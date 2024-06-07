Украина выполнила требования ЕС, истребители от Франции, новый пакет помощи от США: новости дня

В Єврокомісії бачать прогрес України у впровадженні євроінтеграційних реформ, але рішення про старт переговорів про вступ досі гальмує Угорщина. В Євросоюзі вважають, що Будапешт ще може піти на компроміс. Україна очікує на початок переговорів про членство у червні.

Сьогодні багато новин про підтримку України надходило з Франції, де вчора, за участі лідерів західних країн, відбулася церемонія до Дня висадки союзників у Нормандії.

Тим часом, Росія продовжує здійснювати гібридні атаки проти Франції, а також інших країн Заходу.

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 7 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Євроінтеграція України та євровибори

В Єврокомісії повідомили, що надали позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

"Ми вважаємо, що всі кроки були виконані обома країнами... Тепер справа за державами-членами – продовжити дискусію щодо наступних кроків. Саме їм належить ухвалити рамки переговорів", – зазначила вона.

Речниця Єврокомісії Ана Пісонеро вказала, що таким чином Київ досяг необхідних критеріїв у визначених сферах – антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин.

Тим часом, посли країн-членів Європейського Союзу через Угорщину не ухвалили рішення про старт переговорів щодо вступу України в ЄС.

За словами співрозмовника агентства "Інтерфакс-Україна", обговорення продовжиться наступного тижня.

За словами іншого високопоставленого дипломата, Угорщина "виступила з такими самими просторікуваннями, як і минулого разу, про недостатній прогрес, зроблений Україною щодо національних меншин".

Співрозмовники не виключають можливість того, що Будапешт піде на компроміс заради прогресу для країн Західних Балкан, давши "зелене світло також Україні та Молдові".

Як відомо, ЄС та Україна сподіваються офіційно почати переговори до кінця червня, оскільки з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини.

Тим часом в Євросоюзі тривають вибори до Європарламенту. Вчора почався чотириденний період голосування на виборах, що проходять у всіх 27 країнах-членах.

6 червня є основним днем голосування лише в одній країні – Нідерландах. До речі, там сайти партій зазнали кібератак в день виборів. За даними екзитполу, ультраправа, антиукраїнська Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса прийшла другою.

Коаліція "Ліво-зелених" та лейбористів (GroenLinks-PvdA), за даними екзитполу, отримала вісім місць, трохи випередивши партію PVV Вілдерса, яка матиме сім мандатів.

Екзитпол має похибку приблизно в один мандат.

Також виборці мали змогу проголосувати в Ірландії та Чехії.

Остаточні результати виборів у Нідерландах будуть оголошені після завершення голосування у всіх 27 країнах-членах Євросоюзу, у неділю о 23:00 за київським часом.

Утім, на цьому історія лише починається. Попереду – призначення очільників Єврокомісії та Європейської ради, а також усіх комісарів.

Про те, хто та як визначатиме нове керівництво Євросоюзу і "українських" єврокомісарів, а також про низку хибних стереотипів, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України.

Новий пакет допомоги від США

Сьогодні у Парижі відбулися переговори президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Американський президент оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів і перепросив за багатомісячну затримку із постачанням військової допомоги зі Сполучених Штатів, що дозволило Росії здобути певні переваги на полі бою.

Згодом Пентагон офіційно повідомив про вміст нового пакета. У нього, зокрема, увійдуть: ракети для систем протиповітряної оборони HAWK; зенітні ракети Stinger; боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS; 155-мм гаубиці; 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси; бронетранспортери М113; тощо.

До речі, попри всі теперішні складнощі на полі бою в Україні, у США не розглядають "це як період стратегічної небезпеки".

Домовленості у Парижі

Сьогодні вдень президент України Володимир Зеленський виступив із промовою в Національній асамблеї Франції, нижній палаті парламенту.

Він подякував Парижу за підтримку і закликав подбати про те, щоб у майбутньому про битву, що відбувається в Україні, говорили так, як про переможну висадку союзників у Нормандії.

А наступного тижня, як повідомило Frankfurter Allgemeine Zeitung, український президент вперше особисто виступить у Бундестазі.

Крім того, сьогодні Франція прозвітувала за надіслану Україні військову допомогу у перші місяці 2024 року, а виробник САУ Caesar оголосив про плани з будівництва заводу в Україні.

Ввечері Володимир Зеленський прибув у Єлисейський палац для зустрічі з Макроном.

Президенти України та Франції підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури.

Вчора Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою брав участь у церемонії до Дня висадки союзників у Нормандії.

А президент Франції у цей день анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5. За словами французького президента, підготовка до навчання українців на Mirage 2000 почнеться "найближчими днями".

Макрон також натякнув, що гуртує коаліцію країн для відправки інструкторів в Україну.

Щодо підтримки України слід додати, що Нідерланди разом з іншими країнами ЄС будуватимуть бойові машини та Patriot для України.

Естонія додасть 400 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України, а Швейцарія дає Україні понад 60,5 млн євро на цифровізацію держпослуг.

Гібридна атака РФ на Францію

У Парижі біля парламенту з'явилися дивні графіті із повідомленнями про Україну.

На деяких з них зображені труни з трафаретними написами французькою мовою "Французький солдат в Україні". На інших – напис українською мовою "Поверніть вибори українцям".

Це останній з кількох дивних інцидентів за останні місяці, що занепокоїли французьку владу, оскільки Париж готується прийняти Олімпійські ігри через 50 днів.

А 3 червня у Франції заарештували 26-річного уродженця Донбасу після того, як він випадково підірвав перекис ацетону під час спроби створити саморобний вибуховий пристрій.

Затриманого чоловіка з громадянством України та Росії помістили під слідство у п'ятницю. Початкове розслідування показало, що він прибув до Франції кілька днів тому. Далі слідство планує визначити деталі його плану і встановити інших людей, які могли бути причетні до цього.

Паралельно, Росія вдається до більш відкритих провокацій проти Франції.

Так, російське посольство у Південно-Африканській Республіці поширило у своєму X (Twitter) зрежисоване відео нібито захоплення у полон під Харковом бійця-француза, який говорить французькою з явним слов'янським акцентом.

"Колеги, ви вже деякий час поширюєте неправдиві новини і ми загалом звикли до цієї доволі недипломатичної практики. Але ось це – особливо кумедний випадок. Радимо вашим акторам попрацювати над вимовою за уроками на Alliance française", – відреагувало посольство Франції у ПАР.

Крім того, у РФ затримали француза за "шпигунство".

Інциденти в Європі

Страждає не тільки Франція. В країнах Євросоюзу діють росіяни, які поширюють путінські наративи і намагаються збільшити вплив Росії.

Так у Латвії жінка прославляла агресію РФ і воєнні злочини. Проти неї порушили справу.

А раніше у столиці Литви було скоєно напад на соратника загиблого російського опозиціонера Алексєя Навального Леоніда Волкова.

Спецслужби Литви припускають, що за нападом на Волкова стоять російські спецслужби і атака була пов’язана з президентськими "виборами" у Росії.

Двоє польських громадян були заарештовані у Варшаві 3 квітня, а пізніше воєводський суд міста ухвалив рішення про їхню екстрадицію до Литви.

Сьогодні польський суд відмовив в екстрадиції до Литви одного з двох чоловіків, підозрюваних у нападі.

У Румунії стався потужний вибух в магазині будівельних товарів, а у Вірменії – на АЗС.

У Берліні згорів фургон ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Органи державної безпеки розслідують, чи не був цей акт політично мотивованим на тлі виборів до Європарламенту.

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