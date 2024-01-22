Визит Туска в Киев, оружие из ЕС в обход Венгрии, ПАСЕ накажет Азербайджан: новости дня

Дональд Туск вперше після призначення прем’єром Польщі прибув до Києва задля обговорення проблемних питань між країнами. Окрема тема – безпека. Все, що відомо про візит – у сьогоднішньому дайджесті.

Євросоюз збирається розробити план військової підтримки України, який позбавить угорського прем’єра Орбана важелів впливу на рішення.

Бельгія у цьому році виділить 611 мільйонів євро військової допомоги Україні.

Посол Британії в Україні дав інтерв’ю "Європейській правді", в якому розповів про дрони, перемоги у Чорному морі і інші цікавинки.

А головнокомандувач Збройних сил Норвегії вважає, що у його держави залишилось небагато часу для нарощування оборонного виробництва, аби мати змогу протистояти агресивній Росії.

Повна картина понеділка, 22 січня, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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Щодо "конфліктів інтересів" з Польщею

Минулого тижня польському уряду вдалося дійти компромісу з перевізниками, які блокували кордон з Україною. А до цього кордон з Україною частково блокували польські фермери, які також припинили блокаду у першій декаді січня.

Попри розблокування, питання остаточно так і не вирішили, бо є вимоги і до української сторони.

А сьогодні вранці, 22 січня, з візитом до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, щоб більш предметно обговорити проблемні питання між країнами.

"У нас також є багато двосторонніх питань для обговорення, є деякі конфлікти інтересів, ми про це знаємо, будемо про це говорити, але в дусі дружби, щоб якомога швидше вирішити ці проблеми, а не підтримувати і не примножувати їх", – сказав глава польського уряду журналістам.

Як писав редактор "Європейської правди" Юрій Панченко, в першу чергу йдеться про вирішення питання із запровадженням Варшавою заборони на імпорт української пшениці, кукурудзи та ріпаку.

На думку Панченка, в питанні агроекспорту з України очікувати якогось швидкого прориву явно не варто.

І дійсно, за підсумками дня, про якісь конкретні домовленості між країнами з цього приводу сторони не повідомляли. Судячи з публічних заяв, представники держав, як-то кажуть, домовились домовлятися.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про дії Варшави та Києва для вигідної діяльності сільгоспвиробників та перевізників обох країн.

"Я впевнений, що ми знайдемо вихід, який буде на користь польських та українських фермерів і виробників", – зазначив Туск.

За його словами, Польща оцінюватиме існуючі моделі механізму верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Єврокомісії, такі як угода України з Румунією або Болгарією.

"Я з великим задоволенням отримав сьогодні інформацію про те, що вже готуються (Верховною Радою) закони, які зроблять польських та українських перевізників рівними з точки зору європейського законодавства", – вказав прем’єр Польщі.

Він додав, що сторони відновлюють формат міжурядових консультацій, щоб уникнути непотрібного напруження чи конфлікту інтересів.

Водночас прем'єр України Денис Шмигаль висловив очікування, що Польща зробить кроки щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників.

А ще Шмигаль повідомив, що обговорив зі своїм польським колегою Дональдом Туском створення чотирьох нових пунктів пропуску на спільному кордоні.

Проблемні питання з фермерами і перевізниками з’явилися на тлі євроінтеграції України. Задля підтримки української економіки під час війни Єврокомісія запровадила послаблення для України. Серед іншого, запровадила "транспортний безвіз", який згодом призвів до протестів перевізників, а також прибрала обмеження на експорт сільгосппродукції з України.

Разом з тим, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що його країна буде цілковито підтримувати швидке приєднання України до Європейського Союзу.

До речі, цього тижня Єврокомісія представить зміни до торгового законодавства ЄС, які дадуть змогу запроваджувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції до сусідніх з Україною країн.

За словами єврокомісара з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, такі заходи дозволять Брюсселю блокувати імпорт, якщо ринок певної країни буде переповнений.

Домбровскіс зазначив, що розподіл експорту української сільськогосподарської продукції відбувається нерівномірно.

"Його відчувають насамперед найближчі сусідні країни, тоді як для ринку ЄС в цілому він не створює значних перешкод", – додав єврокомісар.

Домбровскіс повідомив, що пропозиція охоплюватиме рік до червня 2025 року. Вона має бути схвалена Європейським парламентом та більшістю країн-членів ЄС.

Також Україна експортує продукцію і Чорним морем. Британська розвідка зазначає, що у грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли з моменту вторгнення РФ.

Слід нагадати, що саме польські фермери були першими, хто здійняв бучу щодо своїх проблем. Тепер вже навіть французькі фермери починають діалог з урядом щодо своїх проблем і не виключають протестів.

Безпекові домовленості з Польщею

Інша тема двосторонніх переговорів – безпека.

Прем’єр Дональд Туск заявив, що Польща приєдналася до декларації країн "Групи семи" про "гарантії безпеки" для України.

"Ми обговорили приєднання Польщі до декларації G7. Вдячний за вашу готовність почати роботу над безпековою угодою між нашими країнами", – наводить Polsat слова президента України Володимира Зеленського після зустрічі.

Нагадаємо, першу двосторонню угоду на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися, Київ підписав з Лондоном.

Також триває підготовка безпекової угоди України зі Сполученими Штатами. В Офісі президента кажуть, що безпекова угода зі США матиме більше пунктів, ніж з Британією.

Загалом Зеленський назвав переговори з Туском "дуже ефективними". За його словами, йшлося також про фінансову підтримку Польщі для закупівлі зброї для України та спільне виробництво зброї.

Крім того, Зеленський повідомив про новий оборонний пакет від Польщі.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, від початку повномасштабної війни Польща надала Україні озброєння і техніки на суму майже 3,5 мільярди доларів.

Йдеться про сотні танків, літаків, гелікоптери, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси, БМП та БТР-и, протитанкові засоби, артилерію та боєприпаси.

Прем’єр Польщі заявив, що для нього питання боротьби з російським агресором "абсолютно номер один".

"Насправді, я також перебуваю в Києві заради безпеки Польщі. Це не лише питання України. Це питання безпеки всього вільного світу, і Польщі зокрема, хоча б через географію", – сказав Туск.

Він додав, що вся Україна бореться за безпеку всього вільного світу.

"Це не гасло. Це не порожні слова про те, що тут вирішується доля вільного світу", – підкреслив прем’єр Польщі.

А ще стало відомо, що Польща призначить уповноваженого з відновлення України.

Про те, чого очікували в Україні від візиту Туска читайте в колонці редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Туск йде на прорив: чи призведе візит прем'єра Польщі в Київ до перезавантаження відносин.

Зброя з ЄС в обхід Угорщини

За даними The Wall Street Journal, у Євросоюзі цього тижня розпочнеться робота над новим планом розблокування десятків мільярдів доларів, що допоможе збільшити обсяги військової допомоги для України.

Новий план дозволить меншим країнам-членам з невеликими запасами боєприпасів об'єднати свої ресурси для спільних закупівель, щоб зробити більший внесок у допомогу Україні. Також ця пропозиція полегшить спільну роботу європейських урядів з Україною щодо того, яких матеріалів вона найбільше потребує.

Структура фонду також дозволить уникнути регулярних виплат, які Угорщина часто блокувала або використовувала як важіль впливу.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель запевнив, що "українцям не варто хвилюватися".

"Європейська підтримка залишається такою ж сильною, як і раніше, і вона буде продовжуватися", – заявив глава дипломатії Євросоюзу.

Міністр оборони України Рустем Умєров після телефонної розмови з бельгійською колегою Людівін Дедондер повідомив, що Бельгія у цьому році виділить 611 мільйонів євро військової допомоги Україні. Крім того, країна має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію Збройних сил України.

А посол Британії Мартін Гарріс у інтерв’ю "Європейській правді" розкрив деталі майбутнього виробництва дронів з Україною.

"Дрони мають виготовлятися у співпраці ВПК наших двох країн. Це перевага України зараз – дуже великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн – як ми можемо співпрацювати з вами у виробництві дронів – і тут, в Україні, і у наших країнах", – зауважив посол.

На уточнююче запитання, чи вироблятимуть дрони і в Україні, і у Великій Британії, дипломат відповів ствердно.

Крім того, посол Британії вважає події на Чорному морі справжньою перемогою України і підкреслив, що його країна готова до того, що британська зброя буде складовою поразки Росії.

Велика Британія надала групі експертів ООН супутникові фотографії, які можуть доводити факт поставок РФ північнокорейських озброєнь, щоб ініціювати офіційне розслідування щодо цих фактів.

Росія посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Відомо, що Пхеньян передав Москві артилерійські снаряди й балістичні ракети, які вже застосовувались для ударів по українських містах.

У США заявили, що характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.

А головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що у його держави залишилось небагато часу для нарощування оборонного виробництва, аби мати змогу протистояти агресивній Росії.

Литва й Польща проведуть навчання в стратегічно вразливому Сувальському коридорі.

ПАРЄ покарає Азербайджан

Парламентська асамблея Ради Європи розпочала процедуру, що може призвести до обмеження прав Азербайджану.

Про це повідомив кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга.

Процедуру формально ініціював глава групи соціал-демократів та глава німецької делегації у ПАРЄ Франк Шваббе.

Він звинуватив Азербайджан у переслідуванні опозиції, масових порушеннях прав людини в Карабаху та висловив впевненість, що "немає інших способів вплинути", крім обмеження прав азербайджанців у ПАРЄ.

"Є пряма відповідальність азербайджанської делегації за те, що наші представники не могли відвідати політичних в’язнів та Лачинський коридор, а також не були запрошені на спостереження за виборами", – додав він.

Відповідно до правил, на підтримку оскарження у залі мало встати не менше 30 депутатів, це сталося. Тепер питання буде спрямоване у моніторинговий комітет для підготовки доповіді, і в один з наступних сесійних днів ПАРЄ вирішить, чи накладати санкції на Азербайджан, і які саме.

Це оскарження за змістовними причинами ідентичне до того, яке застосовували раніше до Росії, до її виключення з РЄ.

Крім того, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи одностайно погодилася розглянути з процедурою термінових дебатів питання що, стосується порушення прав українських дітей.

Дебати відбудуться у четвер і за їхнім підсумком ухвалять резолюцію (рішення) асамблеї.

Як оголосив вже експрезидент ПАРЄ Тіні Кокс, що представляв підготовку до цього рішення, асамблея "несе відповідальність за те, що не змогла попередити цю війну" і має розглянути це питання. До виступу на дебатах запросили також Олену Зеленську.

До речі, ПАРЄ обрала нового президента. Ним став грецький депутат Теодорос Русопулос.

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