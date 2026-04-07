"Злив" розмови Орбана з Путіним, Венс в Угорщині, Трамп "знищить цивілізацію": новини дня

Верховна Рада ухвалила низку євроінтеграційних законопроєктів, а Венс прибув підтримати Орбана напередодні парламентських виборів.

Агентство Bloomberg дізналося, що угорський прем’єр був готовий "стати мишкою Путіна".

Тим часом Трамп лютує, що Іран не відкриває Ормузьку протоку і погрожує "знищити цивілізацію".

Все важливе і цікаве за вівторок, 7 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Євроінтеграційні законопроєкти

Сьогодні Верховна Рада схвалила низку євроінтеграційних законопроєктів, необхідних також для отримання кредитних коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Йдеться, зокрема, про законопроєкт про розподіл повноважень влади та про спрощення стягнення боргів.

Крім того, нардепи схвалили законопроєкти щодо об'єднання енергоринків України та Європи, а також про "промисловий безвіз" із ЄС.

Водночас Європейська комісія попередила офіційний Київ, що наміри скоротити статус PEPів (політично значущих осіб, politically exposed persons) до трьох років суперечать європейській інтеграції, і рекомендувала Україні провести консультації, перш ніж впроваджувати відповідні норми.

Венс в Угорщині

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сьогодні прибув з офіційним візитом до столиці Угорщини. Він став першим віцепрезидентом США, який відвідав Угорщину.

Візит американського високопосадовця відбувається за кілька днів до парламентських виборів в країні, які можуть покласти край 16-річному прем’єрству Віктора Орбана.

На тлі цього візиту лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав не втручатися у вибори.

Джей Ді Венс заявив, що американський президент відправив його у Будапешт за лічені дні до парламентських виборів, оскільки "втручання Брюсселя" у вибори є обурливим.

"Віктор Орбан – найважливіший лідер, коли йдеться про енергетичну безпеку", – сказав він.

Bloomberg також повідомило, що Угорщина укладе угоду про купівлю нафти у США.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр побачив позитивний сигнал у промові Венса.

Опозиціонер звернув увагу на фразу Венса про те, що "хто б не став новим прем’єр-міністром Угорщини, Штати співпрацюватимуть з ним".

Крім того, президент США Дональд Трамп висловив найрішучішу підтримку Віктору Орбану під час телефонного дзвінка на передвиборчому мітингу у Будапешті.

"Я великий шанувальник Віктора, я повністю його підтримую, Сполучені Штати повністю його підтримують", – сказав Трамп, сипавши похвалою на адресу угорського прем'єра.

Орбан пообіцяв зняти "нафтову блокаду" України, якщо виграє вибори.

Крім того, віцепрезидент США заявив про спроби спецслужб України вплинути на вибори у США і в Угорщині.

Стенограма розмови Орбана з Путіним

За даними Bloomberg, у телефонній розмові, яка відбулася 17 жовтня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив правителю Росії Владіміру Путіну, що "готовий докласти максимум зусиль", аби допомогти йому, зокрема сприяти врегулюванню війни в Україні шляхом проведення саміту в Будапешті.

"Вчора наша дружба піднялася на такий високий рівень, що я можу допомогти будь-яким чином. У будь-якому питанні, де я можу бути корисним, я до ваших послуг", – сказав тоді Орбан Путіну.

Щоб підкреслити свою думку, Орбан згадав дитячу байку, яка, за його словами, популярна в Угорщині. У байці йдеться про мишу, яка звільняє лева, що потрапив у сітку, після того, як той раніше помилував життя гризуна.

Як свідчить стенограма, ця репліка викликала сміх у Путіна.

"Загине ціла цивілізація"

У ніч на 7 квітня США завдали ударів по військових об’єктах на іранському острові Харк.

Президент Дональд Трамп, вимагаючи відкрити Ормузьку протоку до встановленого Вашингтоном крайнього терміну у вівторок, попередив Іран, що США можуть "знищити його за одну ніч".

"Усю країну можна знищити за одну ніч, і ця ніч може бути завтра ввечері", – сказав він журналістам під час виступу у Білому домі.

Трамп заявив, що США здатні знищити Іран "за 4 години" і мають готовий план на випадок, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку до вівторка.

"У нас є план, який ґрунтується на силі наших збройних сил, згідно з яким кожен міст в Ірані буде знищений до 12:00 завтра вночі. Кожна електростанція в Ірані буде виведена з ладу, згорить, вибухне і більше ніколи не буде використовуватися. Я маю на увазі повне знищення до 12:00", – заявив американський лідер.

Він додав, що не хоче руйнувати інфраструктуру Ірану, але у разі потреби Вашингтон зможе долучитися до її відновлення.

Пізніше президент США Дональд Трамп опублікував нову порцію погроз на адресу Ірану, заявивши, що цієї ночі "загине ціла цивілізація".

Після цього Іран, за даними The Wall Street Journal, припинив пряму комунікацію зі США.

У комунікаційній команді президента США Дональда Трампа відкидають припущення, що він може піти на застосування ядерної зброї проти Ірану.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс висловив сподівання, що Іран дасть "правильну відповідь" на ультиматум від США з вимогою до Тегерана відкрити Ормузьку протоку.

"Іранський режим має час до 20:00 за східним часом, щоб скористатися моментом і укласти угоду зі Сполученими Штатами", – заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Конгресвумен від демократів Яссамін Ансарі ініціює імпічмент главі Пентагону Піту Гегсету через війну в Ірані, а лідер демократів у Сенаті назвав Трампа "вкрай хворою людиною".

Європа стоїть осторонь

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив занепокоєння, що конфлікт з Іраном може набути ядерного характеру.

Велика Британія повідомила, що не надасть США свої авіабази для атак на інфраструктуру Ірану.

1 квітня британський прем’єр-міністр Кір Стармер наголосив, що "це не наша війна".

"Ми не будемо втягнуті у цей конфлікт. Це не у наших національних інтересах", – заявив Стармер.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував військову операцію США проти Ірану, назвавши її "порушенням міжнародного права".

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон анонсував повернення додому двох французьких громадян-викладачів, які понад три роки провели за ґратами в Ірані за надуманими звинуваченнями.

А минулого тижня стало відомо, що контейнеровоз CMA CGM Kribi французької компанії CMA CGM став першим судном, пов’язаним із Західною Європою, яке перетнуло Ормузьку протоку після початку війни в Ірані наприкінці лютого.

7 квітня у Туреччині повідомили про напад поблизу консульства Ізраїлю у Стамбулі. Президент Реджеп Таїп Ердоган засудив спробу нападу. Також стало відомо, що один з нападників загинув і двоє – поранені.

Решта новин

Литовця засудили за паплюження українського прапора та пошкодження авто.

У Білорусі кажуть, що Литва "не хоче" розмовляти з Мінськом.

Politico пише, що Молдова пропонує країнам ЄС допомогу у протидії російському втручанню у вибори.