслідують передачу Україні секретних документів щодо системи С-300.

У Придністров'ї економлять газ: ДРЕС перейшла на вугілля, великі підприємства зупинились.

В Азербайджані засудили колишніх лідерів Карабаху до довічного ув'язнення.