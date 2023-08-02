Чехам разрешили воевать в Украине, проблемы с Польшей, замок для еврокомиссара: новости дня

Вже другий день поспіль у центрі уваги інцидент з білоруськими гелікоптерами на кордоні з Польщею. Це порушенням простору члена НАТО – важливий етап у загостренні протистояння між РФ та Альянсом.

Тим часом, загострення відносин відбувається у Польщі з Україною. Зеленський доручив українським послам у сусідніх країнах "гасити емоції" там, аби місцева внутрішня політика не била по відносинах з Україною.

Інша головна тема середи – "формула миру" і "гарантії безпеки". Президент України оголосив, що Київ розраховує домовитися з іншими державами світу про саміт щодо реалізації "формули миру" на осінь цього року. Розкрили і деталі щодо зустрічі в Саудівській Аравії.

А ще: чехи в ЗСУ і контрнаступ, РФ і продовольча безпека, передвиборчі пристрасті в США та Польщі.

Все важливе і цікаве за 2 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Польща і "беззубе" НАТО

Вже другий день поспіль у центрі уваги інцидент з білоруськими гелікоптерами на кордоні з Польщею.

Сьогодні заступник міністра закордонних справ країни Павел Яблонський заявив, що "такі речі трапляються в кожній країні", "ніяку" реакцію на інцидент продемонстрували і в Пентагоні і загалом в НАТО.

Напередодні увечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

Інцидент із порушенням простору – важливий етап у загостренні протистояння між РФ та НАТО, йдеться у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка.

Але, з огляду на реакції, складається враження, що основою політики США та НАТО щодо Росії стали страх та обережність.

Найсумніше те, що така реакція Варшави і Вашингтона – не виняток, а правило.

То як же треба було діяти?

Чи правда, що військова відповідь на провокації буде початком війни між РФ та НАТО?

Ні, неправда. І це багато разів доведено історією.

Навпаки, відповідь на порушення правил має бути жорсткою – саме для того, щоби противник повернувся до правил і щоби ескалація не стала неконтрольовано і не дійшла до стану відкритого протистояння.

Всі деталі – у статті НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки.

Ще одна підтема щодо Польщі – відносини з Україною.

В польському МЗС заявили, що відносини з Україною "останнім часом не є найкращими" через висловлювання представників української влади.

У вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

Президент Володимир Зеленський вкотре подякував Польщі за допомогу і заявив, що Україна "не дасть жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути".

Пізніше, на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України, Зеленський доручив українським послам у сусідніх країнах "гасити емоції" там, аби місцева внутрішня політика не била по відносинах з Україною.

На нараді Зеленський згадував і про "формулу миру". Про це – далі.

Саміт щодо "формули миру"

Президент України оголосив, що Київ розраховує домовитися з іншими державами світу про саміт щодо реалізації "формули миру" на осінь цього року.

Зеленський нагадав, що цього тижня у Джидді, що в Саудівській Аравії, запланована вже друга зустріч радників лідерів держав та представників МЗС щодо реалізації запропонованої Україною "формули миру", на ній очікують майже 40 країн. Перша така зустріч відбулася у Копенгагені.

До речі, за словами заступника глави ОП Ігоря Жовкви, в Саудівській Аравії Україна планує "узгодити філософію 10 пунктів української "формули миру".

Крім того, на зустрічі планують опрацювати деталі проведення майбутнього саміту "формули миру" на рівні лідерів, зокрема обговорити час, місце і порядок денний.

Він додав, що "окремим бонусом" стане "можливість провести багатосторонні і двосторонні переговори з понад 30 делегаціями провідних країн Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки".

А от Росії на зустрічі в Саудівській Аравії не буде.

Раніше США назвали причину, чому Росія не буде присутня на неформальній зустрічі в Саудівській Аравії наприкінці цього тижня, вказавши, що РФ не готова до справжньої дипломатії.

Також додамо, що на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України, на якій Зеленський згадував про саміт "формули миру" і про зустріч в Саудівській Аравії, президент України назвав п’ять головних орієнтирів для української дипломатії.

Крім того, він назвав 12 країн, які приєднались до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

До речі, посли G7 вкотре нагадали, яких кроків чекають від України для інвестицій у відбудову.

Чехи в ЗСУ і контрнаступ

Президент Чехії дозволив 14 громадянам країни воювати в Україні на боці ЗСУ.

Тим часом, Пентагон передбачає важкий і тривалий контрнаступ України.

Разом з тим, в Мінюсті України вже готуються до розпаду РФ.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла уповноважена Мін’юсту у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

У Міністерстві юстиції вважають, що Україна зможе забезпечити компенсації для постраждалих від російської агресії попри ігнорування Росією рішень ЄСПЛ та навіть у разі її розпаду.

РФ і продовольча безпека

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу, 2 серпня, під час телефонної розмови домовився з главою Кремля Владіміром Путіним про його візит до Туреччини.

Також Ердоган розповів Путіну про важливість Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала РФ.

Ердоган наголосив, що від зриву угоди найбільше постраждають країни з низьким рівнем доходу.

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель засудив останні ракетні удари РФ проти України, частиною яких стала портова інфраструктура.

Високий представник ЄС констатував, що Росія продовжує завдавати повітряних ударів по Києву, а також по українських портах в Одесі і на Дунаї.

"Ці цілеспрямовані атаки на українську зернову інфраструктуру посилюють загрози для продовольчої безпеки у світі і створюють ризики для мільйонів найменш захищених людей", – наголосив Боррель.

Поки світ вирішує питання з перебоями в поставках і зростанням цін, Росія звертається до вразливих країн, зокрема в Африці, з двосторонніми пропозиціями щодо обмежених поставок зерна, вдаючи, що розв’язує проблему, яку вона сама створила. Це цинічна політика свідомого використання продовольства як зброї.

А ще головний дипломат ЄС Жозеп Боррель звинуватив Росію і її президента Путіна у підживленні військових переворотів в Африці.

Різне щодо України і українців

Суд у Канаді присудив 110 млн доларів родичам жертв авіатрощі МАУ.

Українців у Литві за пів року стало на 10 тисяч менше. До речі, у Латвії хочуть полегшити в'їзд трудових мігрантів через гостру нестачу робочих рук.

Угорщина виправдовує візову суперечку зі США захистом закарпатських угорців в Україні.

А у Туреччині розкрили аферу на $5 млн, через яку постраждала Україна.

Передвиборчі пристрасті

Колишньому президенту США Дональду Трампу напередодні президентських виборів 2024 року оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія, його чекають у суді.

Нагадаємо, наразі Трамп є найпопулярнішим претендентом на президентську номінацію серед Республіканської партії.

А тепер – до Польщі. Там президент Анджей Дуда підписав поправки до закону щодо комісії з розслідування російського впливу, який критикують як спрямований проти опозиції.

Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них – передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року.

Восени 2023 року у Польщі пройдуть парламентські вибори.

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