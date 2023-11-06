Польские фуры блокируют границу Украины, три цели ЕС по Киеву, Трамп обогнал Байдена: новости дня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила три цілі, які ЄС має переслідувати у контексті допомоги Україні.

У Євросоюзі заперечують початок обговорень з Києвом можливих переговорів з РФ.

Щонайменше 127 британських компаній зізнались, що порушували санкції проти Росії. До того ж деякі нідерландські компанії, ймовірно, обходять санкції шляхом експорту своєї продукції через Туреччину.

Польські перевізники блокують кордон з Україною, поки у Варшаві стартує процес формування нового уряду після парламентських виборів. Президент доручив сформувати уряд чинному прем'єру, якого, як сьогодні стало відомо, підозрюють у вчиненні неправомірних дій під час пандемії коронавірусу.

Італія може першою в світі заборонити синтетичну їжу, а у Британії чотирьох осіб судитимуть за крадіжку золотого унітаза з будинка Черчилля.

Важливі і цікаві новини понеділка, 6 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Три цілі ЄС щодо України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила три цілі, які ЄС має переслідувати у контексті допомоги Україні "стільки, скільки буде потрібно".

"По-перше, нашою метою має залишатися справедливий і тривалий мир, а не ще один заморожений конфлікт. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці", – наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, основний шлях до досягнення цього – "формула миру" президента Зеленського. Саме тому вона закликала послів продовжувати працювати, щоб зібрати все більше і більше підтримки для "формули миру" з боку країн по всьому світу.

"По-друге, Україна потребує довгострокової безпеки. Ми повинні забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторилася", – зазначила фон дер Ляєн.

Це, за її словами, вимагає нарощування потужностей європейської оборонної промисловості.

"По-третє, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі – це членство в Європейському Союзі", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що війна в Україні стала стратегічною поразкою господаря Кремля, але поразка Путіна не перетвориться автоматично на перемогу України.

А колишній президент Чехії Мілош Земан, який запам’ятався проросійською позицією до лютого 2022 року, заявив, що тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну. Він визнав, що помилився у оцінці російського президента Владіміра Путіна, та назвав це своєю головною невдачею за час перебування на посаді лідера держави.

До речі, як повідомило агентство "Інтерфакс-Україна", у ЄС заперечують початок обговорень з Києвом можливих переговорів з РФ.

Одіозний глава МЗС Словаччини Юрай Бланар, який нещодавно обійняв посаду, заявив, що тільки "мирні ініціативи" покладуть край війні в Україні.

Бланар зазначив, що Словаччина засуджує російське вторгнення в Україну як порушення міжнародного права і підтримує її територіальну цілісність.

Та, за його словами, ситуацію в Україні не вирішити воєнним шляхом.

А новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відмовився, аби його держава надавала військову допомогу Україні, обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю своїм клієнтам – зокрема й в Україні.

Французька компанія постачатиме Україні гранатомети і штурмові гвинтівки. Українська державна компанія "Укрспецекспорт" підписала контракт на 36 мільйонів євро на поставку 10 тисяч штурмових гвинтівок, двох тисяч снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.

Трамп обігнав Байдена

Проблемою для України ще й може стати президентство в США Дональда Трампа. За рік до виборів 2024 року колишній американський президент Трамп випереджає діючого президента Байдена в п'яти з шести ключових штатів за рік до виборів.

Нагадаємо, Трамп під час саміту в Брюсселі у липні 2018 року пригрозив виходом США з НАТО, якщо держави-члени не виконають його вимог з підвищення видатків на оборону.

Згодом ЗМІ писали про наміри Трампа повернутися до погрози виходу США з НАТО, оскільки нарощування військових витрат іншими членами Альянсу продовжувало відставати від цілі.

Влітку 2023 року сенатори-демократи і сенатори-республіканці відновили зусилля, спрямовані на те, щоб заблокувати намір будь-якого президента США вивести країну з НАТО у майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна готова взяти на себе роль лідера НАТО для захисту від агресії РФ.

Щодо порушення санкцій проти РФ

Щонайменше 127 британських компаній зізнались, що порушували санкції проти РФ.

Інформація про них була актуальна станом на 17 травня цього року. Компанії можуть добровільно повідомляти про порушення, аби зменшити розмір штрафів, зазначає Financial Times. Видання ознайомилося із відповіддю британського Міністерства фінансів на запит юридичної фірми Pinsent Masons.

Портал NL Times, який цитує дані Служби статистики Нідерландів, звернув увагу на те, що деякі нідерландські компанії, ймовірно, обходять санкції Європейського Союзу проти Росії, шляхом експорту своєї продукції через Туреччину.

Статистика свідчить, що після запровадження санкцій проти РФ експорт нідерландської продукції до Росії зменшився, а експорт до Туреччини водночас аномально стрімко зріс.

До речі, державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів у Туреччині впевнений, що Швеція скоро буде в НАТО.

Блокада кордону

У понеділок польські перевізники почали блокаду кордону з Україною, рух ускладнено.

Водіїв легкових автомобілів, автобусів та транспортних засобів, які перевозять живих тварин, а також гуманітарну та військову допомогу, обіцяють пропускати.

Учасники блокади вимагають запровадження комерційних дозволів для українських перевізників та скорочення їхньої кількості до рівня, що існував до російського вторгнення в Україну.

Україна закликала їх припинити блокаду кордону.

Тим часом, у Польщі після парламентських виборів визначаються із складом уряду. Президент Польщі доручив чинному прем’єру Матеушу Моравецькому формування уряду.

У цей же день повідомили, що Верховна контрольна палата Польщі подала повідомлення про обґрунтовану підозру у вчиненні прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким неправомірних дій під час пандемії коронавірусу, пов’язаних із необґрунтованими витратами.

Вибори у Молдові

Ще одна важлива тема – місцеві вибори у сусідній Молдові.

У Молдові заявили про "безпрецедентне втручання Росії" під час місцевих виборів.

"Незважаючи на безпрецедентне втручання іноземної держави, PAS і європейським командам кандидатів вдалося отримати найкращий результат у країні", – сказав спікер молдовського парламенту Ігор Гросу.

Міжнародна місія зі спостереження за виборами в Молдові відзначила "мирний та дієвий" характер місцевих виборів напередодні, 5 листопада, але вказали на проблеми із зовнішнім втручанням та обмеження в умовах надзвичайної ситуації.

Ці вибори принесли безумовно добрі новини. Схоже, що проросійські сили втратили столицю країни, Кишинів. А партія президентки Санду увійшла до місцевих органів влади по країні з доволі непоганими результатами і тепер шукатиме союзників, без яких наступні вибори їм не пройти.

Докладніше – у ґрунтовній статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Беззаконням по Росії: як уряд Молдови зняв з виборів агентів РФ та що з цього вийшло.

Антисемитизм у ЄС

Єврокомісія заявила про надзвичайний рівень сплеску антисемітизму в Європі.

В тому числі, різко зросла кількість антисемітських злочинів і у Німеччині

Канцлер Олаф Шольц закликав німців стати на захист євреїв у країні.

Ймовірно, такі зловчини вчиняють здебільшого мігранти з Близького Сходу.

Уряд Німеччини виділить 18 млрд євро своїм регіонам для вирішення проблеми з мігрантами в країні.

"Наразі занадто багато людей приїжджають до Німеччини нелегально. Ми хочемо прискорити процедуру, щоб розгляд справи про надання притулку та розгляд справи в суді першої інстанції, як правило, завершувався протягом шести місяців. Заяви та слухання повинні відбуватися в центрі первинного прийому", – зазначив канцлер Німеччини.

Щодо подій на Близькому Сході додамо, що Британія відкликає частину співробітників посольства в Лівані.

Різне щодо росіян та їхніх посіпак

Військові РФ вбили громадянина Грузії в окупованому Цхінвальському регіоні під час незаконного затримання. Грузія почала розслідування.

Одного з керівників Російського союзу Латвії засудили умовно за виправдання геноциду.

У Фінській затоці у жовтні нібито пошкодили комунікаційний кабель Росії.

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