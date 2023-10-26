Орбан зовет Киев на переговоры, вступление Швеции в НАТО буксует, скандальный Фицо: новости дня

Республіканець-трампіст став спікеров Палати представників США. Він оголосив, що підтримує надання Україні допомоги, але "з умовами".

Новоспечений союзник Орбана у протистоянні з Брюсселем зі Словаччини Фіцо заявив, що не підтримає військову допомогу Україні і що не голосуватиме "за жодні санкції" проти Росії без оцінки їхнього впливу на ЄС.

Тим часом, Угорщина продовжує підтримувати зв’язки із Білоруссю – глава МЗС Угорщини знову приїхав у Мінськ.

І все це відбувається на тлі затримок постачання боєприпасів Україні від Євросоюзу.

Із хорошого – нові пакети допомоги від США та Данії.

Все важливе і цікаве за четвер 26 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Спікер Палати представників

В США нарешті обрали спікера Палати представників – ним став досі маловідомий 51-річний представник консервативного штату Луїзіана та послідовний "трампіст" Майк Джонсон.

Як "ЄвроПравда" вже писала, обрання спікера нижньої палати Конгресу має важливе значення й для України. Адже за його відсутності фактично перебуває на паузі законодавча робота палати — включно зі схваленням фінансування допомоги Києву.

І хоча громадська ініціатива "Республіканці за Україну" поставила Джонсону найнижчу оцінку F, вчора новий спікер Палати представників публічно заявив, що ніколи не виступав проти фінансування чи допомоги Україні.

"Ми будемо говорити про підтримку (України. — Ред.) і про те, що необхідно для її отримання. Ми повинні гарантувати, щоби Владімір Путін не досягнув успіху, і я думаю, що всі республіканці в Палаті представників єдині в цьому питанні", — заявив він журналістам.

Як і попереденик Маккарті Джонсон вимагає контролю за коштами, а також "плану перемоги" — тобто чого саме Білий дім прагне досягти мільярдами доларів військової допомоги.

Аналіз нового спікера – у статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Трампіст як компроміс. Що означає для України обрання нового спікера в Конгресі США.

Президент США Джо Байден привітав республіканця Майка Джонсона з обранням на посаду спікера і закликав його сприяти ухваленню в Конгресі додаткового фінансування, зокрема й для України.

Раніше колишній міністр оборони України, очільник Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк в інтерв’ю "Європейській правді" вже попереджав, що у США починають говорити про те, чи не поставити допомогу (навіть військову) у залежність від якихось умов. Про виконання умов для отримання коштів від Сполучених Штатів в інтерв’ю ЄвроПравді розповідала і спецпредставниця з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Тобто, тренд щодо отримання Україною допомоги від США "з умовами" не несподіваний. Головне, що новий спікер Палати представників Сполучених Штатів, принаймні у публічних заявах, категорично не відмовляється від підтримки України.

До речі, США офіційно оголосили про пакет військової допомоги Україні на $150 млн.

До нового пакета допомоги входять засоби протиповітряної оборони, артилерійські, протитанкові та інші засоби.

Словаччина+Угорщина проти ЄС

А от новоспечений прем’єр Словаччини Роберт більш категоричний у заявах щодо допомоги Україні. Сьогодні він підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, як і казав під час виборчої кампанії.

Більш того, про це він заявив особисто і президенці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

Словацький прем’єр, серед іншого, заявив фон дер Ляєн, що "відсьогодні Словаччина матиме власну думку в Брюсселі".

Також сьогодні Фіцо оголосив, що не буде голосувати "за жодні санкції" проти Росії без оцінки їхнього впливу на ЄС.

Про те, які загрози ЄС та Україні несе новий уряд Словаччини читайте в статті Уряд реваншу та дружби з Орбаном: що чекати Україні від нової влади Словаччини.

Тож, окрім Угорщини ще одним проблемним сусідом для України стала Словаччина. Радимо також подивитися наш відеоблог про новий проблемний для нас уряд.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що хотів би приїзду до Будапешта української делегації перед тим, як ЄС ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду миру на військову допомогу Україні.

Орбана запитали, чого очікувати далі щодо 500 млн допомоги для України з European Peace Facility, виділення яких не можуть схвалити через угорське вето.

"Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися", – заявив Віктор Орбан.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Угорщина стає проблемою для Євросоюзу.

"Це стає проблемою, яку ми повинні вирішити. У нас і раніше були різні думки, і нам вдавалося зберігати єдність, але щодо Угорщини це стає дедалі складніше", – зазначила Каллас.

За словами глави естонського уряду, у ЄС немає потужного інструменту для протидії тому, що робить Угорщина.

Каллас здивована тим, що Угорщина продовжує дотримуватися поглядів, протилежних до більшості країн-членів, а також залишається поза межами єврозони, незважаючи на високу інфляцію.

Нагадаємо, минулого тижня угорський прем’єр Віктор Орбан та президент Росії Владімір Путін зустрілися у Пекіні. Це була перша за понад рік зустріч Путіна з лідером держави ЄС.

Орбан не планує вибачатися за зустріч з Путіним і пишається своєю стратегією.

Більш того сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до столиці Білорусі.

Він зазначив, що "ми хочемо миру, а для цього треба підтримувати канали зв'язку", опублікувавши фото із зустрічі з главою МЗС Білорусі Сергєєм Алєйником.

Сійярто за прикладом Орбана потиснув руку ще одному диктатору – самопроголошеному президентому Білорусі Александру Лукашенку.

"Позиція Угорщини в білоруському президентському палаці така ж, як і в Нью-Йорку, Брюсселі чи Москві: війна в Україні не може бути вирішена на полі бою, і не завершиться, окрім як за столом переговорів. Саме тому канали комунікації повинні бути відкритими, бо без них ми втратимо навіть надію на мир. Угорці хочуть миру, і президент Лукашенко не ставить це під сумнів", – написав глава угорського МЗС.

Чи відбудеться "розлучення" Угорщини з Євросоюзом? Дивіться у черговому відеоблозі наших редакторів.

Глава угорського уряду Віктор Орбан зараз ізольований у ЄС сильніше, ніж будь-коли раніше, і в Євросоюзі очікують все більше проблем з Будапештом, пише The Guardian.

Вступ Швеції до НАТО буксує

Угорщина і Туреччина – єдині країни, які ще не схвалили шведську заявку на вступ в НАТО.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про плани поговорити з главою угорського уряду Віктором Орбаном щодо ратифікації шведської заявки на вступ в НАТО.

"Я з великою повагою ставлюся до того, що кожен окремий парламент і кожна країна НАТО повинні приймати свої власні рішення. Це стосується і Туреччини, і, звичайно, Угорщини", – додав шведський прем’єр.

До цього в адміністрації Орбана заявили, що Угорщина очікує "пояснень" від Швеції, перш ніж парламент країни ратифікує протокол про її вступ у НАТО.

Раніше в Угорщині звертали увагу на те, що Швеція нібито критикує демократичний відкат в Угорщині.

Ну а Туреччина ймовірно вирішила відкласти ратифікацію протоколу про вступ Швеції до НАТО.

Турецька провладна газета Cumhuriyet в опубліковану в четвер матеріалі стверджує, що "Партія справедливості й розвитку" (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердогана не очікує голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця року.

Тим часом, міграційна служба Швеції вирішила анулювати посвідку на проживання іракського мігранта Салвана Моміки, відомого за акціями зі спалювання Корану.

Між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

Саміт ЄС

Сьогодні у Брюсселі стартував дводенний саміт лідерів Євросоюзу. У Бельгії перед самітом затримали палестинця, який погрожував скоїти теракт.

Як ми раніше повідомляли, на зустрічі мають обговорити шляхи прискорення надання військової підтримки Україні, використання заморожених активів РФ, а також активізацію дипломатичної роботи Євросоюзу з метою забезпечення справедливого миру.

Прискорення надання військової підтримки дійсно актуальне питання, бо, за даними Bloomberg, ЄС відстає із планом постачання боєприпасів Україні. Глава МЗС Литви закликав Євросоюз не гальмувати з постачанням боєприпасів в Україну.

Напередодні саміту фінський прем’єр Петтері Орпо повідомив, що має намір поінформувати своїх європейських колег про пошкодження газопроводу Balticconnector. Орпо також планує обговорити це питання у двосторонньому форматі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Він заявив, що Євросоюз може профінансувати ремонт газогону Balticconnector в Балтійському морі через механізм захисту від гібридних загроз ЄС.

Згодом стало відомо, що голови урядів Естонії, Швеції та Фінляндії провели зустріч на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі, присвячену безпеці підводної критичної інфраструктури.

Щодо підтримки українцями ЄС і НАТО

У четвер соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати опитування українців, яке провели на замовлення Міжнародного республіканського інституту у вересні цього року.

За результатами опитування, 79% українців проголосували б за вступ до НАТО.

Євросоюзу довіряють більше, ніж НАТО.

При цьому більшість українців – 60% – готові на відкладення в часі набуття членства в ЄС, щоб Україна могла відстояти свої інтереси під час переговорів з Євросоюзом.

До речі, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що є деякі недружні країни, які намагаються применшити оцінку прогресу і знецінити зусилля України в питанні європейської інтеграції.

Цікаво також, що українці з помітним відривом найчастіше називають Сполучені Штати, Польщу та Велику Британію як країни, які надали Україні найбільше допомоги для протистояння повномасштабному російському вторгненню.

Різне щодо протидії РФ

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