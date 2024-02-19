Обострение на границе Польши, ATACMS большей дальности, Орбан оскорбил сенаторов США: новости дня

Новини понеділка показали песимізм і невизначеність в Європі на тлі ризиків послаблення ролі США у захисті союзників, а також допомоги Україні, після ймовірної перемоги Трампа на виборах президента. Вони наголошують, що це може спокусити Росію до агресії проти якоїсь з країн НАТО.

Байден погодився зустрітися зі спікером Палати представників, який гальмує ухвалення законопроєкту з допомогою Україні.

Польські фермери продовжують блокувати кордон і починають все більше нахабніти. Наприклад, блокували навіть пасажирський потяг з України.

Орбан також виступає проти української агропродукції в ЄС. Разом з тим, в Угорщині заявили, що не блокуватимуть 13-ий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Всі важливі і цікаві новини понеділка, 19 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Невизначеність та песимізм на Заході

Мюнхенська безпекова конференція, яка завершилася учора, продемонструвала невизначеність та песимізм на Заході.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни РФ проти України у 2023 році.

За словами адмірала, на Заході вважали, що "якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси і підготовку, вони переможуть".

Тепер, додав він, "ми повинні бути обережними, щоб не бути надмірно песимістичними в 2024 році".

Як пише Bloomberg, достатньо непідготовлені союзники США у Європі стурбовані ситуацією, коли Росія надихається своїми успіхами на полі бою в Україні, а США можуть зменшити підтримку їхнього регіону.

Тож, цей песимізм домінував у розмовах на Мюнхенській конференції з безпеки. Один з посадовців повідомив агентству, що цього року в Мюнхені також панувала невизначеність.

Високопосадовці з оборонних відомств висловили занепокоєння тим, що США не надали Україні фінансування.

За даними The Washington Post, європейські посадовці уважно стежать за президентськими перегонами у США і думають над запасним планом на випадок, якщо Дональд Трамп, повернувшись до Білого дому, відмовиться від допомоги Україні.

Більш того, європейські високопосадовці повідомили, що планують сценарії, в яких саме це публічне погіршення підтримки може підштовхнути Росію до прямого нападу на одного з членів НАТО.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив, що Росія може здійснити раптовий напад на країни НАТО.

Однак попри складну ситуацію на фронті в України з'явилися проблиски надії, зазначає Bloomberg. Посадовці звернули увагу на заяви про те, що Росія втрачає людей з вражаючою швидкістю – сім солдатів на кожного українця. А плани союзників надіслати Україні дрони зі штучним інтелектом відкривають перспективу для українських військ перехитрити російські артилерійські батареї.

Окремо для України тривожним дзвіночком стало те, що для багатьох світових політиків і дипломатів війна Росії проти України поволі відходить на другий план.

На Заході зрозуміли, що проти них воює не путінська Росія, а уся "вісь зла". Отже, почали лунати поради розпорошити зусилля на усі регіони світу замість сконцентрованого опору Путіну.

І якщо Мюнхенська конференція стала для України сигналом тривоги, то не сигналом про катастрофу.

Коли саме українське питання підняли на конференції – стало зрозуміло, що у нас є чимало союзників. Передусім – серед лідерів європейських держав.

Докладно про дискусії на Мюнхенській безпековій конференції – у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка (з Мюнхена) Захід шукає обриси світової війни. Чому Мюнхен-2024 став тривожним дзвіночком для України.

Далекобійна зброя для України

Американський телеканал NBC News повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності ATACMS.

За словами посадовців, якщо Конгрес схвалить фінансування для України, США можуть включити ATACMS дальнього радіуса дії в один з перших пакетів військової допомоги, оплачених за ці гроші.

Нагадаємо, минулого тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України. Але Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.

Президент США Джо Байден сказав, що готовий зустрітися зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном щодо законопроєкту, до якого входить у тому числі допомога для України.

Президент США додав, що вважає великою помилкою поведінку республіканців, які виступають проти підтримки України.

Сьогодні стало відомо, що керівні партії у Бундестазі готують заклик надати Україні далекобійну зброю, але не Taurus.

За інформацією ЗМІ, Бундестаг має винести документ на голосування цього тижня.

Додамо, що у питаннях військової підтримки Києву німецький канцлер Олаф Шольц особливо важливою вважає координацію зі США.

Блокада кордону

Польські фермери блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Раніше у Держприкордонслужбі припустили, що через блокаду польськими фермерами пунктів пропуску може затримуватись доставка гуманітарної допомоги.

А вчора польські протестувальники, як повідомили в "Укрзалізниці", не пропускали у тому числі пасажирський поїзд сполученням Київ-Хелм.

Київ поінформував Єврокомісію про ситуацію з блокадою польсько-українського кордону та очікує рішучої реакції партнерів.

У Єврокомісії повідомили, що завтра збереться координаційна платформа з питань експорту і транзиту української агропродукції.

Речник Єврокомісії Олоф Гілл заявив, що мирні демонстрації – це базові права в ЄС, але Єврокомісія неодноразово заявляла, що "насильству немає місця, і національна влада відповідає за забезпечення порядку".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за закриття європейського ринку для української агропродукції.

За його словами, до фермерів ніхто не прислухається, вони відчувають, що відстань між ними і тими, хто приймає рішення в Брюсселі, як небо і земля.

Тим часом, чеські фермери протестували у Празі на 500 тракторах і вантажівках.

Орбан образив сенаторів США

У неділю двопартійна делегація американських сенаторів здійснила офіційний візит до столиці Угорщини і закликала її уряд негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, але в угорському уряді проігнорували візит.

Як повідомив угорський портал Index, Угорщина та Швеція, ймовірно, наблизилися до угоди щодо шведських винищувачів Gripen, яка може прискорити схвалення угорським парламентом членства Стокгольма в Північноатлантичному альянсі.

Наприкінці минулого тижня у своїй щорічній програмній промові прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "наша суперечка зі Швецією наближається до завершення". Як пише Index, слова угорського прем’єра можуть стосуватись саме угоди про придбання Gripen.

А ще Китай запропонував Угорщині підтримку в питаннях громадської безпеки.

Реакція на смерть Навального

Євросоюз обіцяє Росії нові санкції за смерть Навального.

Юлія Навальна – дружина Алексєя Навального – 19 лютого взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі.

"Ми висловили Юлії Навальній найглибші співчуття ЄС. Владімір Путін та його режим будуть притягнуті до відповідальності за смерть Алексєя Навального. Як сказала Юлія, Путін – не Росія, Росія – не Путін", – написав топдипломат ЄС Жозеп Боррель у Twitter (X) за підсумками зустрічі.

Адміністрація президента США Джо Байдена також обговорює можливість накладення додаткових санкцій на РФ через смерть російського опозиціонера.

А колишній президент США та ймовірний кандидат на цю посаду від Республіканської партії Дональд Трамп пов'язав смерть Навального з проблемами у США.

У своєму дописі він жодним чином не згадав ані про те, хто такий Навальний, ані про обставини його смерті та можливу причетність до них російського режиму. На це вже звернула увагу його конкурентка Ніккі Гейлі.

"Дональд Трамп міг би засудити Владіміра Путіна за те, що він є кровожерливим головорізом. Трамп міг би похвалити мужність Навального. Замість цього він, за методичкою лібералів, засудив Америку і порівняв нашу країну з Росією", – написала вона у Twitter (X).

Литва викликала тимчасового повіреного РФ через смерть Навального в ув’язненні, а Швеція – російського посла.

Президент Сербії Вучич заявив, що після смерті Навального позиція Сербії стосовно РФ стане складнішою.

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