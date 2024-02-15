Миллион беспилотников от НАТО, план Б по деньгам США, прогнозы по наступлению РФ: новости дня

У сьогоднішньому дайджесті – про домовленості міністрів країн НАТО для зміцнення України, запасні плани в Конгресі США заради допомоги Києву, зміна риторики Трампа і його "наїзди" на Альянс.

Детально про це і не тільки – у нашому огляді новин четверга.

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Мільйон дронів, спільний з НАТО центр

Сьогодні у Брюсселі завершилася дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО. В столиці Бельгії працювала і команда "Європейської правди".

Два дні міністри, серед іншого, говорили і про Україну: 14 лютого – у форматі "Рамштайн" (Контактна група з питань оборони України), 15 лютого – у форматі Ради Україна-НАТО.

За підсумками дводенних переговорів партнери надали Україні зобов’язання щодо постачання одного мільйона дронів для ЗСУ, повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Але він не уточнив, впродовж якого проміжку часу партнери зобов’язалися надати Україні БПЛА.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс оголосив у четвер, що Велика Британія разом з Латвією очолить велику коаліцію з надання Україні безпілотних літальних апаратів.

Як учасниця коаліції, Велика Британія збільшить і впорядкує надання Україні Заходом FPV-дронів.

Цей проєкт буде запущений з пакету щодо безпілотників вартістю 200 мільйонів фунтів стерлінгів, про який прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив у січні цього року.

А ще, 15 лютого, на засіданні Ради Україна-НАТО (РУН) було ухвалене рішення про створення нової структури, що забезпечить тіснішу взаємодію ЗСУ з Альянсом.

"Цей центр дозволить Україні ділитися досвідом, який вона здобула під час російської-української війни, і створить структуру, що дасть можливість ЗСУ навчатися та тренуватися пліч-о-пліч з натівськими партнерами", – розповів Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що цей центр спільного аналізу, освіти та навчань у польському Бидгощі потрібен не лише Україні, а й самому Альянсу. Про деталі центру у цій новині.

Слід додати, що Норвегія, яка також є членом НАТО, з весни почне навчальний курс для українських морських піхотинців з проведення операцій з малими човнами, а також передасть Україні такі човни зі спорядженням.

Високопосадовець НАТО, що спілкувався на умовах анонімності, заявив журналістам у Брюсселі, що Альянс не прогнозує наступу РФ в Україні у найближчі місяці.

За словами джерела, НАТО не бачить ані здатності, ані підготовки до нападу з боку РФ.

Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість реконструкції та відновлення в Україні через майже два роки повномасштабного вторгнення Росії становить 486 млрд доларів США (452,8 млрд євро).

Про це свідчить оновлена спільна Оперативна оцінка збитків та потреб.

Два плани "Б" у США щодо України

Зустріч у Брюсселі відбулась у той час, як Україна гостро потребує артилерійських снарядів, а у Конгресі США "застряг" проєкт, до якого входять кошти на підтримку України.

Цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України. Але цей проєкт зіткнувся з опором у Палаті представників та критикою Дональда Трампа.

Як пише The Hill, у Конгресі США обговорюють мінімум два "плани Б" для схвалення допомоги Україні.

Найбільш оптимальний варіант, який обговорюють законодавці нижньої палати Конгресу, полягає в застосуванні discharge petition – процедури, яка дозволяє винести питання на голосування в обхід комітетів і спікера.

Для успіху discharge petition демократам у нижній палаті Конгресу потрібно заручитись підтримкою кількох республіканців. Для них це політичний ризик, позаяк вони відкрито виступають проти свого керівництва. Наразі публічно про можливість приєднатись до петиції заявив тільки один республіканець Грег Мерфі.

Другий альтернативний варіант схвалення допомоги Україні в Конгресі, про який дізнався The Hill, передбачає ухвалення альтернативного законопроєкту, який містив би заходи для безпеки кордону США з Мексикою і фінансування Ізраїлю, України і Тайваню.

За словами одного з ініціаторів, республіканця Дона Бейкона, вартість пакета становитиме близько 60 мільярдів доларів, з яких приблизно 40 мільярдів піде на Україну. Вони вважають, що їхній законопроєкт має більше шансів на ухвалення, бо не містить коштів на гуманітарну допомогу палестинцям у Газі – що могло відвернути республіканців.

У Білому домі розкритикували позицію законодавців з Республіканської партії, які блокують проєкт з додатковим фінансуванням національної безпеки з підтримкою України.

"Але шокує те, що республіканці в Палаті представників все ще роблять це (блокують – Ред.) зараз, стаючи на бік Дональда Трампа, Владіміра Путіна і Тегерана проти нашої оборонно-промислової бази, проти НАТО, проти України, проти наших інтересів в Індо-Тихоокеанському регіоні", – підкреслила речниця Білого дому.

Вона закликала припинити це і "поставити нашу національну безпеку на перше місце".

Важливість допомоги Україні визнають і в Європі.

Глави МЗС Великої Британії і Польщі спільно звернулись до Конгресу США і особисто до спікера Палати представників Майка Джонсона із закликом схвалити проєкт з фінансуванням України.

Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа трампістів, сказала главі МЗС Британії Девіду Кемерону "поцілувати її в дупу" після його заклику.

Зміна риторики Трампа

Дональд Трамп, який протягом багатьох місяців підривав зусилля щодо допомоги Україні, нещодавно змінив риторику.

Наразі ймовірний наступний президент США наполягає на наданні Україні допомоги не у вигляді безповоротних коштів, а у вигляді кредиту.

"Вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це таким чином. Позичте їм гроші. Якщо вони зможуть, то повернуть нам. Якщо ні, вони не повинні нам їх повертати", – зазначив Трамп на мітингу в Південній Кароліні перед республіканськими праймериз, що відбудуться 24 лютого.

Він порівняв цей план з угодами, що, за його словами, він укладав зі спортсменами, які мали потенціал, але не мали грошей на початку своєї кар'єри.

А на передвиборчому заході в Північному Чарльстоні Дональд Трамп заявляв, що нібито зробить більше для захисту України, ніж нинішній американський лідер Джо Байден.

Він сказав, що за президентства Байдена Володимир Путін "отримає все, що захоче, включно з Україною".

"Це подарунок. У нього є дар", – додав Трамп.

За його словами, Байден "збирається віддати" Україну Путіну.

Нещодавно Владімір Путін заявив, що на посаді президента США для Росії нібито кращий Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Для Трампа ці слова Путіна стали "компліментом".

"Президент Росії Путін щойно зробив мені великий комплімент. Він щойно сказав, що волів би бачити президентом Джо Байдена, а не Трампа. Ось це комплімент. Багато людей сказали: "О, Боже, це дуже погано". Ні, ні, це добре", – сказав Трамп своїм прихильникам.

За його словами, не дивно, що Путін хотів би бачити Байдена в Білому домі.

Трамп нагадав, що за часів свого президентства він запровадив санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", але адміністрація Байдена скасувала ці санкції у травні 2021 року.

За даними Bloomberg, Трамп хоче у разі перемоги на президентських виборах підштовхувати Україну і РФ до переговорів.

Трамп і НАТО

А ще Дональд Трамп шантажує НАТО.

Експрезидент США та лідер на номінацію від республіканців на виборах Дональд Трамп наголосив на своїй позиції, що Вашингтон не захищатиме жодну країну-союзника по НАТО, яка не витрачає на оборону щонайменше 2 відсотки свого валового внутрішнього продукту.

Франція у 2024 році досягне витрат на оборону на рівні 2% ВВП.

Отже, заява Трампа фактично стимулює членів Альянсу збільшити фінансові внески. Це вигідно і Україні. Бо у оборонні витрати союзників зараховується і та техніка та зброя, яку вони передають Україні.

Але головною причиною, яка змушує держави-члени НАТО посилити оборонні витрати, є агресивна Росія.

Хоча глава МЗС Угорщини вважає, що Росія не загрожує жодній країні НАТО. Більш того, як повідомило Financial Times, Угорщина заблокувала новий пакет санкцій проти Росії.

Естонський міністр оборони Ханно Певкур заявив, що перехід Росії у стан військової економіки неуникно змусить держав-союзників по НАТО також збільшити витрати на оборону.

Генсек НАТО пояснив, чому США не вийдуть зі складу Альянсу.

На тлі загрози президентства Трампа Європа намагається автономізуватися від США у питанні оборони.

В Європейському Союзі розглядають можливість створення нової посади єврокомісара з питань оборони, який займатиметься промисловими аспектами оборонної політики.

"Зростає розуміння того, що Європа повинна робити набагато більше в сфері оборони. Тому ми, швидше за все, побачимо щось з такою назвою. Але що саме буде включено до нього, буде предметом запеклих дебатів", – сказав співрозмовник видання Politico.

Тим часом, Греція і Туреччина приєднаються до ініціативи європейської протиповітряної оборони "Небесний щит".

США успішно запустили супутники для виявлення гіперзвукових і балістичних ракет.

Різне щодо України і українців

У Польщі заявили, що переговори з Україною щодо агропродукції на фінальній стадії.

Фермерські об’єднання ЄС вимагають посилення контролю за імпортом з України.

А ще у Польщі повідомили про затримання українця, що діяв для спецслужб Росії.

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