Стратегия США для победы, деблокада границы с Польшей, китайские шпионы в Европе: новости дня

Як сказала міністерка оборони Нідерландів, почався важливий тиждень.

Чому? Як проходить процес допомоги Україні?

Про все важливе і цікаве за понеділок, 22 квітня, – в дайджесті "Європейської правди".

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США готують пакет зброї

Сполучені Штати готуються відправляти допомогу Україні, хоча Конгрес її ще остаточно не схвалив.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США схвалила пакет законопроєктів, у тому числі проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.

Завтра законопроєкт має схвалити Сенат, а потім він відправиться на підпис президента Джо Байдена.

Сьогодні Володимир Зеленський телефоном обговорив зі своїм американським колегою Джо Байденом зміст наступного пакету військової допомоги США.

"Президент запевнив мене, що пакет швидко затвердять, і що він буде потужним, посилюючи нашу протиповітряну оборону, а також далекобійні та артилерійські можливості", – зазначив Зеленський.

У Держепі Сполучених Штатів заявили, що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає "дуже скоро" після завершення його схвалення в Конгресі.

До речі, в США кажуть, що в останні тижні постачали Україні деяку військову допомогу, реагуючи на ситуацію на полі бою.

Серед особливостей законопроєкту по Україні: протягом 45 днів після остаточного його ухвалення Державний департамент і Пентагон повинні подати профільним комітетам Конгресу "стратегію стосовно американської підтримки України проти агресії Росії".

Конгрес згадує у законопроєкті, що мета американської військової підтримки – надати Україні змогу "захищатися та досягнути перемоги над Російською Федерацією".

За словами помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймса О’Браєна, в США хочуть перемоги України, і зараз потрібна стабілізація (у війні) на сході, що частково залежить від артилерії та інших систем озброєння, а також від створення укріплень.

"Україна повинна переконатися, що в неї є люди, необхідні для боротьби. Тому цей законопроєкт про мобілізацію, який проходить через Раду, є дуже важливим. Крім того, (необхідна) дестабілізація російських вогневих позицій, щоб ми могли тримати Чорне море відкритим. Це зараз найважливіші елементи", – зазначив О’Браєн.

Він також вказав, що цього року стануться дві важливі для зовнішньої політики України події, коли вона розпочне переговори з ЄС про вступ, а також "встановить те, що ми називаємо мостом, свого роду чітким шляхом до членства в НАТО" після того, як будуть проведені деякі реформи.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров знову заявив про те, що підтримка України ключовими державами Заходу "створює ризик ядерної конфронтації".

У понеділок 22 квітня очільник МЗС РФ заявив, що США і НАТО буцімто "одержимі ідеєю завдання Росії стратегічної поразки" і це посилює ядерну загрозу, тому що йдеться про ядерні держави.

Лавров висловив особливу стурбованість тим, що Україну підтримує "ядерна трійка" західних держав – США, Британія і Франція – та назвав їх "головними ініціаторами різних провокативних кроків".

Серед законопроєктів, який у суботу схвалила Палата представників, – щодо конфіскації російських активів.

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що США "пішли на крадіжку російських активів".

"Вашингтон пішов на відверто неправове рішення, вчинивши крадіжку. Наша країна тепер має всі підстави прийняти симетричні рішення щодо закордонних активів", – заявив Володін.

Сьогодні у Київ прибула двопартійна делегація Палати представників Конгресу США.

У посольстві зазначили, що цей візит є черговим підтвердженням того, що підтримка України з боку США залишається непохитною.

Дуже важливий тиждень

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України, що відома також як "формат Рамштайн", планується на 26 квітня у форматі відеоконференції.

Про це повідомила очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у понеділок перед зустріччю європейських міністрів оборони.

"Сьогодні у нас ця зустріч, і наприкінці тижня буде зустріч формату Рамштайн. Тож це важливий тиждень. Усім потрібно активізувати зусилля", – зазначила міністерка.

Як з’ясувалося, засідання формату "Рамштайн" офіційно анонсував міністр оборони США Ллойд Остін ще наприкінці минулого тижня після зустрічі Ради Україна-НАТО, проте новина залишилася переважно непоміченою.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ та оборони країн ЄС із закликом до "конкретних та сміливих рішень" щодо посилення української протиповітряної оборони.

Він поінформував європейських колег щодо критичних потреб України задля протидії російській агресії та зміни ситуації на полі бою на користь ЗСУ.

"Потрібні вже сьогодні конкретні та сміливі рішення щодо якнайшвидшого надання Україні додаткових систем Patriot та SAMP/T, ракет до них, артилерії та боєприпасів, іншої зброї та обладнання. Зараз, коли ви зібралися за одним столом, час діяти, а не дискутувати", – наголосив міністр.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також наголосила на важливості об’єднати зусилля і знайти для України додаткові системи ППО.

До речі, Німеччина, яка очолює "коаліцію ППО", обіцяє доставити Україні нову систему Patriot якнайшвидше.

Норвегія приєднається до ініціативи з забезпечення України засобами протиповітряної оборони. У Норвегії розглядають можливість значного збільшення допомоги Україні.

Швеція не виключає, що надішле Україні систему Patriot.

За даними Financial Times, на Грецію та Іспанію тиснуть щодо передачі Україні додаткових систем ППО.

Коментуючи статтю FT, речник уряду Греції Павлос Марінакіс підкреслив, що Греція вже надала "відчутну допомогу" Україні та її народу.

"Однак слід підкреслити, що не буде вжито жодних дій – і я підкреслюю це, – які могли б навіть віддалено поставити під загрозу здатність нашої країни до стримування або протиповітряної оборони", – додав речник грецького уряду на брифінгу.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив впевненість, що країни-члени Євросоюзу знайдуть рішення щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Крім того, він повідомив, що перші снаряди з чеської ініціативи будуть в Україн в кінці травня-на початку червня.

Громадяни Словаччини зібрали вже понад 3 млн євро на снаряди для України в рамках чеської ініціативи.

А німецьке Bild стверджує, що у Німеччині зривають поставки в Україну бронемашин MRAP.

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