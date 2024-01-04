Ложь в Италии о "расцвете" Мариуполя, вечное эмбарго Польши, гарантии у Лукашенко: новости дня

Росія, як повідомляють в США, почала використовувати балістичні ракети від Північної Кореї і домовляється про поставки схожих ракет з Ірану.

Німеччина передала ЗСУ чергову партію ракет для ППО та іншу військову допомогу. Європейські політики і сьогодні продовжували підкреслювати необхідність подальшої і достатньої допомоги Україні, бо це відповідає інтересам Європи. Наступного тижня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

А ще: Шольца у Німеччині зустріли вигуками "злочинець", а в Азербайджані заявили про "значний прогрес" щодо тексту мирної угоди з Вірменією.

Все важливе і цікаве за 4 січня 2024 року – у дайджесті "Європейської правди".

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Ракети з КНДР по Україні

В адміністрації президента США вважають, що армія РФ за два роки досі не засвоїла уроки війни.

"Командування і контроль в російській армії все ще жахливі. Моральний дух, лідерство – абсолютно на нулі. Вони все ще сильно покладаються на повітряні удари, тому що у них є така можливість", – вказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що нині Заходу легше перемогти Росію, ніж свого часу СРСР.

"Сьогодні тільки країн, які надають військову допомогу Україні через Контактну групу з питань оборони України "Рамштайн", понад 50. Сучасна Росія набагато слабша за СРСР, їй надають зброю лише три союзники-ізгої: Білорусь, КНДР та Іран", – пояснив Кулеба.

Таким чином, висновує міністр, якщо за холодної війни співвідношення кількості держав на боці Заходу й СРСР-Росії становило 20-20, то сьогодні – 50-4.

За даними WSJ, Сполучені Штати вважають, що Іран може поставити Росії балістичні ракети цієї весни.

Крім того, в Білому домі зазначили, що Росія вже отримала балістичні ракети від КНДР і двічі запускала їх по Україні.

США обіцяють покарати КНДР та Іран за допомогу Росії балістичними ракетами.

Підтримка України для захисту Європи

Німеччина у новому пакеті передала Україні ракети до IRIS-T SLM, БМП Marder і не тільки.

Серед іншого, передали неоголошену кількість боєприпасів до танків Leopard 2 A6 та дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав "на кожному кроці" підкреслювати, що підтримка України відповідає європейським національним інтересам.

"Українські війська тримають агресора подалі від кордонів Євросоюзу. Можливий успіх Владіміра Путіна не послабить його амбіцій. Навпаки, це буде сигнал Кремлю, що агресія окупається і що оголена сила є ефективним інструментом дій", – пояснив голова польського МЗС.

Він різко розкритикував позицію про необхідність "обережно" допомагати Україні, щоб не призвести до "ескалації конфлікту", або заклики до капітуляції Києва перед російськими вимогами, нагадавши про аналогічні обставини перед Другою світовою війною і під час неї.

"Ніколи не бракує кишенькових чемберленів, готових пожертвувати свободою чи територією інших людей заради власного спокою та тиші. Ми не можемо на це погодитися, тому що цей мир – навіть якщо нам вдасться його купити – буде ілюзорним і нестабільним", – підкреслив Сікорський.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вважає, що подальша допомога Україні зброєю необхідна для того, аби забезпечити паритет на полі бою з Росією, інакше ж війна загрожує поширитись ближче до її країни.

"Єдиний шанс для України сісти за будь-який стіл, досягти будь-якого дипломатичного рішення, будь-якого столу переговорів – це зберегти баланс, рівновагу між силами на місцях", – пояснила вона.

В іншому разі, як наголошує Мелоні, відбудеться подальше вторгнення, а війна стане ближчою до Європи.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг скликав на 10 січня засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів після російських масованих повітряних атак, які відбулись у новорічний період.

А Бельгія з березня розмістить два F-16 у Данії для навчань українських пілотів.

Скандальна виставка в Італії

В Італії планують провести виставку про "розквіт" Маріуполя після його окупації Росією.

Анонс заходу в італійському місті Модена містить звичні кремлівські пропагандистські тези про нібито "народне повстання" на Донбасі, за яке видавали дії російських диверсантів під час захоплення влади в регіоні у 2014 році, та про "швидкий процес відновлення" міста, що зазнало значних руйнувань під час його окупації регулярними військами РФ навесні 2022 року.

В соцмережах та у групах українців Італії вже лунають заклики діяти, щоби не допустити проведення такої виставки.

Виставку-конференцію організовує культурна асоціація "Росія Емілія-Романья" 20 січня о 15:00 за місцевим часом в Громадській залі на Віа Вітербо 80, де обіцяє "представити громадськості результати роботи нової міської адміністрації" після окупації Маріуполя.

У Міністерстві закордонних справ України назвали цю виставку провокацією, а мер італійської Модени відхрестився від підтримки проросійської виставки про Маріуполь.

Фермери у Європі і Україна

Польські фермери відновили блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині". В Державній прикордонній службі України підтвердили відновлення блокади руху для вантажного транспорту.

Згодом в уряді Польщі заявили, що ембарго на експорт українських продуктів буде діяти безстроково.

"Кордони не будуть відкриті, ембарго на українські продукти є безстроковим – до його скасування", – зазначив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

Раніше Секерський заявляв, що заборона на імпорт українського зерна до Польщі зберігатиметься до тих пір, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.

Нагадаємо, а з 6 листопада триває блокада кордону з Україною польськими перевізниками. У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" після того, як її переривали через заборону місцевої влади.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переконуватиме польських перевізників не використовувати блокаду українського кордону як метод захисту своїх інтересів.

"Я більш ефективно захищатиму польських перевізників, коли блокади не буде... Наші аргументи будуть краще почуті, коли Польща не буде країною, яка блокує кордон", – зазначив Туск.

На тему фермерів слід додати, що уряд ФРН пішов на часткові податкові поступки фермерам після їхніх протестів.

Негода у Європі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вдруге за останній тиждень прибув у регіон, що потерпає від повеней. Там його зустріли вигуками "злочинець".

У місті Зангерхаузен Шольца зустріла група з близько 10 осіб, які вигукували "злочинець" і "повертайся назад".

Своєю чергою глава німецького уряду пообіцяв підтримку регіонам Німеччини.

Повені у Німеччині почалися ще з передноворічного тижня після затяжних дощів.

Серйозні підтоплення є також на півночі Франції, у районах, які перед тим серйозно постраждали у листопаді.

Франція та Німеччина активували Механізм цивільного захисту ЄС для надання допомоги мешканцям постраждалих регіонів.

А у Фінляндії зафіксували новий рекордний мороз цієї зими. Через морози країна може побити рекорд споживання електроенергії.

На півдні Швеції 1000 водіїв застрягли на трасі у снігових заметах, на допомогу залучили армію.

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