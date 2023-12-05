Давление на Орбана, отмена переговоров с Венгрией, разблокировка границы со Словакией: новости дня

Сьогодні вийшов досить великий дайджест. У ньому нові деталі щодо долі багатомільярдного пакету допомоги США для України, а також про іншу допомогу.

Про угорського прем’єра Орбана, який намагається ускладнити шлях України до членства в ЄС. Напередодні грудневого засідання Європейської ради, де планують розглядати і українські питання, в ЄС намагаються переконати Віктора Орбана прибрати вето щодо України. Частина європейських дипломатів вважає, що він намагається шантажувати Брюссель для розблокування виплат для Угорщини.

Ще одна важлива тема – санкції проти Росії. З огляду на сьогоднішні новини, складається враження, що на Заході активізувалися щодо протидії тим, хто допомагає російським загарбникам обходити санкції і отримувати запчастини для зброї.

Повна картина вівторка, 5 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Що з допомогою з США?

Одна з основних тем – доля багатомільярдної допомоги Україні з США.

Нагадаємо, у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.

А потім республіканці в Палаті представників почали вимагати посилити охорону кордону США та поєднати це питання з допомогою Україні. Нині голоси на підтримку цієї ініціативи все частіше лунають як від законодавців Сенату, так і від демократів загалом.

Отже, зараз і республіканці і демократи наголошують, що нелегальний перетин кордону США з Мексикою перетворився у справжню кризу та вимагає термінового вирішення.

Водночас, за словами сенатора-демократа від штату Коннектикут, пов'язувати Україну з міграційною кризою в США – це те саме, що "тримати українську допомогу в заручниках" складного внутрішнього американського питання.

Він наголошує, що Вашингтон не може провести двопартійну імміграційну реформу протягом останніх 40 років.

Окрім європейських політиків, які намагаються переконати Конгрес якнайшвидше схвалити допомогу Україні, президент України Володимир Зеленський також намагається комунікувати з конгресменами.

Сьогодні вранці стало відомо, що Зеленський проведе закритий брифінг саме для сенаторів США.

Глава держави поінформує сенаторів про стан війни в Україні та необхідність підтримки Києва за день до першого процедурного голосування в Сенаті щодо додаткового пакета допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Хоча вже ввечері стало відомо, що український президент скасував звернення.

Очікується, що голосування відбудеться у середу. Втім, йдеться в публікації The Hill, законопроєкт навряд чи подолає цю початкову перешкоду, адже республіканці заявили, що голосуватимуть проти його розгляду, якщо він не включатиме заходів щодо безпеки кордону США з Мексикою.

На тему допомоги Україні від Сполучених Штатів слід додати, що вони нададуть 20 тисяч тонн металу для будівництва захисту енергооб'єктів.

Інша допомога Україні

Представники українського Міноборони та ЄС обговорили довгострокові безпекові зобов’язання, які Європейський Союз готовий запропонувати Україні.

Представники Європейської служби зовнішньої дії прибули до Києва, щоб розпочати від імені високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля консультації стосовно пакета безпекових зобов’язань для України.

Докладніше про пріоритети, які, як очікується, ймовірно будуть охоплювати майбутні безпекові зобов’язання з боку Євросоюзу для України – у новині.

Німеччина може передати Україні унікальні САУ RCH-155 у 2024 році, а Фінляндія почне виробництво артилерійських боєприпасів для України.

Нідерланди спрямують €8 млн на проєкт для деокупованих територій і розслідування воєнних злочинів. Крім того, нова голова МЗС країни здійснила перший двосторонній візит в Україну.

Тиск на Орбана

Друга основна тема дня – євроінтеграція України.

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт Євросоюзу, на якому мають розглянути питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, а також питання 50 млрд євро Україні до 2027 року.

Наразі у Євросоюзі намагаються тиснути на угорського прем’єра Віктора Орбана, який погрожує блокувати всі українські питання.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче взагалі зняти з обговорення саміту ЄС питання переговорів з Україною про вступ. Більш того, Орбан ще й нібито направив окремого листа голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, в якому просить не виносити на порядок денний саміту ЄС питання, пов’язані з Україною.

У Єврокомісії не погоджуються із твердженнями Орбана щодо того, що їхня позиція щодо України є "необґрунтованою та погано підготовленою".

За даними видання Politico, президент Франції Макрон запросив угорського прем’єра, аби переконати щодо вступу України у ЄС.

Через "антиукраїнські" погрози Орбана президент Європейської ради Шарль Мішель планує скоротити візит до Китаю.

Мішель повернеться зі столиці Китаю раніше – після першого дня зустрічей у четвер. Частково це відбудеться через те, що у нього немає захищеної телефонної лінії в Пекіні, щоб проводити переговори з лідерами ЄС без прослуховування з боку Китаю, зазначив офіційний представник.

Глава Євроради зустрічався з Орбаном у Будапешті минулого тижня, намагаючись згладити напруженість напередодні саміту лідерів ЄС.

До речі, Шарль Мішель відвідає Пекін у четвер разом з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка попередила Китай про торговельний дисбаланс напередодні саміту.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і її словенська колега Таня Файон розкритикувала прем’єра Угорщини Віктора Орбана за ветування європейських рішень, що стосуються України.

Серед європейських диломатів, пише Politico, немає однозначної думки, чи Орбан у будь-якому разі реалізує свої погрози, чи намагається шантажувати Брюссель щодо розблокування виплат для Угорщини, які не надають їй через питання до ситуації з верховенством права в країні.

Бербок додала, що ЄС зробить усе можливе, щоб Україна могла зробити наступний крок у євроінтеграції.

Європейську комісію закликали не "умиротворювати" Віктора Орбана, розморожуючи мільярди євро для Будапешта, на тлі погроз угорського прем'єр-міністра зірвати плани ЄС розпочати переговори про вступ з Україною та надати Києву нову допомогу.

Дії угорського уряду в останні роки, як пише The Guardian, спрямовані на підрив незалежних інституцій, призвели до того, що Брюссель призупинив виділення понад 27 млрд євро, призначених для Угорщини.

Однак нещодавно Єврокомісія дала зрозуміти, що може бути готова розморозити до 10 млрд євро – нібито через прогрес, досягнутий у судовій реформі. Про це стало відомо напередодні зустрічі європейських лідерів, запланованої на 14-15 грудня.

Також нагадаємо, що до грудневого засідання Європейської ради Україна має виконати рекомендації Єврокомісії, включно з тими, що стосуються прав національних меншин, про які згадує Угорщина, і зміцнення антикорупційних інституцій.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Верховна Рада вже цього тижня може ухвалити зміни до закону про нацменшини на виконання критерію Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ із ЄС.

Тим часом, уряд України ініціював переговори з угорськими колегами напередодні саміту ЄС, але відклав спілкування з Будапештом до остаточного узгодження змін до законів про права меншин.

Українська сторона стверджує, що і далі зацікавлена у переговорах і не прагне їхнього скасування – але просить перенести переговори на початок наступного тижня через останні узгодження рішення щодо законодавства про права меншин.

Слід додати, що глава МЗС Словаччини каже, що також поки "не може уявити" Україну в ЄС.

Щодо санкцій проти РФ

Ще одна важлива тема – санкції проти Росії. З огляду на сьогоднішні новини, складається враження, що на Заході активізувалися щодо протидії тим, хто допомагає російським загарбникам обходити санкції і отримувати запчастини для зброї.

У Бельгії та Нідерландах арештували шістьох за підозрюю в експорті військових товарів у РФ. Крім того, Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про санкції проти мережі компаній, пов’язаних із бельгійським бізнесменом Гансом Де Гітере, які в обхід санкцій постачали Росії електроніку для військової техніки.

Сполучені Штати наклали санкції на "гаманців" і оборонні підприємства режиму Лукашенка, а також дають до $7 млн за інформацію про росіянина Усса, який втік з Італії від правосуддя.

Компанії з Фінляндії підозрюють у відправці в Росію майже 3500 дронів.

Тим часом, Росія домовилась з Іраном разом протидіяти західним санкціям.

А Чехія і Словаччина, за даними Financial Times, хочуть продовжити дозвіл на продаж продуктів із російської нафти.

Розблокування кордону зі Словаччиною

Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною призупинили.

Ну а польські перевізники і фермери продовжують блокаду українського кордону.

Латвія, Литва та Естонія оголосили Польщі демарш через блокаду на кордоні з Україною, а у Єврокомісії налаштовані відстоювати скасування дозволів попри польські вимоги.

Опитування українців

З 13 по 21 листопада агенція Info Sapiens провела загальноукраїнське опитування "Про передумови для переговорів, "безпекові гарантії" і довіру до закордонних лідерів".

Опитування, зроблене на замовлення Центру "Нова Європа" (ЦНЄ),проходило в той період, коли вже надходило чимало скептичних сигналів від західних партнерів, тож особливо показово, як на них відреагували українці.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко проаналізував результати дослідження. Отже, найважливіші дані та висновки – у його статті Ні – поступкам щодо НАТО, так – допомозі Тайваню. Як змінилися уподобання українців за рік.

Стало відомо, наприклад, про те, що Байден і Дуда очолили рейтинг довіри українців до іноземних лідерів, що Ердоган опинився у п’ятірці "антилідерів" за довірою українців. Крім того, українці розповіли, як ставляться до ідеї вступу до НАТО "частинами", а також про те, чи відмовляться від вступу до НАТО задля "миру" з РФ.

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