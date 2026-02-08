Трамп хоче мир до літа, Британія погрожує РФ, Орбан назвав Україну ворогом: все за вихідні

Трамп назвав "дуже хорошими" тристоронні переговори в Абу-Дабі, а Зеленський каже, що поки не вдалося вирішити територіальне питання та питання Запорізької АЕС.

Тим часом Росія замість дипломатії обирає нові удари: у ніч проти 7 лютого Росія здійснила масовану повітряну атаку, після якої Україна попросила аварійної допомоги у Польщі.

Результати опитування Insa свідчать, що більшість німців виступають за більшу допомогу Україні.

Напередодні парламентських виборів, які заплановані в Угорщині на 12 квітня, Орбан лякає угорців спалахом війни до 2030 року.

Все важливе і цікаве за вихідні, 7 та 8 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп хоче мир до літа

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що між Україною і Росією проходять "дуже хороші переговори".

"Сьогодні відбулися дуже, дуже хороші переговори, пов'язані з Росією та Україною. Може щось статися", – сказав Трамп журналістам.

Агентство Reuters повідомило в п'ятницю, що американські та українські переговорники обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.

Президент України повідомив, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу США.

До речі, за даними Axios, американські республіканці, представником яких є Трамп, бояться втрати і Палати представників, і Сенату на проміжних виборах до Конгресу Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів в Абу-Дабі (4-5 лютого) вирішити територіальне питання та питання Запорізької АЕС не вдалося.

Президент зауважив, що "складні питання залишились складними".

"Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу. "Стоїмо, де стоїмо" – це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський також зазначив, що США вперше запропонували провести на своїй території черговий раунд тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що лідери України та Росії повинні зустрітися особисто, щоб обговорити найскладніші питання, що залишилися в мирних переговорах, і що тільки президент США Дональд Трамп може зупинити війну.

"На мою думку, ми маємо імпульс, це правда. Нам потрібна консолідація або мобілізація цих мирних зусиль, і ми готові прискорити процес", – заявив міністр.

Крім того, за словами українського президента, США знову запропонували енергетичне перемир’я, РФ поки згоди не дала.

Російський терор України

У ніч проти 7 лютого Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, через яку Польща зупинила роботу двох аеропортів та підняла у небо військову авіацію.

За словами президента України, понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів РФ застосувала у масованій атаці вночі 7 лютого. Основна ціль атаки – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції.

Україна попросила аварійної допомоги у Польщі після нічної атаки РФ.

Володимир Зеленський заявив у суботу, що Росія замість дипломатії обирає нові удари, тому він розраховує на реакцію від усіх, хто підтримує тристоронні мирні перемовини.

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав світову спільноту вжити заходів проти російського терору, який ставить весь європейський континент під загрозу ядерної аварії.

Він зауважив, що останнім часом Росія посилила атаки на українську ядерну енергетичну систему.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже виступила з різкою критикою РФ за її цілеспрямовані удари по енергетичній інфраструктурі України.

"Росія атакувала енергетичний сектор України, високовольтні лінії електропередач, ключові підстанції, що вплинуло на виробництво атомної енергії. Це терор проти народу України, щоб заморозити його на смерть", – написала глава дипломатії Латвії.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Бурдіс також наголосив, що заморожувати людей у темряві, коли температура різко падає, – це чистий терор.

"Вирішальне питання" для Німеччини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що між США та Росією є ймовірність підписання документів про економічне співробітництво на близько 12 трильйонів доларів.

За словами глави держави, розвідка ознайомила його з так званим "пакетом Дмитрієва", що пропонує економічне співробітництво між РФ і США.

Тим часом глава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер попередив про загрози Європі у разі припинення вогню в Україні.

"Російська загроза для нас, німців, також зросте, якщо майбутнє припинення вогню не супроводжуватиметься значим обмеженням військового розгортання в західних військових округах Росії", – переконаний Ішингер.

Те, як закінчиться війна в Україні, є "вирішальним питанням для Німеччини та Європи", підкреслив він.

Опитування інституту Insa для газети Bild свідчить, що близько 52% опитаних громадян Німеччини виступають за сильнішу підтримку України під час війни з Росією.

Велика Британія, за даними The Guardian, погрожує захопленням танкерів "тіньового флоту" Росії.

Орбан назвав Україну ворогом

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Україна є ворогом Угорщини.

За його словами, Україна постійно вимагає від Брюсселя позбавити Угорщину дешевої російської енергії, що загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.

"Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна – наш ворог", – заявив Віктор Орбан.

Напередодні парламентських виборів, які заплановані в Угорщині на 12 квітня, він лякає угорців спалахом війни до 2030 року.

"Реалізується план, згідно з яким Європейський Союз до 2030 року вступить у війну, і до цього готують населення Союзу. ЄС оголосив про перехід до військової економіки. Тому період 2026-2030 років буде найнебезпечнішим у нашому житті. 2026 рік – останні вибори перед війною, тому ми проводимо антивоєнні мітинги", – сказав Орбан.

Орбан також звинуватив ЄС у намірах примусити усіх європейців воювати в Україні.

Крім того, прем’єр-міністр Угорщини вдруге за короткий час відвідає Вашингтон – цього разу, щоб взяти участь у засіданні Ради миру Дональда Трампа.

Тим часом угорська опозиційна партія "Тиса", яка за результатами більшості опитувань громадської думки посідає перше місце у рейтингу партій, обіцяє ввести в Угорщині євро і податок для найбагатших.

Різне щодо України

Президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів в Європі протягом року.

Президент Словаччини вважає помилкою передачу Україні МіГ-29.

Фінляндія виділяє 3 млн євро на ініціативу ООН щодо жінок в Україні.

Решта новин

США скасували "каральні мита" проти Індії через купівлю російської нафти.

У Гренландії назвали позитивними переговори зі США, але результат – невизначений. Тим часом на острові почали працювати консули Канади і Франції.

У Португалії проходить другий тур виборів президента.

У Німеччині занепокоєні низьким рівнем запасів газу у газосховищах.

Іран не відмовиться від збагачення урану, незважаючи на погрози війни з боку США – глава МЗС.

У Швейцарії загорівся меморіал жертвам пожежі в барі під час новорічної вечірки.